Soused si navíc asi metr ode zdi vybetonoval podlahu na pergolu, kterou si postavil bez našeho svolení, jejíž střecha končí asi 20 cm od naší zdi. A aby toho nebylo málo, tak do naší tři roky nové střechy nastrkal protiskluzové háky na sníh, které si sám vyrobil z nějakého železa, co rezaví a ničí nám střešní krytinu.

Když jsme to s manželem zjistili a slušně ho požádali, aby vše odstranil, poslal nás někam. A řval na nás, že si na svém dvoře může dělat, co chce. Asi to po dobrém nepůjde. Chtěla bych poradit, jak postupovat a na koho se obrátit, aby mi pomohl vyřešit problém.