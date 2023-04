Zpěvák Maxa opravuje pět nemovitostí. Netlačí na pilu a řídí se srdcem

Je tomu už dvacet let, kdy se hudebník dozvěděl, že je v Roudnici nad Labem ke koupi nemovitost, která se skládá z komplexu pěti budov. „V té době jsem měl docela velkou finanční hotovost, proto jsem sem tenkrát přijel a dům koupil hned u vchodu, kde jsme si s bývalou majitelkou plácli,“ zavzpomínal Martin Maxa, který chtěl nemovitost původně jen jako investici.

Po třech letech se bývalá majitelka rozhodla dům opustit, a tak si ho hudebník převzal i fyzicky. „Jednou jsem tady přespal a zjistil, že se mi tady hrozně líbí a že to nebude investice, kterou bych chtěl časem prodat, ale že si to tady nechám a zvelebím to,“ svěřil se zpěvák, pro něhož je Roudnice nad Labem srdeční záležitostí.

Objekt s úctyhodnou rozlohou tři tisíce metrů čtverečních za tu dobu prošel řadou úprav, kdy se předělávala kanalizace, elektřina i topení. Tři budovy už mají finální podobu a dvě na rekonstrukci ještě čekají. „Samozřejmě se zapracovalo i na exteriéru nemovitostí, kterým dávám lehce rustikální ráz, protože mám rád starobylou noblesu. Snažím se vše koncipovat do rustikálního a mírně koloniálního stylu,“ popsal zpěvák, který si řadu stavebních prací zvládl udělat sám.

„Beru to jako sport, netlačím na pilu, řídím se tím, jak se mi chce a jak mám zrovna peníze,“ řekl Maxa o svých plánech do budoucna s tím, že když má čas, pracuje na zvelebení nemovitostí od rána do večera.

„Zejména v letních měsících si to užívám, mám rád těžkou práci, proto se vždycky vmísím mezi dělníky. Ohromně mě to baví, neboť je to zase jiná činnost, než jakou se zabývám v profesionálním životě,“ prozradil Martin, který má na celý rok nasmlouvanou celou řadu koncertů.

Trocha Divokého západu

Navíc se stal ambasadorem mezinárodní jízdy veteránů Trofeo Niké, kam se samozřejmě letos chystá. „Navázal jsem také spolupráci se skvělou operní umělkyní Andreou Kalivodovou, s níž dělám společné koncerty a máme zrovna předtočený i duet,“ těší se hudebník.

Martin Maxa (62) Zpěvák a kytarista, rodným jménem Ivan Varga, je vystudovaný učitel tělesné výchovy. Vydal šest alb. Největšími hity jsou písně: C’est la vie, Barmanka, Je to prosté, Nábojnice a Ráno v ulicích. Získal ocenění Skokan roku v anketě Zlatý slavík za rok 2000. V současné době se věnuje malováním obrazů a skládáním hudby.

Martin v současné době obývá byt v patře, který je otevřeným prostorem a kde najdeme kuchyni a obývací pokoj spojený s ložnicí. Z materiálů převládá dřevo. Nábytek je vyroben z masivu a hlavní dominantou je krásný trámový strop, který působí dojmem, jako by tu byl odjakživa.

„Nechtěl jsem tu žádné polystyrenové trámy, ale dřevo, které je zabudováno do konstrukce domu takovým způsobem, aby pouhým okem bylo naprosto nerozeznatelné od původního,“ svěřil se Maxa, který se může pochlubit úctyhodnou sbírkou kaktusů. Ty si zamiloval už jako kluk, když si prohlížel ilustrace Zdeňka Buriana v knihách Karla Maye. V bytě samozřejmě nemohou chybět ani kytary a malířský stojan, jelikož muzikant ve volném čase rád maluje a svoje obrazy i prodává.

Zkouší středomořský styl

Součástí areálu je hotel, který funguje po celý rok. Nejčastěji se v něm ubytovávají lidé na služebních cestách.

K hotelu patří i příjemný prostor, kde se servírují snídaně, nicméně v současné době se už dokončuje restaurace, která bude přístupná všem návštěvníkům, nejen hotelovým hostům. Přímo z restaurace se pak dá vyjít do atria, které je ve středomořském stylu. Najdeme tu palmy i reliéfy boha Dionýsa.

„V době, kdy se nesmělo cestovat, jsem se rozhodl, že si přímořskou atmosféru udělám tady. Palmy, které tu mám, vydrží do minus dvaceti stupňů. Jediné, co nemají rády, je sníh, proto se přes zimu vždycky podívám do mobilu, a když vidím, že bude sněžit, letím je zabalit do fólie. Chci, aby to tu bylo časem hodně zelené, proto nechám zdi porůst břečťanem a zasadím tady převislé jalovce,“ svěřil Martin Maxa více o svých plánech do budoucna.