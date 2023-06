Hudební objev David Pet zakotvil v Třemešné. V obýváku má dva bílé tygry

A i v něm má hned dvě útočiště. Tím prvním místem, kde se cítí doma, je dům jeho rodičů ve Velichovkách. Ostatně dosud tam zpěvák má své trvalé bydliště. „Původně nejsem odsud, ale z Velichovek, kde bydlí rodiče a kde mám zkušebnu. Do Velichovek jsem chodil na základní školu, na druhý stupeň jsem pak dojížděl do Jaroměře. Na konzervatoř zase do Pardubic a do Prahy na Ježkárnu,“ říká David, který v roce 2020 zakotvil v novostavbě rodinného domku se zahradou v Bílé Třemešné u Dvora Králové.

Proč právě tato obec s necelými patnácti sty obyvateli získala jeho sympatie? Důvod je prostý – láska. „Sem jsem se přistěhoval v době, kdy začal covid. To jsem začínal chodit s partnerkou. Normálně jsem za partnerkou přijel na návštěvu, vyhlásili lockdown a už jsem se nemohl vrátit domů. Takhle nějak to těsně bylo,“ zasmál se mladý muž, který přiznal, že období pandemie nenesl psychicky moc dobře.

„Byl únor 2020 a já jsem hodně vystupoval po školách. Bylo to takové fajn období. Chtěl jsem si založit živnostenský list a že se převážně uživím hraním. Měl jsem dva tři měsíce dopředu plný diář. Poprvé v životě to pro mě začínalo být finančně zajímavý. Tak jsem si šel koupit tuhle televizi. Chtěl jsem si udělat radost. Vyhlásili lockdown, a já si to musel dát na splátky,“ přiznává Pet, zatímco ukazuje na televizní stěnu v obýváku. Čas si tady krátil různými způsoby. Především uměleckou činností.

„Tak jsem tvořil u piana. Mám ho v ložnici. Prostor pro tvorbu byl, ale potom byl každý den úplně stejný a já myslel, že se z toho zblázním. Špatně se skládá, když nemáte energii, kterou vám na koncertech předávají fanoušci,“ prozrazuje David, kterému spadl s koncem nouzového stavu velký kámen ze srdce.

Na vaření nedá dopustit

Kromě skládání hitů u pianina, které je z důvodu nižších teplot umístěné v ložnici, a ne v obývacím pokoji s krbem, si Pet od samého začátku oblíbil kuchyni. U světlé kuchyňské linky dělané na míru vařívá především pokrmy italské kuchyně.

„Trochu jsem se naučil vařit, respektive partnerka mě naučila. Nejradši dělám italskou kuchyni, těstoviny, špagety. Potom masové pokrmy a hodně mě baví dělat omáčky. Nebaví mě vařit denně a sám pro sebe, to se vždycky něčím odbudu. Když přijede návštěva nebo chci paní překvapit, tak se vaří jinak, s větší láskou,“ pověděl David, který rok před konzervatoří studoval obor kuchař-číšník. Na otázku, jestli po svém řádění v kuchyni i uklízí, odpověděl zcela na rovinu přiznáním, že ne, že jeho přítelkyně.

Starosti s rybičkami

Úklidu se ale David nevyhýbá. Obrovskou práci si například dává s čištěním svých akvárií. „Mám rád vodní svět, tak jsem si pořídil tři sladkovodní akvária. Mám tu bombu, dávkuji tam CO2. Teď řeším správný výběr rostlin. Musí tam být dokonalá rovnováha. Jakmile není, spustí se vám řasa. Stačí drobná chvilka nepozornosti a totálně se vám to rozhází. Musíte na to mít čas. Aspoň dvě hodiny týdně. Jednou za čtrnáct dní musím vyčistit externí filtr, týdně zastřihávám rostliny. Dávkuji tam hnojiva na denní bázi, takže to pak raketově roste. Na dno používat odkalovačku, čistit přední sklo. Přestože tam mám krevetky a šneky, kteří pomáhají s čištěním kamenů, nestačí to. Pak ještě vezmu nějaký odepsaný zubní kartáček a doleštím je,“ říká zpěvák o údržbě akvárií, ve kterých měl i masožravé ryby. K němým tvorům, kteří sdílí prostor obývacího pokoje, patří i půlroční bengálský kocour Alex. Ten, kdo má doma kočky, dobře ví, že se před jejich drápky žádný nábytek neschová.

David Pet Zpěvák a kytarista, který je autorem hudby i textu. Hraje a zpívá akusticky s piánem nebo s kapelou. Stylově se řadí mezi pop a rock. Na podzim 2015 vydal svůj první song. Novější písně jsou: Vše je jak má být, Útěky, Buřty na grilu a nejnovější Vrásky štěstí.

Ach, ty drápky

„Proutěný gauč půjde pryč, protože ho ty kočky samozřejmě používají jako škrabadlo. Už je stejně propadlý a prosedlý. Přemýšlíme, že sem do budoucna dáme něco jiného. U rodičů přesně nastalo to, že mají pohovku z koženky a kočky ji rozdrápaly,“ přemýšlí David nahlas.

Kromě pořízení nové sedací soupravy plánují s partnerkou i rozsáhlejší stavební práce. „Je to 4+kk, uvažujeme ještě o přístavbě jedné místnosti. V tuhle chvíli tu nemám pro sebe pokoj, když nepočítám ložnici, kterou sdílím s partnerkou. Ona má dvě děti a každé z nich má svůj pokoj. Já trávím čas buď v obýváku, nebo v ložnici. Stejně mi tady pořád chybí prostor. Budou mi stačit 3 × 3 metry a budu spokojený,“ přiznává Pet.

Když opravdu potřebuje klid na práci, vydává se do své, před rokem rekonstruované zkušebny ve Velichovkách. „Nejdřív jsme tu měli obyčejné koberce a hadry, přibili jsme je na stěny, aby tu byla aspoň nějaká akceptovatelná akustika. Teď už je tu molitan,“ ukazuje zpěvák směrem ke stěnám místnosti, která byla původně garáží a ve které se jeden čas i skladovalo uhlí. „Bicí trošku slyšet jsou, je to tu ale odhlučněné. Já tu mám bílé elektrické piano, kytarista svou aparaturu, basák combo,“ popisuje Pet o kapelu, ve které hraje i zpívá jeho starší bratr.