Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jurta je jen stan, přesto v ní někteří Češi bydlí celou zimu. Jak to zvládají

Ivana Vaňkátová
  5:00

Fotogalerie4

Jak vypadá celoroční bydlení v jurtě v českých mrazech? | foto: ChatGPTredakce s využitím AI, Midjourney

Bydlení v jurtě nemusí skončit s prvními mrazy. Někteří Češi v kruhových stanech žijí i přes zimu, kdy teploty klesají hluboko pod nulu. Rozhoduje však kvalitní izolace, dobře vyřešená podlaha a vytápění. Stejně důležité je zvládnout vlhkost, každodenní provoz i pravidla, která určují, kde a za jakých podmínek lze v jurtě legálně pobývat.

Jak jurta drží teplo? Plsť, kruhový půdorys a kamna uprostřed

Tradiční jurty využívají dřevěnou konstrukci, textilní plášť a izolační vrstvu, historicky nejčastěji z ovčí plsti. V současných evropských podmínkách se u celoročně používaných jurt uplatňuje propracovanější systém: vnější nepromokavá plachta chrání před povětrnostními vlivy, následuje vrstva silné izolace a vnitřní textilní obklad. Například čeští výrobci používají stlačenou vlněnou plsť o vysoké hustotě, která pomáhá omezovat tepelné ztráty.

Samotný kruhový půdorys je vůči větru výhodný, protože nemá ostré rohy a vzduch jej plynule obtéká. Nízká a zakřivená konstrukce lépe odolává náporům počasí, avšak odolnost vůči silnému větru či sněhové pokrývce vždy závisí na pevnosti dřevěné kostry, kvalitním kotvení a dimenzování podle místních podmínek.

Důležitou roli hraje umístění kamen. Pokud stojí poblíž středu jurty, teplo se šíří do prostoru rovnoměrněji než v běžném členitém bytě. Teplý vzduch stoupá ke střešnímu otvoru, zatímco chladnější proudí u podlahy. Správný výkon kamen je však nutné spočítat podle skutečných tepelných ztrát prostoru – příliš silný zdroj interiér přehřeje, slabý nedokáže prostor v mrazech vytopit.

Jak vypadá celoroční bydlení v jurtě v českých mrazech?

Podlaha a základy – to v zimě rozhoduje

Zatímco pozornost se obvykle upírá na stěny a střechu, největší úniky tepla často generuje podlaha. Jurta stojící na studené zemi bez odpovídající izolace bude nepříjemně chladná a riskujete i masivní kondenzaci vlhkosti.

Pro celoroční provoz je nezbytná vyvýšená dřevěná konstrukce nad terénem, masivní tepelná izolace (například minerální vata, konopné rohože či extrudovaný polystyren) a pevné záklopové desky. Prostor pod jurtou by měl být navržen tak, aby k němu mohl proudit vzduch a zabránilo se hromadění vlhkosti, avšak samotná podlaha musí být proti profukování dokonale chráněna. Zemní vruty nebo betonové patky, které se k založení často používají, přitom nijak nemění stavebně-právní charakter samotného objektu.

Topení v jurtě praxi: kolik dřeva za zimu a jak často přikládat v noci

Zkušenosti lidí, kteří v jurtě trvale žijí, ukazují, že to v mrazech jde – ovšem za cenu každodenní rutiny. Například v mediálně známé reportáži Českého rozhlasu popisoval pár, jak v jurtě přečkal zimu s teplotami klesajícími k −22 °C. „Bylo jen potřeba v noci přiložit. Je to super,“ uvedla Petra, obyvatelka jurty, a prozradila také náklady na bydlení: „Za vodu platíme čtyři stovky za půl roku. Elektřina nás vyjde šest set měsíčně, internet je za tři stovky a ročně stopíme asi čtyři tisíce za brikety. Roztápíme dřevem, ale to je za hubičku.“ Podobně příznivé finanční relace však vyžadují správně dimenzovaný objekt a zkušenosti s topením.

Univerzální číslo pro spotřebu paliva za zimu totiž u jurt neexistuje. Kolik prostorových metrů dřeva či briket konkrétní stan spálí, závisí na jeho průměru, tloušťce izolace, těsnosti podlahy, venkovních mrazech i na tom, jak velký prostor je nutné vytápět. Zatímco dobře zateplená jurta s kvalitní podlahou spotřebuje paliva minimum, u hůře izolovaných stěn se náklady mohou i několikanásobně prodražit.

Právě v nejchladnějších dnech se pak ukazuje klíčová vlastnost lehké konstrukce stanu: rychlý pokles teploty po vyhasnutí ohně. Bez akumulačních prvků nebo pravidelného nočního přikládání interiér prochladne podstatně rychleji než zděný dům. Spoléhat se na to, že kamna hřejí sama až do rána, lze jen u těžších litinových nebo speciálních akumulačních modelů. Neobejdete se navíc bez bezpečné instalace kouřovodu, důsledné ochrany hořlavých materiálů v okolí kamen a funkčního detektoru oxidu uhelnatého.

Jak vypadá celoroční bydlení v jurtě v českých mrazech?

Vlhkost a kondenzace v plsti

Vlhkost je pro celoroční bydlení v jurtě mnohem větší zkouškou než samotný mráz. Průměrná domácnost vyprodukuje dýcháním, vařením, sprchováním a sušením prádla značné množství vodní páry. V malém uzavřeném kruhovém prostoru se tato vlhkost projeví velmi rychle.

Pokud teplý a vlhký vzduch narazí na chladné vrstvy pláště nebo na promrzlou podlahu, dochází ke kondenzaci. Vlněná plsť sice dokáže do jisté míry vlhkost absorbovat a zase ji odvětrat, nemá však neomezenou kapacitu.

Pro bezproblémový provoz platí tato pravidla:

  • Základem je pravidelné a intenzivní větrání (využívání horního střešního otvoru neboli crownu).
  • Vlhkost se nesmí uvěznit mezi neprodyšnými vrstvami, kde by mohla vést ke vzniku plísní a postupné degradaci materiálů.
  • Pomáhá sledování vnitřní vlhkosti a fyzická kontrola stavu stěn i podlahy.

Stavební úřad, trvalé bydliště a pozemek. Právní stránka bez příkras

Představa, že si na vlastní zahradu postavíte jurtu a bezstarostně v ní budete celý rok bydlet, často naráží na realitu českého stavebního práva. Podle nového stavebního zákona je stavbou každé dílo vznikající stavební nebo montážní činností za účelem užívání na určitém místě, případně se za stavbu považuje výrobek plnící funkci stavby. Celoroční jurta určená k bydlení navíc vždy vyžaduje řádné povolení záměru od stavebního úřadu, protože nespadá do kategorií drobných staveb osvobozených od povolení.

  • Územní plán: Pozemek musí mít v územním plánu schválené využití pro bydlení nebo rekreaci. Obyčejná zahrada v nezastavěném území nezakládá právo na celoroční bydlení.
  • Trvalé bydliště: Přihlásit se k trvalému pobytu lze pouze do objektu určeného pro bydlení, ubytování nebo rekreaci, který má přiděleno číslo popisné či evidenční. Samotný stan toto číslo nezaručuje, a vlastnictví jurty tak automaticky neznamená právo na zapsanou adresu.
Areál lesní školky v Dolních Chabrech se pyšní novými jurtami.

Pro koho to není? Co říkají ti, kteří se po roce vrátili do bytu

Zimování v jurtě láká svou svobodou, blízkostí přírody a nižšími pořizovacími náklady ve srovnání s výstavbou domu. Kdo však čeká bezstarostný život, bývá často rychle vyveden z omylu. Mezi nejčastější důvody, proč někteří obyvatelé po sezoně kruhový stan opustili, patří:

  • Fyzická náročnost: Každodenní nošení dřeva, přikládání, vynášení popela a neustálá údržba kamen.
  • Infrastruktura a voda: Riziko zamrzání potrubí v mrazech, komplikace s teplou vodou a řešení odpadního hospodářství.
  • Prostorové limity: Absence oddělených místností, akustické soukromí a neustálý boj s vlhkostí na oblečení či vybavení.

Jurta je skvělým místem pro rekreaci nebo netradiční životní styl, ale vyžaduje disciplínu, technické zdatnosti a ochotu přizpůsobit se přírodním vlivům, které v klasickém bytě vůbec neřešíme.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Unikát v Brdech. Starou chatu odmítli zbourat, teď ukázali dechberoucí proměnu

Chata z padesátých let minulého století, postavená architektem a pradědečkem...

Zbourat v CHKO v Brdech starou chatu, nebo se pustit do náročné rekonstrukce? Novou stavbu by zde úřady povolily jen v podobě chalupy z 19. století. Původní stavba přitom v sobě nesla rukopis...

Český učitel žije v Thajsku levně. Byt s bazénem a kinem ho vyšel na 6 tisíc

Michal s manželkou považují Thajsko za svůj domov.

Do Thajska odjel původně na osm měsíců, nakonec v něm český pedagog Michal žije už dvanáct let. S thajskou manželkou vystřídali byt u letiště, mrakodrap ve finanční čtvrti i dům na předměstí. Poznali...

Zabalili to a odešli k oceánu. Tohle je vysněný dům rodiny se dvěma dětmi

Najít ten správný domek nebylo v Portugalsku vůbec jednoduché. Nemovitost v...

Svůj dům snů objevila nizozemská interiérová designérka Nicoline Beerkensová v Portugalsku. Nachází se v docházkové vzdálenosti od oceánu v pobřežním městečku Cascais nedaleko Lisabonu. Prosluněné...

Poslední dílo slavné oscarové hvězdy. Podívejte se na luxus za 200 milionů

Diane Keatonová milovala nejen film, ale i architekturu. Jedním z jejích...

Diane Keatonová milovala nejen film, ale i architekturu. Jedním z jejích posledních projektů byla proměna luxusního domu nad kalifornskou pláží. Sídlo s úchvatným výhledem na oceán a nezaměnitelným...

Zdědil dům hrůzy. Zoufalého majitele zachránil architekt, který stvořil zázrak

Zdědit dům ve středověkém portugalském městečku zní jako sen. Jenže když vám...

Zdědit dům ve středověkém portugalském městečku zní jako sen. Jenže když vám místo romantického bydlení spadne do klína staletá ruina, nadšení vyprchá. Nový majitel měl ale štěstí na architekta,...

Jurta je jen stan, přesto v ní někteří Češi bydlí celou zimu. Jak to zvládají

Jak vypadá celoroční bydlení v jurtě v českých mrazech?

Bydlení v jurtě nemusí skončit s prvními mrazy. Někteří Češi v kruhových stanech žijí i přes zimu, kdy teploty klesají hluboko pod nulu. Rozhoduje však kvalitní izolace, dobře vyřešená podlaha a...

4. listopadu 2026

Obětovali celou čtvrť. Na jejích troskách vyrostl největší panelák v Maďarsku

Faluház nesloužil pouze k bydlení, ale stal se také místem technického...

Tisíce lidí musely opustit své domovy, ulice zmizely pod pásy buldozerů. Stará budapešťská Óbuda se v šedesátých letech stala obětí socialistické představy o moderním bydlení. Na troskách někdejší...

4. listopadu 2026

Starosta Říčan žije s rodinou v domě u lesa. Interiér navrhla jeho manželka

U jídelního stolu se majitelka cítí nejlépe.

Erika Bach působí jako kouč a strategický partner pro veřejné instituce. Žije na okraji Říčan s dětmi a manželem Davidem Michaličkou, který v současné době zastává post starosty města. Dům v...

4. listopadu 2026

Od rozměrů po kliku: Co všechno si ujasnit, než objednáte interiérové dveře?

Ve spolupráci
Interiérové dveře Peonia

Jak vybrat dveře do domu nebo bytu, aby dobře vypadaly, správně fungovaly a vydržely dlouhá léta? Výběr dveří nekončí u barvy a materiálu. U interiérových dveří je potřeba řešit také rozměry, způsob...

3. listopadu 2026

Obchodní dům Máj vystavil trubky na odiv. Pražané se na něm nemůžou shodnout

Obchodní dům Máj šest let po otevření. Jaký je jeho příběh?

Obchodní dům Máj v srdci Prahy minulý rok oslavil půl století od svého otevření. Za desítky let chodbami normalizačního klenotu z dílny libereckého ateliéru SIAL prošly generace Pražanů a sama budova...

3. listopadu 2026

Pokoj pro miminko proměnila v zábavné království. Prim hraje les a tajné skrýše

Palanda poskytuje mnoho úložného prostoru, což se u malých princezen vždycky...

Čtenářka Lucie se v soutěži pochlubila příspěvkem dětského pokoje, který vyrostl spolu s její dcerou. Pokoj pro miminko majitelé proměnili v království malé princezny pomocí barevné tapety,...

3. listopadu 2026

Zdědil dům hrůzy. Zoufalého majitele zachránil architekt, který stvořil zázrak

Zdědit dům ve středověkém portugalském městečku zní jako sen. Jenže když vám...

Zdědit dům ve středověkém portugalském městečku zní jako sen. Jenže když vám místo romantického bydlení spadne do klína staletá ruina, nadšení vyprchá. Nový majitel měl ale štěstí na architekta,...

3. listopadu 2026

Skrytý poklad na Malé Straně. Při proměně objevili parádní strop, teď bere dech

Obývací pokoj nabízí lehce středověkou atmosféru díky malovanému stropu....

Rekonstrukce historického bytu je jako sázka do loterie – nikdy dopředu nevíte, jaká tajemství na vás čekají. Architektka Radka Valová ze studia OOOOX proto raději nejdřív domům naslouchá, než cokoli...

3. listopadu 2026

Poslední dílo slavné oscarové hvězdy. Podívejte se na luxus za 200 milionů

Diane Keatonová milovala nejen film, ale i architekturu. Jedním z jejích...

Diane Keatonová milovala nejen film, ale i architekturu. Jedním z jejích posledních projektů byla proměna luxusního domu nad kalifornskou pláží. Sídlo s úchvatným výhledem na oceán a nezaměnitelným...

2. listopadu 2026

Český učitel žije v Thajsku levně. Byt s bazénem a kinem ho vyšel na 6 tisíc

Michal s manželkou považují Thajsko za svůj domov.

Do Thajska odjel původně na osm měsíců, nakonec v něm český pedagog Michal žije už dvanáct let. S thajskou manželkou vystřídali byt u letiště, mrakodrap ve finanční čtvrti i dům na předměstí. Poznali...

2. listopadu 2026

Český Björn z ABBA Stars se usadil s přítelkyní v Hostivici. Raduje se z bazénu

Stavba je moderní, i když tento typ byl populární především na konci minulého...

Hudebník Zdeněk Style Hrubý, známý svým devadesátkovým hitem Krásný léto přijde, si to letošní užil ve svém domě v Hostivici poprvé s novým bazénem. Beze zbytku tak naplnil jeho text.

1. listopadu 2026

Zchátralý dům v Kutné Hoře proměnili v luxusní útočiště. Skrývá unikátní stropy

Majitelka hotelu Jana Zadák vdechla historické stavbě nový život.

Historický měšťanský dům v centru Kutné Hory proměnili majitelé v komorní hotel s devíti pokoji. Při rekonstrukci zachránili malované stropy, dveře, okenice i gotické sklepy. Současný design a umění...

1. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.