Zpěvačka Dagmar Zázvůrková bydlí v Dejvicích ve slavném hereckém domě

Dáša, jejímž rodištěm jsou Votice, hrála v Semaforu patnáct let, a proto hledala byt poblíž. A náhoda tomu chtěla, že ji kamarádka upozornila na nájemní byt v docházkové vzdálenosti od divadla, navíc v ulici, která je vysloveně „herecká“.

„Hned mi bylo sympatické, že tady byl kdysi takzvaný herecký dům, kde bydlela třeba Hana Hegerová nebo Stella Zázvorková. No, a teď tu bydlí Zázvůrková,“ směje se.

„Navíc je velmi sympatické, že si tu člověk může jít vyčistit hlavu do velkého množství parků, poblíž je Ořechovka, kde je úžasné bistro, nesmím zapomenout ani na Pražský hrad a Chotkovy sady, to všechno je mi blízké a ta čtvrť je zkrátka moje srdeční záležitost. Před lety jsem třeba chvíli bydlela i na Žižkově, ale bylo mi tam smutno, chyběla mi atmosféra zdejší čtvrti,“ povzdechla si zpěvačka.



V bytě byla zařízena pouze kuchyň s vestavnými spotřebiči, další vybavení si pořídila sama. Třeba jídelní stůl je po pradědečkovi, s tatínkem ho sami přebrousili a natřeli, je to nábytek, který dýchá vzpomínkami a historií, to má majitelka ráda. V kuchyni u sporáku ale příliš času netráví, dává přednost rychlejším pokrmům a velkým pomocníkem je i vestavěná myčka.



„Co se týká vaření, moc nemusím maso, nejsem ortodoxní vegetariánka, jen nemám potřebu ho jíst, občas udělám rybu, zeleninové rizoto, sojové maso nebo jiný jednoduchý pokrm,“ přiznává.

V kuchyni nesmějí chybět květiny a socha anděla, těch je ostatně plný celý byt. „Jsem prostě ‚dívka, která věří v anděly‘, což je ostatně i název mé písničky, a protože to o mně už hodně lidí ví, dostávám je často darem. Věřím na anděly a věřím, že každého člověka někdo ochraňuje. Jeden z mých nejoblíbenějších je na obraze v kuchyni, je to dárek od Jitky Molavcové,“ dodává zpěvačka.

Byt je střední velikosti a Dáše Zázvůrkové plně stačí, patří k němu totiž i soukromá zahrada, do které mají přístup jen rezidenti.



Do zahrady netradičně

Jediným problémem je to, že si věčně zaneprázdněná umělkyně ještě nevyzvedla nový klíč od dveří do zahrady. Ale ani to nevidí jako nepřekonatelnou překážku. „Vzhledem k tomu, že byt je v přízemí, do zahrady prostě skáču z okna,“ směje se.

Na rozdíl od kuchyně obrácené na sever je ložnice s oknem do zahrady otočena na jih a okenní parapet tak přímo vybízí k posezení třeba i s knížkou. Momentálně je na pořadu dne kniha Aleny Mornštajnové Listopád a Dáša chystá s autorkou rozhovor ve svém live streamovém pořadu Zázvůrkovej čaj na svém instagramovém účtu.



Zahrada je poměrně velká a slunná, a nic nebrání tomu, aby si tu Dáša i zacvičila, za odměnu si při každém kliku může přivonět ke květině. V kuchyni má zpěvačka i elektrické piano, které si pořídila před dvanácti lety, když začala sama komponovat a potřebovala mít u sebe nástroj, který jí umožní začít tvořit, jakmile přijde inspirace.



„Vtip je v tom, že dám do piana sluchátka a veškeré zvuky jdou jen do nich, můžu tedy skládat i o půlnoci, což často dělám, a nehrozí, že budu rušit sousedy. Skládat v noci je mi milejší, v celém domě je ticho a člověk se lépe soustředí,“ vysvětluje sympatická muzikantka.

Vanu nahradil sprchový kout

Koupelna je menší a původně v ní byla vana. „Ale já jsem ji nechtěla, zvolila jsem raději sprchový kout. Hodně sportuji, a když přiběhnu z tréninku, dám si rychlou sprchu a hned zase běžím. Na vanu není čas. Musím zaklepat, že i v této době mám hodně práce, vedle pořadu v České televizi, který moderuji, mám ještě svou talkshow, v příštích dnech mě čeká natáčení mého klipu Jazzovej anděl s režisérkou Olgou Špátovou, doma tedy moc nejsem,“ vypočítává.

Nejvíce času Dáša tráví v ložnici, která je plná fotografií, knížek, starých desek a příjemných vzpomínek. Příchozího nejvíce zaujme kalendář, kde je nafocena ve stylu italské herečky Sophie Lorenové. Fotografkou je Markéta Riedl a fotilo se přímo v Římě na autentických místech.

Na Dášině posteli si zabral velký prostor plyšový pes Fanča, dárek pocházející z Anglie, když se zrovna nekoncertuje, je oddaným posluchačem hry na ukulele. Polštářek s osobním vzkazem je od kamarádky a skvěle se na něm usíná.