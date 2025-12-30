Známý muzikant si postavil za Prahou dům. Všude je příroda a pasou se koně

O životě mimo město snil muzikant Jary Tauber s manželkou Anežkou už dlouho. Jejich sen se nedávno splnil přestěhováním do moderního domu za Prahou. Atmosféru malebného okolí dokresluje farma a koňský výběh přímo za zahradou a skvělá sousedská komunita. Nahrávací studio má muzikant co by kamenem dohodil.
Hudebník a jeho manželka Anežka jsou z nového domu nadšeni.

Hudebník a jeho manželka Anežka jsou z nového domu nadšeni. | foto: Ivan Kahún

Dům je moderní, postavený v jakési prohlubni, takže je částečně skryt před...
Obývací prostor je spojen s jídelnou i kuchyní do jedné velké vzdušné místnosti.
Koupí tohoto domu si Jary i jeho manželka splnili dávný sen o bydlení za městem.
Ve studiu je pro odpočívající muzikanty připraven pohodlný gauč i lednice plná...
13 fotografií

Ačkoliv své původní bydlení měli rádi, s myšlenkou opustit podkrovní byt v Kladně si pár už nějakou dobu pohrával. Byl sice krásně zařízený, avšak Jaryho s manželkou hlavně v letních měsících trápila velká vedra. „Bylo to šílené, bylo tam třeba 31 °C a nebylo jak tomu uniknout. Loni už jsem z toho byl tak zoufalý, že jsem si chtěl aspoň na týden pronajmout hotel, abychom z toho vedra aspoň na pár dní utekli,“ vzpomínal s úsměvem muzikant. V novém domě by je však vedra už moc trápit neměla.

Nezaměnitelná atmosféra

Rozhodujícím faktorem při výběru nového domova byl Jaryho dobrý kamarád. „Farmu i okolí vybudoval náš kamarád, který byl nakonec se svou manželkou tím rozhodujícím důvodem, proč jsme z Kladna odešli.

„Jsem rád, že jsme se ženou udělali tento krok a změnu. Dalším důvodem bylo i nové studio Farma Records, které jsme tu s kamarádem vybudovali,“ vysvětloval Jary. „A jsme z toho nadšení! Přiznám se, že už se mi odsud ani moc nechce nikam jezdit. Všude kolem je příroda, hned za domem se pasou koně… To je prostě úžasné!“ pochvaloval si muzikant.

V domě Jary s manželkou Anežkou bydlí jen krátce, a tak se věnovali především vybavení interiéru. V příštím roce však mají v plánu pustit se i do úprav zahrady. „Příští rok bychom chtěli vybudovat takové květníky a v nich bychom rádi pěstovali nějakou zeleninu,“ vysvětloval Jary.

Dům je moderní, postavený v jakési prohlubni, takže je částečně skryt před okolím.
Hudebník a jeho manželka Anežka jsou z nového domu nadšeni.
Obývací prostor je spojen s jídelnou i kuchyní do jedné velké vzdušné místnosti.
Koupí tohoto domu si Jary i jeho manželka splnili dávný sen o bydlení za městem.
Ve studiu je pro odpočívající muzikanty připraven pohodlný gauč i lednice plná občerstvení.
13 fotografií

Dlouhým koupelím nefandí

Dostatek světla v chodbě je zajištěn praktickým světlíkem. Hned naproti vstupním dveřím visí originální obraz na kobercovině od umělce Romana Řeháka. „Ten jsme od něj dostali loni ke svatbě. Vzadu je i pilka, prý kdybychom se náhodou rozvedli, tak že to můžeme říznout. Ale zatím to snad neplánujeme,“ smáli se Jary s Anežkou.

Hned za prvními dveřmi se skrývá stylová koupelna, které dominuje prostorný sprchový kout. Vana, bez které si řada lidí nedokáže svůj život ani představit, prý páru vůbec nechybí. „Mě nebaví ten dlouhý proces. Musím to dlouho napouštět, spotřebuji strašně moc vody a po pěti minutách už mám pocit, že bych měl vylézt a jít něco dělat,“ uvedl muzikant s úsměvem. „Možná až jednou budeme mít děti, tak pak nám vana třeba bude scházet… Ale je spousta lidí, co mají i s dětmi jen sprchový kout a zvládají to,“ dodal Jary.

Inspirovali se v Anglii

Plány do budoucna o zakládání rodiny se však týkají především útulného béžového pokoje, který zatím slouží jako pracovna a pokoj pro hosty. Právě tady by časem mohl vzniknout dětský pokojíček. „Plánujeme to, nechtěl bych být starý táta, aby dítěti bylo třicet a mně kolem sedmdesáti,“ vysvětlil Jary.

Bára Nesvadbová bydlí v kouzelném domě za Prahou. Skrytá oáza je plná zvířat

Celý dům je vybaven v moderním, ale útulném stylu inspirovaném Anglií. „Máme výhodu, že máme dost podobný styl,“ pochvaloval si Jary. „Máme moc rádi Anglii, často tam i jezdíme. V interiérech tam mívají hodně zelených doplňků, tak jsme se tomu anglickému koloritu chtěli takto přiblížit. Žena je na to moc šikovná,“ vysvětloval Jary vznik jejich do zelena laděné ložnice.

Nechybí ani čtyřnohý parťák

V největším pokoji v domě je kuchyně propojená s jídelním koutem a obývákem. Ačkoliv by se mohlo zdát, že se v nové kuchyni musí majitelům domu vařit jedna báseň, realita je trochu jiná. „Ani jednoho z nás vaření nebaví,“ řekla se smíchem Anežka. „Holt je to ale většinou na mně, Jary se často vymlouvá na to, že nemá čas. Ale mám pár takových osvědčených receptů a občas se i odhodlám zkusit něco nového,“ dodala muzikantova manželka.

S Jarym a Anežkou dům obývá i béžový kocourek Rosťa. „Je to úžasný kocour! Je sice bojácný, ale nezlobí, nic netrhá ani nekouše… Když vidím, v jakém stavu mají jiní majitelé koček třeba závěsy, jsem opravdu vděčná, jak je náš Rosťa vychovaný,“ vysvětlila Anežka. Ačkoliv má přímo vedle okna v obýváku designové škrabadlo, nejvíce času tráví na okenním parapetu. „Permanentně spí na okně. Nejraději má ty věci, které pro něj vůbec nejsou dělané. I když mu koupíme hračku, tak si stejně nejvíc hraje s tkaničkami od bot,“ usmívá se Jary.

Práci má hned za rohem

Aktuální číslo

Rytmus života

Předplatné můžete objednávat zde

Ani v okolí domu páru nic nechybí. „Staví se tu nová škola, je tu moderní školka, okolo jsou koně, zvířata, je tu i dobrá hospoda,“ vypráví Jary. A co by kamenem dohodil je i nové nahrávací studio Farma Records, které nedávno oficiálně otevřelo své brány jak profesionálním muzikantům, tak i hudebním a kreativním nadšencům.

„Není to místo jen pro profesionály. Naopak bychom chtěli, aby sem mohl přijít kdokoliv, kdo má chuť něco vytvořit. My mu to rádi splníme,“ uvedl muzikant. „Navíc bychom chtěli, aby si odsud lidé kromě nahrávky odnášeli i ten zážitek z práce v profesionálním studiu, které je zasazeno do klidného prostředí koňské farmy,“ dodal. I Jaryho nové album tak bude vznikat právě v tomto špičkovém studiu.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Moravský Gott staví v Křižanovicích dům z dvougaráže. Má s ním zajímavé plány

Támhle kabel, tuhle kabel a ještě tady kabel, zpěvák se protahování drátů...

Nejen hlasovou podobností s naším nejznámějším zpěvákem překvapuje bučovický rodák Josef Bouda...

Zpěvačka si splnila sen. Žije na zámku Neustupov, který s přítelem opravují

Vycpaný zajíc převlečený za nimroda je miláčkem celé rodiny.

Muzikálová a operní zpěvačka Monika Sommerová, kterou nejvíc proslavila hlavní role v muzikálu...

Vítěz StarDance Jan Onder bydlí v pražských Nuslích. Lekce tance dává v obýváku

„Taková moje menší úchylka je růžový porcelán, přece jenom jsem z Karlovarského...

VIDEO Tanečník, pedagog a dvojnásobný vítěz StarDance Jan Onder nás přivítal ve svém bytě v pražských...

Rosnička Honsová bydlí v Praze. V části s nejlepšími rozptylovými podmínkami

Profesionálce samozřejmě doma nechybí meteoradar.

Meteoroložka a hlasatelka zpráv o počasí Dagmar Honsová si svůj domov vybrala netradičním způsobem....

Láska v centru Prahy. Jak si zpěvačka Ďuricová zařídila s přítelem domov snů

Společné bydlení s přítelem Milanem Nikola Ďuricová neuspěchala, hledali...

Bydlení zpěvačky Nikoly Ďuricové je dokonalým spojením elegance, vkusu a pohodlí. Společně se svým...

Šéfkuchař Radek Kašpárek bydlí ve stylovém domě v Praze. Kuchyň má dokonalou

Radek Kašpárek patří k jedněm z nejúspěšnějších šéfkuchařů u nás.

Michelinský šéfkuchař a bývalý porotce soutěže MasterChef se usadil v novostavbě na okraji Prahy,...

Malíř Kristian Kodet prodává palác ve Velkém Meziříčí. Chce za něj 53 milionů

Kodeta zaujal objekt hned, jak ho poprvé uviděl, protože přesně odpovídal tomu,...

VIDEO Malíř Kristian Kodet s rodinou koupil historickou budovu někdejšího luteránského gymnázia ve Velkém...

Nejčtenější

Na zázrak proměny čekali čtyři roky. Rekonstrukce bytu dopadla na výbornou

Krbová stěna v obývacím pokoji: její součástí je knihovna s polstrovanou...

Kompletní rekonstrukce vnesla do bytu teplo, světlo a možnost společně tráveného času i dostatek soukromí. Původní nesmyslnou dispozici proměnili architekti s interiérovou designérkou v příjemný...

Známý muzikant si postavil za Prahou dům. Všude je příroda a pasou se koně

Hudebník a jeho manželka Anežka jsou z nového domu nadšeni.

O životě mimo město snil muzikant Jary Tauber s manželkou Anežkou už dlouho. Jejich sen se nedávno splnil přestěhováním do moderního domu za Prahou. Atmosféru malebného okolí dokresluje farma a...

Dvojdům v Krušných horách s modřínovou fasádou nabízí nebývalý luxus

Architektonický přístup k budově stojí na kombinaci soudobého minimalismu...

Ve stínu Krušných hor, kde každá stavba podléhá výzvám krajiny i klimatu, vznikl projekt, který s místem téměř splývá. Je to dvojdům, který se nesnaží dominovat, ale naopak: stojí klidně v terénu,...

Chalupa v Krkonoších okouzlí. Ze spodního patra lze vyjít přímo na sjezdovku

Ze spodního patra lze v zimě vystoupit přímo na sousední sjezdovku.

Horská chalupa stojí na krásném pozemku ve stráni na kraji lokality zvané Nové Domky v Horní Malé Úpě v Krkonoších. Za projektem stojí architekti Aleš Lapka a Petr Kolář ze studia ADR.

Nejdražší byt či dům, ale také nejkrásnější bydlení v roce 2025. Podívejte se

Nejdražší dům: vilu v Bubenči si nechal v letech 1907 až 1908 jako vlastní...

Obvykle nás fascinují výkony sportovců, kdo běžel nejrychleji, kdo skočil nejdál. Ale i v oblasti realit se objevují „nej“, zejména když jde o nejdražší dům či byt na trhu. Takové nemohou chybět ani...

Známý muzikant si postavil za Prahou dům. Všude je příroda a pasou se koně

Hudebník a jeho manželka Anežka jsou z nového domu nadšeni.

O životě mimo město snil muzikant Jary Tauber s manželkou Anežkou už dlouho. Jejich sen se nedávno splnil přestěhováním do moderního domu za Prahou. Atmosféru malebného okolí dokresluje farma a...

30. prosince 2025

Na zázrak proměny čekali čtyři roky. Rekonstrukce bytu dopadla na výbornou

Krbová stěna v obývacím pokoji: její součástí je knihovna s polstrovanou...

Kompletní rekonstrukce vnesla do bytu teplo, světlo a možnost společně tráveného času i dostatek soukromí. Původní nesmyslnou dispozici proměnili architekti s interiérovou designérkou v příjemný...

29. prosince 2025

Chalupa v Krkonoších okouzlí. Ze spodního patra lze vyjít přímo na sjezdovku

Ze spodního patra lze v zimě vystoupit přímo na sousední sjezdovku.

Horská chalupa stojí na krásném pozemku ve stráni na kraji lokality zvané Nové Domky v Horní Malé Úpě v Krkonoších. Za projektem stojí architekti Aleš Lapka a Petr Kolář ze studia ADR.

28. prosince 2025

V LA filmaři kulisy viktoriánských domů stavět nemusejí. Je jich zde celá čtvrť

Udržované domy v plné kráse připomínají „starou dobrou Anglii“.

Spousta lidí vidí architekturu „města andělů“ jen jako tisíce nových moderních domků ve tvaru krychle, a především typu „cookie-cutter“. Tedy výstavby, kdy je více budov postaveno s použitím stejného...

27. prosince 2025

Kubismus v Milevsku. Bývalá synagoga je zapomenutým experimentem české architektury

Velmi zajímavá stavba vznikla na zakázku tamní židovské obce.

V malém jihočeském městě se nachází bývalá synagoga s výrazným kubistickým prvkem, který navrhl známý architekt.

26. prosince 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Soused pořádá na silvestra hodinový ohňostroj. Můj pes se třese, on se směje

Premium
Situace kolem silvestrovské pyrotechniky je každoročně bolestivým tématem.

Bydlím v malé obci na Vysočině a každý silvestr je pro mě a mého psa peklo. Soused naproti pořádá ohňostroj, který trvá i hodinu – odpaluje rachejtle přímo před domem, a to i mimo půlnoc. Můj starý...

26. prosince 2025

VIDEA ROKU: Bára Nesvadbová a její vila, krásný byt v Brně a dům z bublin

Bára Nesvadbová se řadí k nejprodávanějším českým autorkám.

Bára Nesvadbová nás pozvala do svého dvougeneračního domku na okraji Prahy. Ráda se z ruchu velkoměsta vrací do domku plného zvířat, kde každý kout vypráví svůj vlastní příběh. Inspirativní a...

26. prosince 2025

Život na zámku není vždy pohádka. Děti kastelánů na rovinu o bydlení v památkách

Premium
Sestry Anna (vpravo) a Veronika (vlevo) musely odmala kamarádům vyvracet...

Jaké to je prožívat dětství a mládí na zámku či hradě v obklopení turistů? Jakousi matnou představu nám dala postava Píšťalky z komedie Jak básníkům chutná život. Ale jak je to doopravdy? Potomci...

25. prosince 2025

Nejdražší byt či dům, ale také nejkrásnější bydlení v roce 2025. Podívejte se

Nejdražší dům: vilu v Bubenči si nechal v letech 1907 až 1908 jako vlastní...

Obvykle nás fascinují výkony sportovců, kdo běžel nejrychleji, kdo skočil nejdál. Ale i v oblasti realit se objevují „nej“, zejména když jde o nejdražší dům či byt na trhu. Takové nemohou chybět ani...

25. prosince 2025

Šťastné a veselé Vánoce si rodina užívá u Brna v útulném domě. Tradice mají své

Vánoční pohoda v bungalovu za Brnem

Tereza, která bydlí s rodinou v útulném bungalovu kousek za Brnem, se na vánoční období každoročně velmi těší. Už od začátku adventu si užívá zdobení a zkrášlování nejen bytu, ale i prostorné terasy.

24. prosince 2025

Vánoční nadílka v Green Village: Bydlení u Konopiště s kuchyní jako dárkem

Komerční sdělení
Green Village, váš nový domov u Konopiště.

Představte si, jak už budete příští Vánoce péct cukroví ve vlastním, v moderní kuchyni, která vás nestála ani korunu navíc. Developerský projekt Green Village u Benešova přichází s mimořádnou...

23. prosince 2025

Na Vánocích nešetří a sousedé ho milují. Za čtvrt milionu proměnil dům v říši divů

David Lye každý rok stráví celý týden přeměnou svého domu v pohádkovou...

David Lye z Londýna opravdu miluje Vánoce. Neváhal za výzdobu utratit neuvěřitelných 10 tisíc liber (277 tisíc korun), aby proměnil svůj dům v kouzelnou zimní říši divů s devíti stromky, sobími...

23. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.