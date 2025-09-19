Vykradené sklepy v paneláku. SVJ nalákalo zloděje, ti šli bez problémů krást

ilustrační snímek

Lenka Weberová
Seriál
Bydlím v panelovém domě s SVJ. Odhlasovali jsme si rekonstrukci vnitřních prostor. K tomu bylo nutné odemknout bezpečnostní dveře ke sklepům a kóje vyklidit. SVJ bohužel tuto informaci vylepilo na skleněné vchodové dveře. Zloději neváhali ani minutu, popisuje Richard svůj problém pro seriál Sousedské války.

Každý, kdo šel kolem našeho bytového domu, si mohli přečíst informaci, že v našem domě jsou sklepy přístupné, protože už nejsou zamknuté. Zloději neváhali a obratem všechny sklepy vykradli. Pochybení je podle mého mínění na straně SVJ, které dalo celému městu vědět, že se u nás může krást. Obávám se, že pojišťovna nic neproplatí. Mám po SVJ požadovat náhradu škody?

Pokud společně s ostatními vlastníky bytů dospějete k závěru, že výborem vyvěšená informace na vchodových dveřích a odemčení bezpečnostních dveří vedly ke krádežím, pak je možné požadovat náhradu škody přímo po společenství vlastníků.

