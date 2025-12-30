Ačkoliv své původní bydlení měli rádi, s myšlenkou opustit podkrovní byt v Kladně si pár už nějakou dobu pohrával. Byl sice krásně zařízený, avšak Jaryho s manželkou hlavně v letních měsících trápila velká vedra. „Bylo to šílené, bylo tam třeba 31 °C a nebylo jak tomu uniknout. Loni už jsem z toho byl tak zoufalý, že jsem si chtěl aspoň na týden pronajmout hotel, abychom z toho vedra aspoň na pár dní utekli,“ vzpomínal s úsměvem muzikant. V novém domě by je však vedra už moc trápit neměla.
Nezaměnitelná atmosféra
Rozhodujícím faktorem při výběru nového domova byl Jaryho dobrý kamarád. „Farmu i okolí vybudoval náš kamarád, který byl nakonec se svou manželkou tím rozhodujícím důvodem, proč jsme z Kladna odešli.
„Jsem rád, že jsme se ženou udělali tento krok a změnu. Dalším důvodem bylo i nové studio Farma Records, které jsme tu s kamarádem vybudovali,“ vysvětloval Jary. „A jsme z toho nadšení! Přiznám se, že už se mi odsud ani moc nechce nikam jezdit. Všude kolem je příroda, hned za domem se pasou koně… To je prostě úžasné!“ pochvaloval si muzikant.
V domě Jary s manželkou Anežkou bydlí jen krátce, a tak se věnovali především vybavení interiéru. V příštím roce však mají v plánu pustit se i do úprav zahrady. „Příští rok bychom chtěli vybudovat takové květníky a v nich bychom rádi pěstovali nějakou zeleninu,“ vysvětloval Jary.
Dlouhým koupelím nefandí
Dostatek světla v chodbě je zajištěn praktickým světlíkem. Hned naproti vstupním dveřím visí originální obraz na kobercovině od umělce Romana Řeháka. „Ten jsme od něj dostali loni ke svatbě. Vzadu je i pilka, prý kdybychom se náhodou rozvedli, tak že to můžeme říznout. Ale zatím to snad neplánujeme,“ smáli se Jary s Anežkou.
Hned za prvními dveřmi se skrývá stylová koupelna, které dominuje prostorný sprchový kout. Vana, bez které si řada lidí nedokáže svůj život ani představit, prý páru vůbec nechybí. „Mě nebaví ten dlouhý proces. Musím to dlouho napouštět, spotřebuji strašně moc vody a po pěti minutách už mám pocit, že bych měl vylézt a jít něco dělat,“ uvedl muzikant s úsměvem. „Možná až jednou budeme mít děti, tak pak nám vana třeba bude scházet… Ale je spousta lidí, co mají i s dětmi jen sprchový kout a zvládají to,“ dodal Jary.
Inspirovali se v Anglii
Plány do budoucna o zakládání rodiny se však týkají především útulného béžového pokoje, který zatím slouží jako pracovna a pokoj pro hosty. Právě tady by časem mohl vzniknout dětský pokojíček. „Plánujeme to, nechtěl bych být starý táta, aby dítěti bylo třicet a mně kolem sedmdesáti,“ vysvětlil Jary.
Celý dům je vybaven v moderním, ale útulném stylu inspirovaném Anglií. „Máme výhodu, že máme dost podobný styl,“ pochvaloval si Jary. „Máme moc rádi Anglii, často tam i jezdíme. V interiérech tam mívají hodně zelených doplňků, tak jsme se tomu anglickému koloritu chtěli takto přiblížit. Žena je na to moc šikovná,“ vysvětloval Jary vznik jejich do zelena laděné ložnice.
Nechybí ani čtyřnohý parťák
V největším pokoji v domě je kuchyně propojená s jídelním koutem a obývákem. Ačkoliv by se mohlo zdát, že se v nové kuchyni musí majitelům domu vařit jedna báseň, realita je trochu jiná. „Ani jednoho z nás vaření nebaví,“ řekla se smíchem Anežka. „Holt je to ale většinou na mně, Jary se často vymlouvá na to, že nemá čas. Ale mám pár takových osvědčených receptů a občas se i odhodlám zkusit něco nového,“ dodala muzikantova manželka.
S Jarym a Anežkou dům obývá i béžový kocourek Rosťa. „Je to úžasný kocour! Je sice bojácný, ale nezlobí, nic netrhá ani nekouše… Když vidím, v jakém stavu mají jiní majitelé koček třeba závěsy, jsem opravdu vděčná, jak je náš Rosťa vychovaný,“ vysvětlila Anežka. Ačkoliv má přímo vedle okna v obýváku designové škrabadlo, nejvíce času tráví na okenním parapetu. „Permanentně spí na okně. Nejraději má ty věci, které pro něj vůbec nejsou dělané. I když mu koupíme hračku, tak si stejně nejvíc hraje s tkaničkami od bot,“ usmívá se Jary.
Práci má hned za rohem
Ani v okolí domu páru nic nechybí. „Staví se tu nová škola, je tu moderní školka, okolo jsou koně, zvířata, je tu i dobrá hospoda,“ vypráví Jary. A co by kamenem dohodil je i nové nahrávací studio Farma Records, které nedávno oficiálně otevřelo své brány jak profesionálním muzikantům, tak i hudebním a kreativním nadšencům.
„Není to místo jen pro profesionály. Naopak bychom chtěli, aby sem mohl přijít kdokoliv, kdo má chuť něco vytvořit. My mu to rádi splníme,“ uvedl muzikant. „Navíc bychom chtěli, aby si odsud lidé kromě nahrávky odnášeli i ten zážitek z práce v profesionálním studiu, které je zasazeno do klidného prostředí koňské farmy,“ dodal. I Jaryho nové album tak bude vznikat právě v tomto špičkovém studiu.
