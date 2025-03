David Koller prodává svůj dům v centru Mikulova s vinicí, studiem a zkušebnou

Dvoupodlažní nemovitost s bohatou historií, soukromím, moderním komfortem a vinicí stojí v srdci malebného Mikulova a nabízí užitnou plochu 250 metrů čtverečních. Prodejní cena je na vyžádání u realitní kanceláře.

Do nemovitosti se vstupuje přes prostornou halu s originálním kovovým schodištěm. Hala ústí do zahrady a nabízí výhled do zeleně a vodní plochu přes prosklenou stěnu. Zahrada nabízí zastřešené posezení s krbem a samočistící bazén.

Spodní část domu je vyhrazena umělecké tvorbě. Je zde k dispozici odhlučněné nahrávací studio a zkušebna současného majitele, čtyřiašedesátiletého hudebníka Davida Kollera.

Ze zkušebny, která může novému majiteli sloužit jako obývací pokoj nebo kuchyň s jídelnou (inženýrské sítě jsou připraveny), je přímý vstup do chodby s dřevěnou saunou a stylovou koupelnou v designu navazujícího sklípku.

V této části domu je prostorný sklep s nastavitelným chlazením, který je vhodný pro uskladnění ovoce, zeleniny nebo právě vína. Mezi saunou a sklípkem je v současnosti technická místnost.

Ve druhém patře domu jsou tři prostorné pokoje s vysokými stropy, lanovými sítěmi, kde můžete relaxovat a s horním prostorem vhodným k dalšímu využití, ať již jako úložný prostor či další lůžkový prostor.

Ložnice má vlastní balkon s podlahou z massaranduby a nabízí výhled do ulice a na celý Mikulov. Každý pokoj má vlastní koupelnu. Jeden z pokojů navíc disponuje i dětskou lezeckou stěnou a velkým horním prostorem se dvěma lůžky.

Pokoje jsou spojené chodbou, která ústí v plně vybavenou kuchyň s jídelním stolem a italskými kamny. Z kuchyně se vstupuje na terasu navazující na venkovní posezení letní kuchyně, odkud je nádherný výhled na okolí.

Za domem, v další úrovni pozemku nad letní kuchyní, se nachází dřevostavba s koupelnou a kuchyňkou, hned vedle něj je umístěna i venkovní vířivka. Výjimečný výhled na dominantní zámek Mikulov a do vlastní vinice na druhé straně, dodává celému místu nezaměnitelnou atmosféru.

V horní části pozemku je zahrada s vlastní studnou, zahradním domkem pro umístění nářadí, vzrostlými stromy a vinicí, dodávající nemovitosti autentický vinařský ráz. Vinice nabízí majiteli možnost produkce vlastního vína, eventuálně je možné ji pronajmout.