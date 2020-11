Královna českého gospelu se usadila na Sázavě. Za zahradu vděčí covidu

Objekt původně patřil asijskému obchodníkovi, jenž se rozhodl po povodních v roce 2002 chatu prodat. Jelikož se nemovitosti zbavoval dost narychlo, cena byla více než přijatelná.

Chatu bohužel zasáhly i další povodně v roce 2013, které zničily zahradu a přízemí. Klavír a další věci, o něž by Zuzana nerada přišla, jsou proto umístěny v prvním patře. Jinak rodina vodu miluje a vlastní dokonce plachetnici.

Letošní jaro a léto trávila zpěvačka spolu se svým německým manželem Berniem Hädlerem kvůli první vlně pandemie právě zde. Zahradu díky tomu od dubna komplet předělali. Manžel je jakožto řemeslník velice šikovný, proto zpěvačka s oblibou říká, že by ho mohli naklonovat, aby mohl odvést ještě více záslužné práce.



„Soused tady měl zrovna bagřík, takže nám pomohl zabudovat bazén. Nakonec jsme ho kvůli světelnému pruhu zabudovali jen zčásti. Zejména večer vypadá světlo z bazénu moc hezky. Do bazénu nám ale pořád padalo listí ze stromu, tak jsme hledali, čím bychom ho přikryli, a já uviděla tenhle altán, který k němu přesně seděl. Chtěla jsem ho původně koupit tady v hobby shopu, ale tam mi řekli, že ho dostanou za měsíc, protože to chvíli trvá, než jim ho z Německa přivezou. Jelikož mám manžela Němce, hned jsem se dívala a zjistila jsem, že v Německu ho mají ještě o sedm tisíc levnější. Tak jsme jeli do Žitavy a tam jsme ho pořídili,“ přiznává zpěvačka, která před svou emigrací v roce 1981 zpívala s Vítězslavem Vávrou hit Neutíkej, lásko, ze záběru.

„Když už jsme tu ale měli bagr, vymyslel manžel, že chce mít žumpu u brány, protože ta původní byla zhruba ve středu zahrady a obtížně se čistila. Když tu žumpu kopali, vypadalo to tady jak na Marsu. Tráva úplně zmizela, takže jsme si řekli, že když už je to tady tak rozhrabané, upravíme terén, a navezli jsme sem zhruba dvacet tun zeminy, aby se vyrovnal. Vozili jsme pak hlínu s manželem na kolečkách. Problém byl ale s trávníkem, nechtěli jsme se celé léto koukat na hlínu. Tak jsme řekli, že dáme koberec. To ale nebylo jednoduché, protože trávníkový koberec se musí okamžitě rozbalit, jinak uhnije. Oni ho ale nepřivezli v poledne, jak slibovali, ale v osm hodin večer. Takže my jsme při měsíčku a svitu reflektorů, které přivezl syn, rozbalovali,“ směje se paní Zuzana.

Na zahradu si letos zpěvačka pořídila také saunu sudovitého tvaru, která je zhotovena z přírodních materiálů a uvnitř krásně voní dřevem.

Dřevo, kam se podíváš

Kuchyň je kompletně obložena dřevem. V prvním patře najdeme skutečnou chloubu Zuzany, klavír z kanadské borovice. „Je to piánko, na které jsem pyšná, protože to sehnal manžel někde v bazaru v Německu. Sem jsme to transportovali přes balkon. To byla akce!“

Jelikož má zpěvačka problémy se zády, ve větším pokoji v prvním patře cvičí na autotrakčním lehátku. Jednu vymoženost tu mají i kocourci, samočisticí toaletu.

Kuchyň je kompletně obložena dřevem. Zuzanin manžel dokáže tyto práce provést sám.

„Je to bomba. Tady sice chodí hodně ven, ale v Praze tuhle toaletu využívají hojně. Hlavně mladší kocourek, protože starší Cherry je konzervativní. Toaleta má čip a jakmile kocour vyleze, tak se začne prosívat a omývat a nakonec stříkne vůně a dezinfekce a pak vše osuší fén. Toaleta je moc šikovná, protože ušetří práci i peníze za stelivo. Kocouři mají na čip i misky, aby si neujídali. Starší má bohužel problémy s ledvinami, takže potřebuje hodně kyselé granule. Máme ještě čivavu a ta je schopna sníst cokoli. Díky čipům se nestane, že by některé zvíře sežralo, co nemá.“



Za pokojem je také prostorný balkon, odkud je vidět na protější zalesněnou stráň. Kvůli ní je od října na chatě vidět pouze do tří odpoledne, protože pak už je slunce schované za obzorem. V listopadu už je tu opravdu tma a trvá to až do února, proto je potom rodina raději v Praze.

Jelikož má zpěvačka čtyři děti, musela vymyslet způsob, jakým budou všichni na chatě spát. „My jsme původně spali s manželem v takové komůrce. Od těch dob, co je dcera větší, spí úplně nahoře v té věžičce. Spolu s věžičkou máme v chalupě tři podlaží. Je z ní hezký výhled ven a dcera se tu ráda i učila,“ dodala Zuzana Stirská, která vystupuje sólově, ale hlavně se svým souborem Gospel Time, v němž zpívají i její dospělé děti.