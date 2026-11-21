Když Libor zdědil chalupu v malebném údolí beskydské obce Krásná, bylo jasné, že ji čekají velké změny. Dům, který před více než šedesáti lety postavil jeho otec, měl pro něj totiž mnohem větší hodnotu než jen tu materiální. Byl neodmyslitelně spojený se vzpomínkami na dětství.
„Když otec chalupu stavěl, byly kolem jen lesy a louky. Nebyla tu elektřina ani tekoucí voda, ale mělo to své neopakovatelné kouzlo,“ vzpomíná Libor.
Za dlouhá desetiletí však chalupa postupně ztrácela svůj původní půvab. Interiér zastaral, jednotlivé místnosti zaplnily nepotřebné věci a někdejší útulné útočiště začalo připomínat spíše skladiště. Noví majitelé se proto rozhodli pustit do rozsáhlé proměny. Jejich cílem ovšem nebylo vytvořit moderní interiér za každou cenu, ale zachovat charakter staré chalupy a citlivě jej propojit se současným pohodlím.
Pod kuchyňskou podlahou čekalo překvapení
Jak už to při rekonstrukcích starých domů bývá, ani tady se vše neobešlo bez překvapení. Některá však byla natolik nečekaná, že nakonec výrazně ovlivnila podobu nového interiéru.
Jedno z největších odhalení přišlo při odstraňování starého linolea v kuchyni. Pod podlahovou krytinou se totiž skrýval vstup do dávno zapomenutého sklípku, o jehož existenci neměli majitelé tušení.
„Dodnes vlastně nevíme, k čemu přesně sloužil a proč byl zakrytý. Rozhodli jsme se ho ale zachovat a obnovit,“ popisuje Libor.
Namísto opětovného zakrytí tak dostal sklípek v nové kuchyni své místo. Jeho vstup zůstal viditelnou součástí podlahy a stal se jedním z originálních detailů, které připomínají historii domu.
Další překvapení čekalo za starou skříní. Majitelé tam objevili dlouho nepoužívané dveře. Rozhodli se původní otvor rozšířit a vytvořit velkorysý průchod mezi jídelnou a obývacím pokojem. Dříve oddělené prostory se tak přirozeně propojily a interiér získal vzdušnější a otevřenější podobu.
Snad největším pokladem celé rekonstrukce se stala stará kuchyňská kredenc, kterou majitelé objevili ve sklepě. Více než sto let starý kus nábytku byl ve velmi špatném stavu a na první pohled se mohlo zdát, že jeho nejlepší léta jsou dávno pryč. Majitelé se ho však odmítli vzdát.
Pustili se do náročné renovace, která vyžadovala značnou dávku trpělivosti i pečlivé práce. Výsledek ale stál za to. Zachráněná kredenc dnes znovu stojí v jídelně a patří k nejvýraznějším prvkům interiéru. Není jen praktickým kusem nábytku, ale také připomínkou řemeslné práce minulých generací. Právě podobné detaily dodávají chalupě osobitost, kterou by bylo obtížné vytvořit pouze s pomocí nového vybavení.
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Z prostoru plného harampádí vznikl čtecí kout
Proměnou prošly nejen hlavní obytné místnosti, ale také zákoutí, která dříve neměla prakticky žádné využití. Jedním z nich byl prostor nad schodištěm, dlouhá léta sloužící jako odkladiště nejrůznějších nepotřebných věcí.
Noví majitelé v něm ale rozpoznali potenciál a rozhodli se jej využít jinak. Vznikl zde útulný čtecí kout doplněný malým pracovním stolem. Z přehlíženého místa se tak stala příjemná součást interiéru, která nabízí prostor pro klidné chvíle s knihou i příležitostnou práci.
Na celé proměně je pozoruhodné také to, že se majitelé do většiny prací pustili sami, přestože nejsou profesionálními řemeslníky.
Sami navrhli podobu interiéru, provedli řadu stavebních úprav, renovovali původní nábytek a některé nové kusy dokonce vlastnoručně vyrobili. Při jejich navrhování dbali na to, aby přirozeně zapadly do prostředí staré chalupy.
„Spoustu věcí jsme se učili za pochodu. Někdy jsme museli něco předělat, jindy hledat úplně nové řešení. O to větší radost jsme ale měli z každého dokončeného detailu,“ přibližuje Libor průběh rekonstrukce.
Práce, která se nakonec protáhla na dva roky, tak nebyla jen cestou k novému bydlení. Stala se také společným koníčkem, při němž majitelé objevovali historii domu, učili se novým dovednostem a postupně uskutečňovali vlastní představy.
Chalupa si zachovala svou duši
Z původně zanedbaného interiéru se během dvou let podařilo vytvořit pohodlné a útulné zázemí, které odpovídá současným nárokům na bydlení. Přesto chalupa neztratila nic ze svého původního kouzla.
Stará kredenc, obnovený sklípek i další zachované prvky připomínají její minulost. Nové vybavení a promyšlené dispoziční úpravy zase umožňují užívat si pobyt bez zbytečných kompromisů.
Majitelé dnes do Beskyd přijíždějí především odpočívat, užívat si okolní přírodu a těšit se z výsledků vlastní práce. A přestože chalupa zatím slouží hlavně k víkendovým pobytům, do budoucna nevylučují ani větší změnu.
„Kdo ví, možná jednou budeme jezdit na víkendy do města a tady zůstaneme natrvalo,“ zakončuje Libor.
Chalupa, kterou kdysi postavil jeho otec, tak po více než šedesáti letech vstoupila do další životní etapy. Zůstává místem vzpomínek na dětství, ale zároveň se stala prostorem pro nové společné zážitky. A právě v tom spočívá největší hodnota celé proměny.