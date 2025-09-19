Každý, kdo šel kolem našeho bytového domu, si mohli přečíst informaci, že v našem domě jsou sklepy přístupné, protože už nejsou zamknuté. Zloději neváhali a obratem všechny sklepy vykradli. Pochybení je podle mého mínění na straně SVJ, které dalo celému městu vědět, že se u nás může krást. Obávám se, že pojišťovna nic neproplatí. Mám po SVJ požadovat náhradu škody?
Pokud společně s ostatními vlastníky bytů dospějete k závěru, že výborem vyvěšená informace na vchodových dveřích a odemčení bezpečnostních dveří vedly ke krádežím, pak je možné požadovat náhradu škody přímo po společenství vlastníků.