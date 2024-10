Paneláky hrůzy na pražském Žižkově jsou po velkých útrapách konečně opravené

Do bytu v projektu Villa Bianca se architektka Lucie Englová přistěhovala před dvěma lety. V prostoru, který byl dvacet let neobývaný, viděla velký potenciál, nejen pro jeho perfektní polohu a...

Američan Levi Kelly ze Západní Virginie postavil malý domek na kolečkách, do kterého se vešlo posezení, sklopné lůžko i kuchyň. Stavba mobilního obydlí vyšla na pět tisíc dolarů, v přepočtu na 116...

Přestěhovali se z rodinného domu do bytu, který zaplnil plech a obrazy

Stěhovat se z rodinného domu do bytu? To bývá hodně neobvyklé, přesto se to občas stane. V tomto případě zaujal manžele se synem dvoupodlažní byt v novostavbě v pražském Karlíně, který byl však...