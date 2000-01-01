náhledy
Multifunkční stůl na kolečkách dokáže garsonku o 23 metrech čtverečních proměnit v kuchyň, pracovnu i bar. Architekt Marek Abramovič z bratislavského studia Abrama architekti tak vyřešil přání majitele na funkční, světlý a nadčasový interiér. Navíc s limitovaným rozpočtem.
Autor: Puntz.sk
V chodbě jsou umístěné vestavné skříně vyrobené na míru.
Autor: Puntz.sk
Část kuchyňské linky je ve světlém dekoru dřeva, využívá maximálně prostor až ke stropu.
Autor: Puntz.sk
Úsporný nábytek a bílá barva zjemňují prostor a zvyšují pocit vzdušnosti.
Autor: Puntz.sk
Mobilní stůl může fungovat jako kuchyňský ostrůvek.
Autor: Puntz.sk
Stačí však k němu přidat sklopné židle a je tu jídelní či barový stolek.
Autor: Puntz.sk
Stolek na kolečkách lze v prostoru snadno přesunout.
Autor: Puntz.sk
Přesunem stolu k oknu má majitel k dispozici pracovnu.
Autor: Puntz.sk
Barevné a materiálové řešení staví na světlých tónech, bílé barvě a dekoru přírodního dřeva.
Autor: Puntz.sk
Jemné lineární svítidlo zavěšené na nenápadné lankové konstrukci propojuje kuchyňskou část s noční zónou.
Autor: Puntz.sk
„Důraz na jednoduchost, vzdušnost a funkčnost umožnil vytěžit z každého čtverečního metru maximum,“ říká architekt, který svůj projekt přihlásil do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Nízkonákladové bydlení.
Autor: Puntz.sk
Půdorys bytu
Autor: Studio Abrama architekti
Axonometrie bytu
Autor: Studio Abrama architekti