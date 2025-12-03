Zpěvačka si splnila sen. Žije na zámku Neustupov, který s přítelem opravují

Muzikálová a operní zpěvačka Monika Sommerová, kterou nejvíc proslavila hlavní role v muzikálu Fantom opery v pražské GoJa Music Hall, může mluvit o štěstí. Splnil se jí sen nejedné malé holčičky, když se stala zámeckou paní, a to konkrétně na zámku Neustupov, který leží kousek od Benešova.
Vycpaný zajíc převlečený za nimroda je miláčkem celé rodiny.

Vycpaný zajíc převlečený za nimroda je miláčkem celé rodiny. | foto: Markéta Hanzlíková

Většina budov je minimálně zvenku zrekonstruovaná.
Zpěvačka s partnerem Michalem Farníkem a dcerou Rozárkou pózují na svém nádvoří.
Obývací místnost s klenutými stropy je místem relaxace a odpočinku.
Dcery Moničina přítele z předchozího vztahu mají k dispozici postele s nebesy.
Tento historický skvost koupil její partner podnikatel Michal Farník a postupně jej rekonstruuje. Jak oba přiznávají, je to běh na dlouhou trať, který si žádá nemalé finanční i časové oběti.

„Partner ho koupil před pěti lety v poměrně žalostném stavu, pro nás jako rodinu byl neobyvatelný, takže jako první jsme začali s rekonstrukcí obytných částí. Loňské Vánoce byly první, které jsme tu jako rodina strávili. A myslím, že to zimní období tu pro nás bude souzené. Přece jen já i Michal se pohybujeme ve své práci hodně mezi lidmi, tak si tu užijeme spíše mimosezonní období. Po otevření zámku letos 27. dubna se tu dveře s návštěvníky netrhnou, ani jsme takový zájem nečekali, přišlo přes 3 500 lidí,“ dodává zpěvačka.

Z obýváku k prohlídce

Obytná část navazuje přímo na prohlídkový okruh a minimálně obývací pokoj by mohl být směle jeho součástí. Noví majitelé nechali odstranit bílý nátěr a odkrýt a zrestaurovat původní fresku, což bylo velice obtížné i finančně nákladné.

Většina budov je minimálně zvenku zrekonstruovaná.
Vycpaný zajíc převlečený za nimroda je miláčkem celé rodiny.
Zpěvačka s partnerem Michalem Farníkem a dcerou Rozárkou pózují na svém nádvoří.
Obývací místnost s klenutými stropy je místem relaxace a odpočinku.
Dcery Moničina přítele z předchozího vztahu mají k dispozici postele s nebesy.
„Ale můj partner je takový, že když něco dělá, tak na sto procent, a společně s architekty se snažili vytěžit z toho prostoru maximum. Strašně se mi líbí třeba osvětlení, které podtrhuje malbu na stropě, sama bych nevěděla, jaký typ lustrů vybrat,“ pochvaluje si Monika.

Zato v kuchyni by pár úprav udělala. „Třeba větší dřez i celý pracovní prostor na lince. Ale to jsou jen maličkosti, jinak celý byt je úžasný, včetně velkorysých a důmyslně skrytých úložných prostor. Celé to působí čistě a moderně, ale zároveň se zachovala zámecká atmosféra,“ dodává.

Kuchyni vévodí velký stůl s barovými židličkami, ale Monika s povzdechem přiznává, že vzhledem k akční dvouleté dceři nemá moc příležitostí na nich posedět. A v dohledné době se to nezmění, rodina očekává příchod dalšího potomka, tentokrát to bude chlapeček.

Setkání v komnatách

Další velký stůl se nachází v obývacím pokoji a je využíván k rodinným příležitostem. Zámek ostatně poskytuje velké prostory k bydlení i pro širší rodinu a kamarády. O setkání u něčeho dobrého zde tak není nouze. Monika si potrpí na tradiční českou kuchyni, ale když je čas, vrhá se i na asijskou. Nad lihovým krbem zaujme sbírka figurek, která kupodivu nepatří malé Rozárce, ale tatínku Michalovi.

Slavný herec se usadil ve vysídlené vesnici na Šumavě. Podařilo se ji obnovit

„Přítel je velký sběratel, další tyto panenky máme i v zámeckých prostorách a spoustu jich je ještě nevybalených v krabicích. Další jeho láskou jsou autíčka, ta máme pro změnu v ložnici, a také obrazy Františka Ringo Čecha,“ vysvětluje s úsměvem Monika Sommerová.

Ložnice a pracovna se nacházejí v přízemí, společně s citlivě zrekonstruovanou koupelnou, kde je na výběr mezi vanou a sprchovým koutem. „Vana je nádherná, ale přítel v ní ležel jednou a já možná třikrát, naposledy to bylo tehdy, než jsem otěhotněla,“ směje se Monika. Zato si jí užívá malá Rozárka a brzo jistě bude i malý bratříček.

Postele jak z pohádky

Po točitých schodech se vyjde do obdobného prostoru v patře, kde mají svoje ložnice majitelovy dcery z prvního vztahu, a i když jsou dívky už odrostlejší, postel s nebesy jako pro princezny obě ocení. Samozřejmostí jsou samostatné koupelny totožné s tou spodní. V patře je i pokoj pro hosty a další jsou v samostatném domečku na nádvoří. „Ty plánujeme pronajímat, prostor je vhodný i na svatby, také už jsme tu jednu měli, takže pro svatební hosty ideální,“ rozplývá se zpěvačka.

Rytmus života

A kdy bude svatba majitelů? „Až se postaví terasy na druhé straně zámku, které budou navazovat na náš byt,“ směje se Monika. „Prostě nejdřív terasy a pak svatba… ale měly by být snad už příští rok.“

V plánu je i wellness s bazénem. Návštěvníky potěší také vystoupení skupiny Romantic Woman, jejíž je Monika členkou, takže v sezoně si přijdou na své i hudebně založení návštěvníci. Zatím zahradě vévodí skleník, v kterém už dozrála rajčata, okurky a papriky. „Čeká nás tu ještě spoustu práce, ale je to něco, co tu po nás zůstane a přesáhne naši rodinu,“ uzavírá s uspokojením v hlase Monika Sommerová.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Vítěz StarDance Jan Onder bydlí v pražských Nuslích. Lekce tance dává v obýváku

„Taková moje menší úchylka je růžový porcelán, přece jenom jsem z Karlovarského...

VIDEO Tanečník, pedagog a dvojnásobný vítěz StarDance Jan Onder nás přivítal ve svém bytě v pražských...

Zpěvačka našla poklad v chatové osadě na Vysočině. Má i rybník s kapry a udírnu

Chatička si vyžádala spoustu času a úsilí, to vše se ale manželům bohatě...

V chatové osadě poblíž menší vesničky na Vysočině se schovává na první pohled malá chata operetní...

Uznávaný kadeřník Michal Zapoměl bydlí v centru Prahy. A sní o vlastním domě

Stylový byt zrcadlí osobnost svého majitele.

Byt, v němž bydlí známý kadeřník Michal Zapoměl, se nachází v samotném centru Prahy. Jakmile však...

Rosnička Honsová bydlí v Praze. V části s nejlepšími rozptylovými podmínkami

Profesionálce samozřejmě doma nechybí meteoradar.

Meteoroložka a hlasatelka zpráv o počasí Dagmar Honsová si svůj domov vybrala netradičním způsobem....

Láska v centru Prahy. Jak si zpěvačka Ďuricová zařídila s přítelem domov snů

Společné bydlení s přítelem Milanem Nikola Ďuricová neuspěchala, hledali...

Bydlení zpěvačky Nikoly Ďuricové je dokonalým spojením elegance, vkusu a pohodlí. Společně se svým...

Slavný malíř má svůj kousek ráje na úpatí vrchu Soláň. Dveře má otevřené

Před domem se nachází stylové posezení.

V samém srdci městečka ležícího na úpatí valašského vrchu Soláň stojí nenápadný dům, který si...

Golfistka Šideri Váňová žije v pražské Hostivaři. S bytem má velké plány

Na terase se hezky odpočívá před turnajem nebo po tréninku.

Naše přední golfistka Šideri Váňová zakotvila v pražské Hostivaři. Byt si zvládla díky pracovnímu...

Když si žena postaví hlavu, postaví i srub. Jako 25letá Lucie v Jindřichově

Užitná plocha domu je 139 metrů čtverečních.

Lucii bylo 25 let, když se rozhodla pro stavbu srubu v Jindřichově na Šumpersku. Při plnění svého smělého snu předvedla velkou kuráž. „Chtěla jsem vypadnout z paneláku a dívala se po nějaké chalupě –...

Panelový byt v Brně, který vás dostane. Z bytu 3+kk je moderní a útulný ráj

Původní panelový byt 3+kk v Brně se majitelka rozhodla ještě před nastěhováním...

Původní panelový byt 3+kk v Brně se majitelka rozhodla ještě před nastěhováním proměnit. Přežitá dispozice jí už nevyhovovala. Přála si, aby byt odpovídal současným nárokům na pohodlné bydlení....

Dům s nečekaným překvapením. Co se skrývá pod podlahou obývacího pokoje?

Nemovitost, která stojí v anglickém Penkhullu nedaleko města Stoke-on-Trent,...

Na realitním trhu se objevil dům s historickou zajímavostí. Nemovitost, která stojí v anglickém Penkhullu nedaleko města Stoke-on-Trent, skrývá v obývacím pokoji unikátní překvapení. Pod podlahou je...

Z malého bytu s plochou 28 m² vykouzlila půvabný byt se spoustou místa

Hlavní zásadou bylo pro designérku použít pouze jeden vestavěný prvek,...

Proměnit malý prostor na plnohodnotné bydlení není vůbec snadné. Designérka Adéla Bačová jej však pojala jako prostorovou výzvu, která dokazuje, že z 28 metrů čtverečních lze vytvořit funkční byt s...

Jak zařídit malý dětský pokoj pro dvě děti v paneláku?

Ve vyhledávači nábytku FAVI si zaručeně každý vybere.

Panelákový byt je synonymem pro neustálý boj o prostor – a pokoj pro dvě děti v paneláku, to už je skutečná designová maturita. Když se na necelých 12 až 15 metrech čtverečních musí potkat prostor na...

3. prosince 2025

Střecha v kondici. Po extrémním počasí obvykle postačí jen malá lokální oprava

Skládaná krytina je dlouhodobě spolehlivá a její údržba zůstává jednoduchá

Střecha nad hlavou není jen symbolem dobrého bydlení, ale i jeho důležitá součást. Vždyť je to právě ona, kdo za nás čelí veškerým rozmarům počasí. Logicky tak dochází k jejímu drobnému poškození...

3. prosince 2025

3. prosince 2025

Kvůli pračce a sušičce musel předělat celou koupelnu. Ta teď nemá chybu

Kolem vany Kaldewei je teď příjemný odkládací prostor díky dubové desce...

V tomto případě potřeboval majitel v koupelně v podkroví bytového domu „schovat“ pračku a sušičku do široké skřínky s umyvadlem. Jenže to znamenalo předělat celou koupelnu! Pro muže, který si dokázal...

3. prosince 2025

Pohádková přestavba šetří rodině peníze. Z domu hrůzy je fantastické bydlení

Zlepšit prostorovou kvalitu místností. Přestavět, přeorganizovat celou...

Rekonstrukce spojená s renovací. A též významné rozšíření. To vše zanedbaný dům, který byl vystavěn před 120 lety, už nutně potřeboval. A jeho obyvatelé, mladá rodina, též. Celou tu nehospodárnou a...

2. prosince 2025

Prostopášná místa našich předků. Hřešili v Boccacciu i luhačovickém Dominu

V Luhačovicích je krásně i v zimě. Silvestrovské oslavy zde byly vždy proslulé.

Naši předkové uměli žít. A někdy i dost hříšně. Praha má tak své Boccaccio, za první republiky nejluxusnější noční klub pro muže s příslušnými „pokojíky“, Luhačovice v té době zase proslavil...

2. prosince 2025

Dům s nečekaným překvapením. Co se skrývá pod podlahou obývacího pokoje?

Nemovitost, která stojí v anglickém Penkhullu nedaleko města Stoke-on-Trent,...

Na realitním trhu se objevil dům s historickou zajímavostí. Nemovitost, která stojí v anglickém Penkhullu nedaleko města Stoke-on-Trent, skrývá v obývacím pokoji unikátní překvapení. Pod podlahou je...

1. prosince 2025

Dům, kde se skvěle odpočívá. Pohodlí napomáhají i chytré vychytávky

Kuchyňský ostrůvek s varnou deskou slouží i jako barový pult či pro...

Rekonstrukci přízemního domu z roku 2012 zvládli noví majitelé sami, ale se zařízením interiéru se obrátili na odborníky, na studio Punto Design. To spolupracuje zejména s italskými výrobci, a právě...

1. prosince 2025

Byt nesmíme vymalovat, majitelka chce vše hradit z kauce. Má na to právo?

Zákon sice ukládá nájemci povinnost provádět běžnou údržbu bytu, pod kterou...

Dostali jsme výpověď a čeká nás vystěhování z bytu. Majitelka nám ale nejspíš nevrátí kauci ve výši 24 tisíc korun. Před čtyřmi lety nechala vymalovat byt za 18 tisíc korun a tvrdí, že za dobu, co v...

30. listopadu 2025

Z malého bytu s plochou 28 m² vykouzlila půvabný byt se spoustou místa

Hlavní zásadou bylo pro designérku použít pouze jeden vestavěný prvek,...

Proměnit malý prostor na plnohodnotné bydlení není vůbec snadné. Designérka Adéla Bačová jej však pojala jako prostorovou výzvu, která dokazuje, že z 28 metrů čtverečních lze vytvořit funkční byt s...

29. listopadu 2025

Dům, který už byl třeba. Vítězem ceny za architekturu se stal první dětský hospic

První dětský hospic, který stojí v Brně, pokrývá svůj provoz zejména z darů,...

Česká komora architektů naznala, že v Česku chybí architektonická soutěž, která by byla dostatečně nezávislá, a tak vznikla Česká cena za architekturu. A letos proběhl již desátý ročník.

28. listopadu 2025  18:02

Bambus je odolný soupeř, táhne se od souseda a ničí vše. Víme, jak ho zničit

Premium
Odstranit takový porost není jednoduché. Pouhé posekání nestačí, protože z...

Soused si u společného plotu vysadil bambus. U něj se mu moc nedaří, má sotva tři metry. Zato u nás se neplánovaně rozrostl. Náš nechtěný bambus je vysoký už přes šest metrů, popisuje Lukáš svůj...

28. listopadu 2025

