Tento historický skvost koupil její partner podnikatel Michal Farník a postupně jej rekonstruuje. Jak oba přiznávají, je to běh na dlouhou trať, který si žádá nemalé finanční i časové oběti.
„Partner ho koupil před pěti lety v poměrně žalostném stavu, pro nás jako rodinu byl neobyvatelný, takže jako první jsme začali s rekonstrukcí obytných částí. Loňské Vánoce byly první, které jsme tu jako rodina strávili. A myslím, že to zimní období tu pro nás bude souzené. Přece jen já i Michal se pohybujeme ve své práci hodně mezi lidmi, tak si tu užijeme spíše mimosezonní období. Po otevření zámku letos 27. dubna se tu dveře s návštěvníky netrhnou, ani jsme takový zájem nečekali, přišlo přes 3 500 lidí,“ dodává zpěvačka.
Z obýváku k prohlídce
Obytná část navazuje přímo na prohlídkový okruh a minimálně obývací pokoj by mohl být směle jeho součástí. Noví majitelé nechali odstranit bílý nátěr a odkrýt a zrestaurovat původní fresku, což bylo velice obtížné i finančně nákladné.
„Ale můj partner je takový, že když něco dělá, tak na sto procent, a společně s architekty se snažili vytěžit z toho prostoru maximum. Strašně se mi líbí třeba osvětlení, které podtrhuje malbu na stropě, sama bych nevěděla, jaký typ lustrů vybrat,“ pochvaluje si Monika.
Zato v kuchyni by pár úprav udělala. „Třeba větší dřez i celý pracovní prostor na lince. Ale to jsou jen maličkosti, jinak celý byt je úžasný, včetně velkorysých a důmyslně skrytých úložných prostor. Celé to působí čistě a moderně, ale zároveň se zachovala zámecká atmosféra,“ dodává.
Kuchyni vévodí velký stůl s barovými židličkami, ale Monika s povzdechem přiznává, že vzhledem k akční dvouleté dceři nemá moc příležitostí na nich posedět. A v dohledné době se to nezmění, rodina očekává příchod dalšího potomka, tentokrát to bude chlapeček.
Setkání v komnatách
Další velký stůl se nachází v obývacím pokoji a je využíván k rodinným příležitostem. Zámek ostatně poskytuje velké prostory k bydlení i pro širší rodinu a kamarády. O setkání u něčeho dobrého zde tak není nouze. Monika si potrpí na tradiční českou kuchyni, ale když je čas, vrhá se i na asijskou. Nad lihovým krbem zaujme sbírka figurek, která kupodivu nepatří malé Rozárce, ale tatínku Michalovi.
„Přítel je velký sběratel, další tyto panenky máme i v zámeckých prostorách a spoustu jich je ještě nevybalených v krabicích. Další jeho láskou jsou autíčka, ta máme pro změnu v ložnici, a také obrazy Františka Ringo Čecha,“ vysvětluje s úsměvem Monika Sommerová.
Ložnice a pracovna se nacházejí v přízemí, společně s citlivě zrekonstruovanou koupelnou, kde je na výběr mezi vanou a sprchovým koutem. „Vana je nádherná, ale přítel v ní ležel jednou a já možná třikrát, naposledy to bylo tehdy, než jsem otěhotněla,“ směje se Monika. Zato si jí užívá malá Rozárka a brzo jistě bude i malý bratříček.
Postele jak z pohádky
Po točitých schodech se vyjde do obdobného prostoru v patře, kde mají svoje ložnice majitelovy dcery z prvního vztahu, a i když jsou dívky už odrostlejší, postel s nebesy jako pro princezny obě ocení. Samozřejmostí jsou samostatné koupelny totožné s tou spodní. V patře je i pokoj pro hosty a další jsou v samostatném domečku na nádvoří. „Ty plánujeme pronajímat, prostor je vhodný i na svatby, také už jsme tu jednu měli, takže pro svatební hosty ideální,“ rozplývá se zpěvačka.
A kdy bude svatba majitelů? „Až se postaví terasy na druhé straně zámku, které budou navazovat na náš byt,“ směje se Monika. „Prostě nejdřív terasy a pak svatba… ale měly by být snad už příští rok.“
V plánu je i wellness s bazénem. Návštěvníky potěší také vystoupení skupiny Romantic Woman, jejíž je Monika členkou, takže v sezoně si přijdou na své i hudebně založení návštěvníci. Zatím zahradě vévodí skleník, v kterém už dozrála rajčata, okurky a papriky. „Čeká nás tu ještě spoustu práce, ale je to něco, co tu po nás zůstane a přesáhne naši rodinu,“ uzavírá s uspokojením v hlase Monika Sommerová.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.