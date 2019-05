Nesnášela oblouky v bytě, dnes jich má v domě padesát. Smířila se s nimi

Adriana žila v Bratislavě způsobem, o jakém možná mnozí sní: měla dobře placenou práci, cestovala, ale nebyla šťastná. „Čím víc jsem vydělala, tím víc jsem utratila. Byl to konzumní způsob fungování, hektický a povrchní, to mě neuspokojovalo. Nedávalo mi to smysl,“ říká.

V roce 2008 se nakonec rozhodla, že se vrátí do rodného kraje a začne znova, úplně jinak. Koupila na Sliači starý dům a dnes je tu spokojená. Užívá si jednoduchý venkovský život, rodinu a práci, která ji těší. „Je to něco úplně jiného,“ konstatuje.

O čtyři roky později se Adrianě a jejímu manželovi narodil syn Hugo. „A protože jsem měla ‚dovolenou‘, rozhodli jsme se zrekonstruovat dům,“ směje se. „S tříměsíčním dítětem! Celou dobu jsme tu bydleli a přesouvali se z místnosti do místnosti podle toho, jak postupovaly práce. Více méně rekonstrukce svépomocí nám vzala asi rok, takže Hugo strávil první rok svého života na stavbě. Bylo to náročné období,“ vzpomíná mladá žena.

Během rekonstrukce vyměnili střešní krytinu i všechna okna, zateplili obvodové zdi a udělali novou fasádu. Změnou postupně prošel také celý interiér, kromě koupelny v podkroví, tu proměna ještě čeká.

Cesta k venkovskému minimalismu

Původně to byla klasická venkovská chalupa s předním a zadním pokojem a kuchyní mezi nimi. Za posledních dvacet roků se však v domě vystřídalo několik majitelů a každý k němu něco přidal: verandu s arkádami, zimní zahradu, zvýšené obytné podkroví s obloukovými vikýři.

Když Adriana s manželem začali v roce 2012 stoletou kamennou stavbu rekonstruovat, byl to „slepenec“. Původní plány na velké změny včetně přemístění kuchyně a schodiště se však ukázaly finančně velmi náročné, do dispozice se proto nakonec zasahovalo jen minimálně.

Majitelé se snažili dům hlavně očistit od některých přílepků a sjednotit jej, aby působil jednodušeji. „Protože má na sobě tolik ‚ozdob‘, použili jsme například sladěnou neutrální barevnost,“ vysvětluje majitelka.

Adriana má rada vzdušné, čisté interiéry, i proto zvolila zařízení ve stylu rustikálního minimalismu: jednoduché, s nádechem venkova, který starému domu sluší.

Kapitolou samou o sobě však byly oblouky. „Kdysi jsem nechtěla v bytě ani jediný a tady je jich víc než padesát,“ směje se. „Nemělo tak význam zbavit se jednoho nebo dvou.“

Krb dostal bílý nátěr, protože Adrianě se nelíbila kombinace cihel a kamene v jednom prostoru. Cihly tak jednoduše přemalovala na bílo, aby je sladila s ostatním vybavením.

Radikální změna nepřicházela do úvahy, a tak domácí oblouky zkrátka majitelé přijali. Ze strany interiéru jejich působení trochu zmírnili jednoduchými lněnými závěsy i nekomplikovaným zařízením a časem si prostě na ně jednoduše zvykli.

Restart pod Modrou střechou

Rok 2012 byl v životě Adrian plný velkých změn. Jedna z nich začala při dolaďování nové kuchyně. „Když jsem hledala inspiraci na internetu, na každé venkovské lince stála dřevěná prkénka. Jenže u nás se v té době kvalitní nedala koupit. Nakonec jsem se rozhodla, že si sama ušiju lněné utěrky i zástěry a dřevěná prkénka mi vyrobil tchán. Fotografie jsem potom dala na portál Modrá střecha, kde měly velký úspěch. Uživatelé mě přesvědčovali, abych věci začala vyrábět a prodávat. To, co dnes dělám, je i díky Modré střeše,“ vzpomíná Adriana na začátky svého podnikání.

„První roky byly náročné, ale tak to chodí,“ pokračuje ve vyprávění. „Co jsem vydělala, stačilo z počátku jen pokrýt náklady na existenci firmy. Je však třeba vydržet, zdokonalovat se a funguje to. Teď je to už super,“ usmívá se.

Dnes má Adriana v nabídce desítky nádherných originálních předmětů, hlavně interiérových doplňků vyrobených z přírodních materiálů, loni byla dokonce nominovaná na Podnikatelku Slovenska. Lněné šaty a zástěry už sama nešije. Protože má na starosti celý chod firmy, nestíhala by to. Produkty, které navrhuje a prodává ve svém e-shopu, pro ni vyrábí řada šikovných řemeslníků.

V ateliéru, který je součástí domu, Adriana tvoří a pracuje. Když má trochu času, vezme starý kus nábytku a začne jej renovovat. Začínala s výrobou lopárov, dnes už jsou mnohem větším hitem jejího e-shopu žebříky, lavice a stolky ze starého dřeva. Podle jejích návrhů vznikají také lněné šaty, košíky z jutových provazů či drobná keramika.

