Vykradli mě. SVJ mi mříže nedovolí, prý by náš panelák zohavily

To, že mi zmizelo z bytu všechno, co mělo nějakou větší cenu, jsem oželela. Jsou to jenom věci. Ale nějak se stále nemohu vyrovnat s tím, že někdo nezvaný byl v mém bytě a sahal na mé věci. Od té doby chodím na psychiatrii, beru antidepresiva. Každé divnější šustnutí mne hned vzbudí. Holt nervy.

Mám všechno možné zabezpečení, ale bojím se mít okno dokořán jako dřív. Větrám pouze na ventilaci. Problém je to hlavně v letních vedrech. Před vloupáním jsem v noci měla okna otevřená, pouze jsem zatáhla závěsy.

V domě bydlím téměř čtyřicet let a celá dlouhá léta se nic nestalo. Nyní je zde situace jiná, méně bezpečná. Jen v mém nejbližším okolí bylo v posledních pěti letech vykradeno hodně lidí.

Většina obyvatel přízemních bytů v nejbližším okolí si proto do oken nechala nainstalovat mříže. Já je chci také, ovšem podle vyjádření výboru SVJ a posléze členů na schůzi, bych mřížemi zohavila vzhled našeho domu.

Vyjádření mám i písemně. Namítala jsem, že panelák není unikátní vila na Ořechovce, že přece jde o mou bezpečnost. Vše marné. Verdikt je konečný. A protože podle stanov musí jakoukoliv změnu vzhledu domu odsouhlasit všichni vlastníci, nemám žádnou šanci.

Snad se jedině soudit. Ovšem je mi již přes 70 let, jsem vdova, nejspíš bych to psychicky nezvládla. Přitom mi nejde o nic víc, než mít stejné podmínky jako mají i ti ostatní.

Na dotaz čtenářky odpověděli dva odborníci, kteří se touto problematikou zabývají:

Kristýna Řezáčová, realitní makléřka RE/MAX Anděl

Situace, kterou popisujete, je velmi nepříjemná a naprosto chápu rozhořčení a pocit bezmoci. Bohužel však nebude vůbec jednoduché dát jakoukoli radu.

Fasáda domu je majetkem společenství všech vlastníků bytových jednotek a pokud má SVJ ve stanovách zakotveno, že jakýkoli zásah do ní podléhá odsouhlasení všech vlastníků, pak je potřeba se tímto řídit. Nezbývá tedy, než vyvolat hlasování o výjimce ze stanov, kterou musí odsouhlasit patřičná část majitelů.

Sousedka má otevřené okno V paneláku bují plíseň Bydlím v zatepleném, revitalizovaném a centrálně vytápěném panelovém domě. Sousedka má stále otevřené okno, a to i ve velkých mrazech. Kvůli ní platíme zbytečně moc za topení, sousední byt bojuje s plísní a lidé nad ní mají ledovou podlahu, píše čtenář do seriálu Sousedské války.

Doporučuji včas před konáním členské schůze sousedy postupně obejít a vysvětlit jim situaci zcela lidsky. Pokud je požádáte o pomoc právě tímto způsobem, věřím, že na schůzi, kde budete toto projednávat, mříže v oknech odsouhlasí. Každý rozumný a soudný člověk pochopí, jak nepříjemně se v přízemním bytě po té zkušenosti s vykradením cítíte a celá věc se vyřeší během jedné schůze.

Jak jsem již zmínila, nerozhoduje o tom předseda, ani místopředseda, ale všichni členové. Záleží na stanovách, jak velká část majitelů musí souhlasit, aby došlo ke změně stavu. Pokud však dokážete získat na svoji stranu dostatečný počet lidí, pak se vše změní. Bohužel, v tomto nastavení jde o jedinou cestu a možnost, jak dosáhnout svého.

Hana Grinacová, advokátka AK Grinacová & Šulc

Dle ust. § 1160 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve spojení s ust. § 5 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., patří obvodové stěny domu skutečně mezi společné části domu a pravomoc rozhodovat o jejich opravě nebo stavební úpravě dle ust. § 1208 pís. f) bodu 7 občanského zákoníku náleží do působnosti shromáždění společenství vlastníků jednotek.

K rozhodnutí o povolení stavební úpravy ve formě instalace bezpečnostní mříže proto nestačí písemné vyjádření výboru SVJ, ale o návrhu na instalaci mříží by mělo být hlasováno na shromáždění vlastníků jednotek. Pokud se na shromáždění pro návrh na instalaci mříží nevysloví potřebná většina vlastníků jednotek, je toto rozhodnutí pro přehlasovaného vlastníka závazné.

Pošlete příběh Svůj boj se sousedy nám pošlete na adresu: bydleni@idnes.cz pod názvem Sousedské války. Zajímavé texty zveřejníme a přineseme i jejich řešení.

Občanský zákoník v ustanovení § 1209 však pamatuje na obranu proti takovémuto rozhodnutí. Přehlasovaný vlastník má právo soudu navrhnout, aby o záležitosti rozhodl, a to do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník o zamítavém rozhodnutí dozvěděl (nebo dozvědět mohl), a to za předpokladu, že k tomu má důležitý důvod.

Za důležitý důvod by v tomto případě bylo možné považovat psychické zdraví tazatelky, bezpečnost, ochranu majetku apod. Pokud se tazatelka obává psychické náročnosti soudního sporu, může se v řízení nechat zastoupit advokátem, kterému bude soud doručovat veškeré písemnosti a který se v jejím zastoupení zúčastní soudního jednání.

V případě, že by si vlastník nainstaloval mříže v rozporu s rozhodnutím shromáždění vlastníků jednotek, či bez toho, aby shromáždění otázku úpravy domu vůbec projednalo, bývá pro tyto případy stanovena ve stanovách sankce.

Záleželo by tedy na ustanovení konkrétních stanov domu, jaký postih by vlastníkovi hrozil a zda by daná sankce byla skutečně vymahatelná, když není výjimkou, že stanovy obsahují ustanovení, která nejsou v souladu se zákonem.

Lze také uvažovat o tom, že by společenství vlastníků jednotek podalo žalobu na uvedení obvodových stěn do původního stavu a zde by záleželo na posouzení soudu, zda by odstranění mříží s ohledem na okolnosti případu nařídil.