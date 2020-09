Zpěvák Jan Smigmator utekl s rodinou na chalupu. Plánuje ji zbourat

Zatímco zpěváci s kapelami hráli pro fanoušky jen ze zkušeben online, Jan Smigmator by si takový koncert bez kontaktu s posluchači neužil. Proto našel řešení, které se ukázalo jako velmi úspěšné.

„Nemůžu fanoušky odříznout od své produkce, a tak jsem začal vysílat ze zahrady, protože bylo hezké jaro. Došli jsme až na třicet tisíc zhlédnutí za týden. A lidi v průběhu začali psát, že by chtěli být naši sousedi a jestli by nebylo možné se zastavit na zahradě a jen tak v tichosti poslouchat. Manželka tehdy řekla: Tak tu zahradu otevřeme a budeme tam hrát. Vymyslíme tím práci sobě a taky dáme práci muzikantům, kteří nemají do čeho píchnout,“ prozradil Jan Smigmator.

Koncerty na zahradě s názvem Jazz piknik, kterých bylo od června do srpna celkem deset, si Honzovi příznivci oblíbili tak, že kapacita zázemí pomalu přestala dostačovat. Nejen fanoušci a kolegové z branže, ale také sousedé Smigmatorovy v jejich počinu podporovali.



Vyhlídky na standardní koncerty jsou nejasné, a proto se nabízí originální plán, to že z „boudy“, jak Smigmatorovi své chalupě říkají, vznikne nejmenší jazz klub na světě.

„Budeme hrát pro dvacet lidí a myslím si, že je dost možné, že budeme hrát celou zimu třeba třikrát nebo čtyřikrát týdně. Při této kapacitě to publikum nelze vyčerpat,“ svěřil se Honza s plány na nadcházející období.

„Baví nás to. Je blbá doba, která ale přinesla zajímavé příležitosti, a myslím si, že jsme se k tomu postavili čelem a konali jsme. Vyplácí se to,“ pochvaluje si jazzman neotřelé řešení.

Vedle koncertování ale stihl také připravit novou desku, která vyjde 23. října. Spolupracoval na ní s bigbandem a česko-americkým hudebníkem Ondřejem Pivcem známým z kapely Gregoryho Portera.

Deska zabírá žánry od jazzu a swingu až k popovým vodám. „Vypustili jsme už jeden singl a setkávám se s velmi dobrými reakcemi,“ řekl jazzový zpěvák.

Provizorní vybavení sice Katka pořídila za pár korun v různých bazarech, ale i přesto působí interiér domu útulně.

Manželka renovovala

Na samém počátku hledali Smigmatorovi pozemek, na němž by v budoucnu vyrostl dům, který budou trvale obývat. Poštěstilo se jim před čtyřmi lety nedaleko Prahy.

„Ten kraj se nám líbil, jezdili jsme sem ke kamarádům, takže jsme to tu dobře znali,“ prozradila Kateřina důvod koupě domu z padesátých let na Vyžlovce. „Nedovedu si představit, že bych celoživotně bydlela v bytě. Potřebuju chodit ven, ideálně na zahradu, a ne na rozpálenou terasu,“ svěřila se Honzova manželka, která vyrostla v domě se zahradou v Praze, kde nyní Smigmatorovi trvale žijí v malém bytě.

To, že je chalupa obyvatelná, je zásluhou právě Kateřiny. Zatímco zpěvák se nechtěl pouštět do oprav a byl by tehdy raději, kdyby z finančních důvodů počkali na demolici a výstavbu nového domu, manželka se rozhodla dát chalupu provizorně do pořádku, aby v ní mohli trávit volný čas.

„Ten baráček byl vevnitř dost hrozný. Za minimální náklady jsme ho během dvou měsíců vybavili, svépomocí jsme všechno kompletně natřeli a vymalovali, protože co je bílé, to je čisté,“ řekla Kateřina s humorem a dodala, že kdyby měl dům sloužit další léta, přistupovali by k úpravám jinak. Takto si vysloužila největší zásah pouze koupelna, kde nechali udělat nové umyvadlo a vyměnili také WC.

Severský dům pod lesem

Chalupa bývala předchozí roky od podzimu až do jara zazimovaná, protože topit bylo možné jen přímotopy a starými kamny.

„Letos jsme chtěli dům bourat a loni jsme si říkali, že jsme tu asi naposledy, tak jsme tu strávili Vánoce, ale kvůli situaci jsme zazimovali opravdu nakrátko. Hned na začátku března jsme se sem přesunuli,“ vysvětlila Katka s tím, že když byli převážně v chalupě, nebyl problém přihodit do kamen pár briket a udržovat teplo.

Z domku, jehož sedmnáctisetmetrový pozemek lemuje les, zůstane jen sklep, jinak ho srovnají se zemí.

„Netoužíme po obrovském domě. Myslím, že je to zbytečně drahé a velké na úklid. A stejně v tom baráku jednou skončíte sami. Tvarově dům zachováme, ale zvětšíme ho do dvou stran a hodně to prosklíme. Bude to takový typ severského domu,“ vysvětlila Katka Smigmatorová. Přilehlý les a zahrada se vzrostlými ovocnými stromy tak nabídne skutečně uklidňující výhled z vysněného bydlení.