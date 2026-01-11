Život v centru Prahy s miminkem? Zpívající učitel překvapil výběrem bydlení

Trendem posledních let je opouštět centrum Prahy, obzvláště když zakládáte rodinu. Muzikálový zpěvák a frontman skupiny Motorband Petr Kutheil, kterého si diváci pamatují i z Hlasu ČeskoSlovenska, to i s manželkou Kristýnou ale vnímá jinak a své první dítě chtějí vychovávat v útulném bytě kousek od Václavského náměstí.
Manželé jsou pražští motorkáři, to znamená, že jejich skútr je často v zápřahu.

Manželé jsou pražští motorkáři, to znamená, že jejich skútr je často v zápřahu. | foto: Markéta Hanzlíková

Přebalovačka je již v plném provozu, těhotenské břicho zmizelo, místo něj se...
Pohodlná rohová sedačka před televizí je ideální pro dva a půl člověka a jednu...
V malém bytě stačí malý jídelní stůl.
Relax v závěsném křesílku, s kočkou na klíně, k tomu masáž nohou, prostě...
16 fotografií

Petr je rodilý Pražan a vždy vyrůstal v bytech v různých částech Prahy, po domě se zahradou nikdy netoužil. Jeho manželka Kristýna sice vyrůstala na vesnici kousek od Prahy a žila v domečku, ale také si tím pádem umí představit práci, kterou to obnáší.

„Oba se cítíme dobře ve staré části Prahy, plné krásných domů, hospůdek a zahrad, ta atmosféra je tu prostě neopakovatelná. Touhle ulicí jsem projížděl několik měsíců nazpět na skútru a říkal jsem si, že tady by se mi líbilo bydlet, a tak jsem začal cíleně v této oblasti hledat. A kupodivu to nebylo nijak složité, do pár týdnů jsme se stěhovali do útulného 2+1 s výhledem do klidného vnitrobloku s pokladem uvnitř – malou hospůdkou, kam můžu chodit na pivko a žena mě kontroluje z okna,“ usmívá se zpěvák.

Majiteli Petr a Kristýna nejsou. „Byt máme v pronájmu a byli jsme rádi, že velké kusy nábytku jako sedačka, skříně a manželská postel už byly součástí a mohli jsme se hned nastěhovat. Popravdě, neumíme si představit stěhovat komplet celý byt, takhle nám pomohli kamarádi s muzikantskými dodávkami a během jednoho dne bylo hotovo,“ popisuje Kutheil.

Přebalovačka je již v plném provozu, těhotenské břicho zmizelo, místo něj se objevil nový člen rodiny.
Manželé jsou pražští motorkáři, to znamená, že jejich skútr je často v zápřahu.
Pohodlná rohová sedačka před televizí je ideální pro dva a půl člověka a jednu kočku.
V malém bytě stačí malý jídelní stůl.
Relax v závěsném křesílku, s kočkou na klíně, k tomu masáž nohou, prostě ideální chvíle odpočinku.
16 fotografií

V bytě se velkou předsíní vchází do kuchyně, které vévodí obří americká lednice. „Z té jsem měl velkou radost, spolu s myčkou a grilem jsem ji získal od sponzora akce Dětský čin roku, které se každý rok účastním. Protože, co si budeme povídat, výdaje na svatbu a výbavu pro miminko, které se narodilo před pár dny, něco spolknou, tak taková výpomoc potěší, ale v první řadě je tato akce moje srdeční záležitost, děti přebírají ocenění přímo na Staroměstské radnici a je to pro ně i pro mě pokaždé velký den,“ rozplývá se zpěvák.

Kdo tady opravdu vaří?

„V kuchyni se víc otáčím já, což moje manželka může potvrdit. Dokonce nejradši vařím taková ta složitá česká jídla s omáčkami a knedlíky, na to jsem expert. Naše rodiny naštěstí bydlí nedaleko, takže i když na přespání místo nemáme, ke stolu na svíčkovou se vejdeme,“ vysvětluje Petr Kutheil.

Na kuchyň navazuje koupelna s rohovou vanou. Ten, kdo zrovna nevaří, z ní tedy povzbuzuje toho druhého? „Tedy přiznám se, že kvůli nedostatku času spíše ze sprchy,“ směje se Petr. „Ale vana se nám teď s miminkem bude hodit. Na koupání a hraní si s prckem ideál,“ těší se zpěvák.

„V obývacím pokoji trávíme nejvíc času a je to i oblíbené místo našeho kocoura Buba, který už je v lehce seniorském věku a stěhoval se se mnou po několika pronájmech. Tady obzvláště oceňuje, stejně jako my, velká okna, která byt krásně prosvětlují. Výhled je do vnitrobloku, takže je tady úplné ticho. Jediné, co občas slyšíme, je cinkání příborů ze zmiňované restaurace, ale zavírá ve 22 hodin, takže pro nás, ponocující muzikanty, žádný problém,“ usmívá se.

Helena Vondráčková nachází klid na hausbótu. S manželem ho stále zušlechťují

Sedačka v obývacím pokoji je pohodlná, a jak Petr se smíchem přiznává, občas na ní nocuje, když jeho chrápání dosáhne nesnesitelné míry a manželka se potřebuje v klidu vyspat. „Občas je to potřeba, na plný úvazek jsme oba učitelé, ve škole jsme se i poznali a tam prostě musíme chodit odpočatí. Práci s dětmi mám hrozně rád, spolu s muzikou jsou to moje dvě velké záliby, jsem dokonce i třídní učitel a doufám, že i oblíbený,“ směje se Petr.

Umění správně odpočívat

A největší relax u televize? Kocour na klíně a masážní bačkory na nohou! „Od někoho jsme tenhle přístroj dostali a není větší potěšení po celodenním běhání než do toho dát nohy, obzvláště v zimě, skvěle totiž i hřeje. Spoustu koncertů máme venku za méně příznivého počasí, tak takový vynález se pak hodí. Ten největší chystáme v letošním roce v Teplicích, kdy bude mít Motorband čtyřicáté výročí. Budeme tam mít velký orchestr, vystoupí s námi i Bára Basiková, Petr Janda a další špičkoví umělci, na to se moc těším, navíc to bude v létě, takže bačkory nebudou potřeba,“ evidentně se těší Petr Kutheil.

Ložnice je celkem prostorná, postýlka pro miminko proto je vedle manželské postele, přebalovací pult s nezbytnostmi pro chlapečka našel místo v obýváku.

Aktuální číslo

Rytmus života

Předplatné můžete objednávat zde

A jak se oba těší na bezesné noci a vše, co takové miminko do života přináší? „S manželkou si jako novopečení rodiče zvykáme na méně spánku a hodně lásky. Užíváme si to maximálně. A kdo ví? Třeba bude následovat brzo další, už nejsem nejmladší, tak abych jim ještě stačil,“ směje se Petr.

„Každopádně se těšíme na procházky s kočárkem Prahou, i když si asi na pořádné vycházky počkáme až na jaro. Navíc máme výhodu, že nedaleko Prahy máme ještě chatu, takže příroda nám nechybí. A naše zahrada bude fajn i pro malého, obzvláště až začne běhat. Každopádně nás teď čeká to nejhezčí období v životě,“ dodává na závěr.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

titulek

Známý muzikant se přestěhoval do domu za Prahou. Je zde příroda a pasou se koně

Hudebník a jeho manželka Anežka jsou z nového domu nadšeni.

O životě mimo město snil muzikant Jary Tauber s manželkou Anežkou už dlouho. Jejich sen se nedávno...

Moravský Gott staví v Křižanovicích dům z dvougaráže. Má s ním zajímavé plány

Támhle kabel, tuhle kabel a ještě tady kabel, zpěvák se protahování drátů...

Nejen hlasovou podobností s naším nejznámějším zpěvákem překvapuje bučovický rodák Josef Bouda...

Zpěvačka si splnila sen. Žije na zámku Neustupov, který s přítelem opravují

Vycpaný zajíc převlečený za nimroda je miláčkem celé rodiny.

Muzikálová a operní zpěvačka Monika Sommerová, kterou nejvíc proslavila hlavní role v muzikálu...

Rosnička Honsová bydlí v Praze. V části s nejlepšími rozptylovými podmínkami

Profesionálce samozřejmě doma nechybí meteoradar.

Meteoroložka a hlasatelka zpráv o počasí Dagmar Honsová si svůj domov vybrala netradičním způsobem....

Láska v centru Prahy. Jak si zpěvačka Ďuricová zařídila s přítelem domov snů

Společné bydlení s přítelem Milanem Nikola Ďuricová neuspěchala, hledali...

Bydlení zpěvačky Nikoly Ďuricové je dokonalým spojením elegance, vkusu a pohodlí. Společně se svým...

Zpěvák s modrou krví opravuje s rodinou zámek Domoušice. Má s ním velké plány

„Mockrát jsem v životě narazil na zajímavé příběhy, které už nikdo nevypráví....

Má britské kořeny, narodil se ve Francii, ale v devíti letech se s celou rodinou přestěhoval do...

Šéfkuchař Radek Kašpárek bydlí ve stylovém domě v Praze. Kuchyň má dokonalou

Radek Kašpárek patří k jedněm z nejúspěšnějších šéfkuchařů u nás.

Michelinský šéfkuchař a bývalý porotce soutěže MasterChef se usadil v novostavbě na okraji Prahy,...

Nejčtenější

V panelákovém 2+1 dispozici nezměnili, přesto vznikla úžasná proměna

Oblouk jak na stěně koupelny, tak na vestavěné skříni zcela změnil ráz chodby.

Majitelka bytu 2+1 v Praze na Spořilově se rozhodla pro totální rekonstrukci. Jen její zadání pro designéry nebylo jednoznačné: zvažovala pronájem, ale také využití v rodině pro staršího syna,...

Dvě sestry a jeden pokoj. Geniálně řešené soukromí pro dospívající slečny

Proměna se ujaly architektky Ludmila Foblová a Veronika Veselá ze studia Tek...

Jak z prostoru se dvěma okny a jedněmi dveřmi udělat samostatné, plnohodnotné pokoje pro dvě dospívající slečny? Jak zajistit, aby byl prostor stále prosvětlený a nepůsobil stísněně? A vejde se...

Chalupa v Krkonoších okouzlí. Moderní komfort boří mýty o stísněných interiérech

Chalupa Na Kukačkách v obci Strážné respektuje tradiční krkonošskou typologii s...

Chalupa Na Kukačkách v obci Strážné respektuje tradiční krkonošskou typologii s kamenným soklem a dřevěnou fasádou, zároveň však řeší problém tmavých a stísněných interiérů typických pro stavby v...

Stavba vysněné roubenky v CHKO Beskydy. Jak Richard a Tereza nadchli sousedy

Z důvodu umístění stavby v CHKO musela nová roubenka nekompromisně respektovat...

Když Richard s Terezou podědili chatu po jejím dědečkovi, nebyli si zprvu jistí, jak ji budou využívat. Chtělo to správný čas, místo a nápad, aby sebrali odvahu a proměnili ji v něco zbrusu nového. A...

Hotel Hořec v Malé Úpě je perlou Krkonoš. Prohlédněte si radikální proměnu

Bývalý hotel Hořec, stavba stojící přímo v centru Horní Malé Úpy, prošel...

Bývalý hotel Hořec, stavba stojící přímo v centru Horní Malé Úpy, prošel zásadní proměnou. Za projektem stojí architekti Aleš Lapka a Petr Kolář ze studia ADR.

Život v centru Prahy s miminkem? Zpívající učitel překvapil výběrem bydlení

Manželé jsou pražští motorkáři, to znamená, že jejich skútr je často v zápřahu.

Trendem posledních let je opouštět centrum Prahy, obzvláště když zakládáte rodinu. Muzikálový zpěvák a frontman skupiny Motorband Petr Kutheil, kterého si diváci pamatují i z Hlasu ČeskoSlovenska, to...

11. ledna 2026

Secesní činžák z roku 1909 se jako zázrakem proměnil na skvělé bydlení

Dřevěné podlahy interiér příjemně zateplují.

Památkově chráněný secesní dům z roku 1909 v Sovově ulici v pražském Karlíně Praze je zářným příkladem toho, že rekonstrukce starých domů patří k „majstrštykům“ českých architektů. O tom svědčí nejen...

10. ledna 2026

Sídliště Ďáblice je unikát. Paneláky tu architekti dovedli k dokonalosti

Lokalita, kde chce společnost CPI postavit výškové budovy.

Atypické sídliště na severu Prahy je jedním z nejlepších příkladů panelové výstavby nejen v hlavním městě, ale v celém Česku. První panelové domy tu začaly růst na konci šedesátých let a už tehdy...

9. ledna 2026

Soused začal šetřit a topí vším, co jde spálit. My se dusíme štiplavým kouřem

Premium
Doporučuji také situaci průběžně dokumentovat – tj. kdy kouř vzniká, jaký má...

Bydlím v malé vesnici na Zlínsku a mám problém se sousedem, který topí vším, co najde. Z komína mu jde štiplavý kouř, smrdí to jako spálený plast. Obávám se, že pálí PET lahve, staré boty nebo obaly,...

9. ledna 2026

I bydlení v pražském pavlačovém domě může být úžasné. Podívejte se

Nasvícením klenutého stropu pavlačí vznikl nádherný optický efekt.

Pavlačový dům v pražských Nuslích z přelomu 19. a 20. století potřeboval rekonstrukci. A opravdu velkou. Vzniklo zde 15 bytů, avšak každý jiný, všechny s výhledem do Nuselského údolí.

9. ledna 2026

Poslední tanec s Tančícím domem. Jaký byl Frank Gehry, jeden z nejvlivnějších světových architektů?

Budovy navržené architektem Frankem Gehrym.

Tančícím domem se neodmyslitelně zapsal do tváře Prahy. A podobných zápisů do tváří měst má na kontě daleko víc. Ve věku šestadevadesáti let zemřel jeden z nejslavnějších architektů Frank Gehry....

8. ledna 2026  10:02

Jak poznat férového dodavatele energií? 7 jasných signálů

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Výběr dodavatele elektřiny nebo plynu není jen o porovnání ceny na kalkulačce. Jedná se o rozhodnutí, které ovlivní stabilitu vašich financí, transparentnost smluv a váš klid na několik let dopředu....

8. ledna 2026

Chalupa v Krkonoších okouzlí. Moderní komfort boří mýty o stísněných interiérech

Chalupa Na Kukačkách v obci Strážné respektuje tradiční krkonošskou typologii s...

Chalupa Na Kukačkách v obci Strážné respektuje tradiční krkonošskou typologii s kamenným soklem a dřevěnou fasádou, zároveň však řeší problém tmavých a stísněných interiérů typických pro stavby v...

8. ledna 2026

Nejdražší dům v Las Vegas má i soukromý taneční klub

Ultramoderní dům v oblasti Henderson v Las Vegas se prodal za 25 milionů...

Ultramoderní dům v oblasti Henderson v Las Vegas se prodal za 25 milionů dolarů, což je nejdražší prodej v Las Vegas v roce 2025. Dům o ploše víc než 12 600 metrů čtverečních má čtyři ložnice a šest...

8. ledna 2026

Veletrh Veleton poradí se vším každému, kdo chce stavět dům. A zdarma

Výběr HS portálů není jednoduchý, jde o opravdu velkou investici.

Stavební veletrh online o stavbě, bydlení a vytápění, kam nemusíte osobně jezdit přes celou republiku, začne 19. ledna a potrvá až do 1. února. Na akci Veleton se můžete zdarma připojit odkudkoliv,...

7. ledna 2026

Stavba vysněné roubenky v CHKO Beskydy. Jak Richard a Tereza nadchli sousedy

Z důvodu umístění stavby v CHKO musela nová roubenka nekompromisně respektovat...

Když Richard s Terezou podědili chatu po jejím dědečkovi, nebyli si zprvu jistí, jak ji budou využívat. Chtělo to správný čas, místo a nápad, aby sebrali odvahu a proměnili ji v něco zbrusu nového. A...

7. ledna 2026

Roztyly Plaza: podívejte se do oceňované budovy se skvostnými terasami

Střešním terasám, vzhledem k jejich poloze u lesa a zajímavému výhledu na...

Zatímco kolem stanice metra Chodov je i kvůli obchodnímu centru Westfield „provoz“ až neúnosný, území v okolí stanice metra Roztyly působí spíš jako nepříliš využívaná periferie města, kde jen...

7. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.