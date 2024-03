Na zdi máme páchnoucí žlutý flek. Sousedka hromadí odpad a my jsme zoufalí

Na sousedku, které se dcera zřekla, jsme už několikrát volali policii za rušení nočního klidu, jelikož se vrací pozdě domů a dělá velký hluk, hlavně na zahradě, která už dávno není její. Policie o tom samozřejmě ví, ale nic s tím nedělá.

Nyní s ní řešíme nesnesitelný zápach. Přivolaná policie jí pouze řekla, ať odpadky vynese. Sousedka prohlašovala, že to je na zahradu. Ale vypadá to spíš na hnijící maso. Ptali jsme se na hygieně, ti nám řekli, že to neřeší a že máme volat na úřad. Úřednice mi nebyla schopná říct, co s tím máme dělat.

Myslíme si, že by měla být v ústavu. Předsedkyni družstva je hloupé ji vyhodit na ulici, ale ona nás všechny ohrožuje na zdraví. Mám alergii na plísně a od sousedky nám zapáchá celá stěna. Máme s ní společné dvě zdi. Na jedné se vytvořil smradlavý žlutý flek a zápach se line i přes elektrické zásuvky.

Sousedka s tím odmítá cokoliv dělat, podle ní je vše v pořádku a nic tam nesmrdí. Máte pro nás nějakou radu?