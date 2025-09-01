Plot výrazně stíní do místnosti, a i kdyby byl o něco nižší, stále by omezoval přísun světla. Dosud jsme to neřešili, protože jsme se báli sousedských sporů. Začala se nám ale na té straně domu usazovat vlhkost a tvořit plíseň, se kterou už dlouho marně bojujeme. Co máme dělat?
Na dotaz odpověděla advokátka JUDr. Jana Poslední
Na uvedenou problematiku dopadají hned dvě ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jde o § 1013 odst. 1, dle něhož platí, že vlastník (vaše sousedka) se zdrží všeho, co působí, že stín dopadá na pozemek jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům, a podstatně omezuje obvyklé užívání pozemku (tzv. imise).
Dále jde o § 1017 občanského zákoníku, dle něhož platí, že má-li pro to vlastník pozemku (vy) rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil; neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m; výše uvedené se však nepoužije tvoří-li stromy rozhradu (tedy živý plot ve vašem případě).
Je však otázka, co tvoří živý plot, nejčastěji to bývají túje, což stromy jsou. Další otázka je, kdy byl živý plot vysazen. Existuje totiž rozsudek Nejvyššího soudu č. j. 22Cdo 1554/2018-311 (judikát), dle něhož na stromy vysazené před 1. 1. 2014 (začal platit nový občanský zákoník) nelze aplikovat § 1017, jelikož dřívější právní úprava toto ustanovení neznala. Na stromy starší lze však vztáhnout § 1013 (imise), podle něhož se lze bránit aktuálním nežádoucím účinkům již vysazených stromů, jako je v tomto případě stínění.
Píšete, že jste to dosud neřešili, jelikož se bojíte sousedských sporů. Je možné, že si sousedka neuvědomuje, že vám stín oprávněně vadí, a navíc se vám začala tvořit v domě plíseň pravděpodobně v příčinné souvislosti s permanentním zastíněním.
Pokud jste to ještě nezkusili, doporučuji nejprve sousedku neformálně oslovit, vysvětlit situaci a požádat ji, aby živý plot dostatečně zkrátila. Setkáte-li se s nepochopením nebo nečinností, další krok spočívá v oficiálním dopise. Popište v něm, jak vás stín obtěžuje včetně vlhkosti a potažmo plísně v domě. Vyzvěte sousedku, aby zjednala nápravu, tedy živý plot zkrátila, v určitém termínu.
Při stanovení termínu je dobré myslet na období vegetačního klidu. Obecně je za období vegetačního klidu považována doba přibližně mezi 1. listopadem a 31. březnem, ovšem odlišnosti v délce vegetační doby jsou závislé na odolnosti konkrétního druhu rostliny vůči teplotním změnám. Upozorňuji i na toto, neboť dopis při té nejhorší variantě poslouží jako důkazní prostředek při soudním sporu.
Dopis zašlete doporučeně s dodejkou, aby bylo zřejmé, kdy byl doručen. Jestliže dopis „nezabere“, nezbude vám opravdu nic jiného než se nápravy domáhat soudně. Jiná instituce vám nepomůže. A jelikož správně tušíte, že sousedské spory jsou náročné po všech stránkách, doporučuji se spojit s advokátem (seznam advokátů naleznete na webu České advokátní komory).
Zanalyzuje vaše vyhlídky na úspěch ve sporu, neboť důkazní břemeno leží zcela na vás, musíte prokázat, že dochází k „podstatnému omezení obvyklého užívání“ vašeho pozemku či máte „rozumný důvod“ pro zkrácení/odstranění živého plotu.
Je dobré žalobu opírat o znalecký posudek ohledně osvětlení/zastínění, o judikáty. Také jde o případnou náhradu škody (zejména vlhkost a plíseň v domě). Mnoho lidí začne konat, když dostane výzvu od advokáta a vidí, že to myslíte vážně. A spor se vyřeší smírně.