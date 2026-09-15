Milan a Dana koupili dům před deseti lety. „Původně jsme chtěli jen bungalov a skončili jsme s třípodlažním domkem. Ale zaplnili jsme ho předměty blízkými našemu srdci a je nám tady dobře,“ vypráví Dana Drobná.
Její novou vášní je výroba keramiky a je to patrné na každém kroku. Dana vyrábí dekorace i dárky pro přátele a nový koníček ji velmi naplňuje. Milan dostal od manželky k narozeninám dokonce vlastnoručně vyrobenou keramickou kytaru, která teď zdobí obývací pokoj.
Gorila i původní zvonice
Na každém kroku je znát, že si manželé domek zařizovali po svém a nebáli se obklopit předměty, které jim dělají radost. Hlavní vchod střeží černá gorila a několik sošek, které jsou zároveň originálními světly. Do okolí domu se propisuje láska Dany ke květinám, o které se stará.
Zahrada o velikosti tři tisíce metrů čtverečních je pro manžele chloubou a zároveň místem, kde mohou nerušeně odpočívat. Součástí je bazén, původní zvonice s proutěným zvonkem a především pergola, kde známý zpěvák tvoří i relaxuje.
„Mám zde ohříváček a když se ochladí, zapálím si krb. Odpočíváme tady jak sami, tak s přáteli. K úklidu si pak otevřu láhev něčeho pro zahřátí a je mi hezky,“ popisuje zpěvák s pověstným humorem. Daninou nejoblíbenější částí domu je zimní zahrada, kde má rodina společné sezení. Je zde dost místa na Daniny výrobky i obrazy, které maloval i samotný zpěvák.
Ze zimní zahrady se vchází do obývacího pokoje propojeného s kuchyní. Vedle knihovny jsou vystavené Milanovy tenisové trofeje i hudební ceny, kterých si dodnes velmi váží. Vše doplňují obrázky, které dostal od kolegů a přátel.
Celým bytem se pak prolíná dotek orientálního umění. Dana žila patnáct let ve Spojených arabských emirátech a mnoho věcí si odtamtud přivezla. Orientální soška ženy odpočívá Milanovi při čtení u nohou, zatímco obraz v pracovně s názvem Lady Blues mu připomíná jeho pobyt v New Orleans.
Dřevěná kuchyňská linka je v domě původní, přestože paní domu dle jejích slov nevyhovuje. „V domě jsme leccos měnili a rekonstruovali, ale linku jsme se i kvůli větším pořizovacím nákladům rozhodli ponechat,“ dodává.
V prvním patře se kromě ložnic a šaten nachází také hudební pokoj, kde Milan stále aktivně tvoří. U stěny stojí sofa po babičce, které už je skutečnou starožitností. Vedle pracovního stolu s klávesami se vyjímá sbírka Milanových klobouků, které si přiváží z každé navštívené země.
„Na poličce mám všechny osoby, které umělecky ovlivnily můj život. Fotku Toma Jonese, Karla Gotta, Oldřicha Nového, který byl na konzervatoři můj třídní profesor a samozřejmě fotku svojí ženy. Je to takový můj malý oltář,“ vypráví zpěvák.
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Dům prostoupený uměním
Stěny domu jsou zaplněné uměním. Zpěvák si váží především obrázků, které si přivezl z Guadalupu. Kreslil je postižený umělec nohama. V hudebním pokoji nesmí kromě vystavených platinových desek chybět také velká fotka Daniných dětí a vnoučat a Milanových dětí. Podkroví manželé po nastěhování předělávali, aby se do něj vešla i šatna pro paní domu.
V garáži se nachází veškeré sportovní vybavení manželů od kol, lyží, tenisových raket až po pingpongový stůl. Přestože se domek nachází na samotě, manželé si pochvalují jeho dopravní dostupnost.
„Za dvacet minut jste vlakem na okraji Prahy a pro seniory jsou dnes vlaky levné, takže to je velká výhoda,“ dodává zpěvák, který ještě dnes aktivně koncertuje. V den rozhovoru se vlakem vydával koncertovat až do Břeclavi, den předtím měl charitativní koncert v České Lípě.
Milan Drobný si ke svým osmdesátým narozeninám udělal radost a vydal CD Slzy, pot a radost. Letos navíc vydal autobiografickou knihu Život není jenom písnička, kde vzpomíná nejen na své kolegy, ale i na život, který přinesl jak radosti, tak výzvy.