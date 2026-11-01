Když Jana Zadák poprvé vstoupila do měšťanského domu ze 14. století v historickém centru Kutné Hory, viděla v něm víc než jen starou nemovitost. Zaujalo ji množství dochovaných stavebních prvků i poloha několik kroků od nejvýznamnějších památek města zapsaných na seznamu UNESCO.
Z ekonomického hlediska dávalo největší smysl využít dům ke krátkodobému ubytování. Samotná ekonomika však podle majitelky nebyla hlavním důvodem, proč se pustila do náročné rekonstrukce.
„Věřím, že každý dům má svůj příběh a energii. Nechtěli jsme vytvořit jen další hotel. Chtěli jsme propojit architekturu, umění, město a lidi,“ říká Jana Zadák.
V Kutné Hoře už tehdy fungovala řada ubytovacích zařízení. Podle Jany však v nabídce chybělo komorní místo, které by stavělo na autentické atmosféře historického domu a zároveň nabídlo současný komfort. Tak vznikl koncept hotelu Donebe s devíti rozdílně pojatými pokoji.
Poklady nalezené během rekonstrukce
Obnova domu trvala téměř pět let. Dlouhá doba podle majitelky nakonec projektu prospěla. Umožnila jí některá rozhodnutí přehodnotit a reagovat na objevy, které přicházely až během stavebních prací.
„Čas byl jedním z našich největších spojenců. Mohli jsme se k jednotlivým rozhodnutím vracet a citlivěji pracovat s tím, co jsme v domě postupně nacházeli,“ vysvětluje.
Stavba odkrývala své dějiny vrstvu po vrstvě. K nejcennějším nálezům patřily dva původní malované stropy, které se podařilo obnovit. Dnes jsou součástí pokojů nazvaných Kiss and Hug a Blue Above You.
Překvapení čekalo také v přízemí, kde se nyní nachází kavárna. Stavitelé tam objevili historické okno, které by podle odborníků mohlo pocházet z původní radnice, která na místě pravděpodobně v minulosti stála. Zajímavou shodou je, že radnice stojí na místě dnešního hotelu také ve videohře Kingdom Come Deliverance.
Rekonstrukce byla pro rodinu náročná i osobně. K prvním dvěma dětem během ní přibyly další dvě.
„Často říkám, že Donebe a naše rodina vyrůstaly společně. Dnes to považuji za ideální načasování, i když to bylo velmi intenzivní období,“ vzpomíná majitelka.
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Historický dům neměl být muzeem
Největším úkolem bylo podle Jany Zadák najít rovnováhu mezi dochovanou architekturou a současným designem. Historické prvky nechtěla potlačit ani překrýt. Zároveň však odmítala vytvořit interiér, který by působil jako muzeum nebo napodobenina starých časů.
Nové části proto nesoutěží s původními konstrukcemi o pozornost. Mají jim poskytnout klidné pozadí a zároveň splnit požadavky moderního hotelového provozu.
„Snažili jsme se, aby spolu jednotlivé vrstvy vedly dialog a aby jedna nepřehlušovala druhou,“ popisuje.
V prvním a druhém podlaží se zachovalo nejvíce historických prvků. Restaurátoři obnovili stropy, dveře, okenice, kamenné části i kované detaily. Nezůstaly však vystavené za sklem. Hosté je používají jako přirozenou součást pokojů a společných prostor.
Podkroví naopak vzniklo nově. Hlavní roli v něm dostal historický krov, který zůstal co nejvíce odhalený. Ostatní materiály a barvy jsou proto střídmé. Prostor doplňuje instalace vytvořená Patrikem Proškem přímo pro toto místo a výhledy na střechy Kutné Hory.
Majitelka tvrdí, že se nakonec podařilo zachránit všechny původní prvky, které zachránit chtěli. Právě jejich opětovné zapojení do běžného života považuje za jeden z nejdůležitějších výsledků rekonstrukce.
Každý pokoj dostal vlastní příběh
Jednotlivé pokoje nevznikaly podle jednotné hotelové šablony. Jejich podobu určovaly dispozice, dochované části domu i umělecká díla vytvořená na míru konkrétním místům.
Umění zde nemá fungovat pouze jako dekorace zavěšená na stěně. Některá díla přímo reagují na prostor, jeho historii, světlo nebo výhledy. Stávají se tak součástí architektury a odlišují jednotlivé pokoje jeden od druhého.
Podobný princip Jana Zadák uplatnila také u dvou privátních wellness. První, nazvané Wellness v nebi, je součástí pokoje Kiss and Hug a nabízí hostům soukromí přímo v jejich apartmá.
Druhé vzniklo v původních gotických sklepech. Wellness v zemi staví na kontrastu hrubého historického prostředí, nerezových prvků a současného vybavení. Místo snahy sklepy uhladit zde návrh zdůrazňuje jejich původní charakter.
„Od začátku jsme neusilovali o kopii historického domu ani o módní designový hotel. Chtěli jsme vytvořit místo, které bude samo sebou,“ říká majitelka.
Jana Zadák navrhla interiéry a vybírala jejich zařízení. Současně zajišťovala inženýring, potřebná povolení, koordinaci projektu a výběr dodavatelů. Díky tomu mohla průběžně měnit návrh podle toho, co rekonstrukce právě odkryla. Dům tedy nevznikl podle jediného neměnného plánu připraveného před zahájením prací, ale jeho budoucí podoba se vyvíjela postupně.
Na obnově se podíleli řemeslníci, restaurátoři, umělci a další specialisté. Majitelka se snažila oslovovat především lidi z Kutné Hory a okolního regionu. Výrazně jí pomáhal také manžel.
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„Rekonstrukce takového rozsahu není jen otázkou návrhu a vize. Tvoří ji každodenní práce, tisíce rozhodnutí a nekonečná trpělivost. Bez manžela by Donebe v dnešní podobě nevzniklo,“ dodává.
Inspiraci Jana hledala v české architektuře a designu, ale také během cestování. Všímala si nejen vzhledu interiérů, nýbrž i toho, proč se hosté na určitých místech cítí dobře a chtějí se vracet.
Na dostaveníčko sem jezdí i místní
Koncept hotelu se nesoustředí pouze na dění uvnitř domu. Cílem bylo vrátit stavbu do každodenního života historického centra a zároveň přimět hosty, aby objevovali Kutnou Horu i mimo hlavní památky.
Snídaně proto nefungují jen na jednom místě. Hosté mohou využívat vybrané místní kavárny a pekárny. Podle majitelky tím přirozeně poznávají město a alespoň na chvíli se stávají součástí jeho běžného provozu.
„Historická centra dříve fungovala jinak. Lidé v nich bydleli, pracovali a setkávali se. Chtěli jsme, aby se také náš dům znovu stal přirozenou součástí této struktury,“ vysvětluje Jana Zadák.
Proměna domu získala ocenění Czech Interior Award a hotel se zařadil také do kolekce Amazing Places. Majitelka však za nejdůležitější považuje reakce hostů a místních obyvatel.
Do hotelu se podle ní opakovaně vracejí nejen návštěvníci Kutné Hory, ale také lidé, kteří bydlí jen několik ulic odsud. Přijedou zde strávit noc nebo využít privátní wellness, přestože by mohli večer odejít domů.
„Právě v těchto chvílích mám pocit, že se nám podařilo vytvořit něco, co do Kutné Hory skutečně patří,“ říká majitelka.
Po dokončení hotelu už Jana Zadák přemýšlí o dalším projektu. Tentokrát jde o historický objekt nedaleko Českého Brodu, který je výrazně větší než kutnohorský dům. Jeho přesnou budoucí podobu zatím nechce zveřejňovat. Také zde však plánuje citlivou obnovu a nové využití respektující charakter místa.
Zkušenost z Kutné Hory jí podle jejích slov ukázala, že i dlouho prázdná historická stavba může získat nový život, aniž by přišla o své stopy minulosti.