České skvosty na prodej. Splňte si sen o životě na zámku i v krásné vile

Barokní zámek Mirošov s užitnou plochou 1 364 metrů čtverečních stojí na pozemku velkém 50 tisíc metrů čtverečních. Prodejní cena je na vyžádání. Zámek byl vystavěn na místě původní renesanční tvrze v letech 1719–1723.

Vstupní nádvoří zdobí kašna umístěná v centru před vchodem a pečlivě upravené cesty a záhony lemované okrasnými keři. Z opačné strany k budově přiléhá anglický park se vzrostlými stromy. Areál zámku a zahrady je chráněn ohradní zdí se vstupní bránou.

Zámek samotný je jednopatrová budova, na kterou navazuje severní křídlo postavené na základech původního renesančního sídla. Ze vstupního vestibulu se vchází po obou stranách do klenutých místností a na schodiště, které ústí v prvním patře do halového prostoru ohraničeného balustrádovým zábradlím.

Okenní niky i odsazené parapety jsou opatřeny dřevěným deštěním. Mezi vstupem do oválného sálu a do sousedící místnosti je umístěno zrcadlo, za kterým se skrývá útlé točité schodiště, tajný vstup do podstřešních místností ve věži. Z této haly nad schodištěm se vchází do sedmi místností a hlavního reprezentativního sálu umístěného přímo nad přízemním prostorem v oválném rizalitu. Vcházíme do něj trojími dveřmi ze sousedních místností a haly.

Dveře jsou vsazené do bohatě vyřezávaných dřevěných pseudobarokních portálů s tordovanými sloupky po obou stranách, které jednoznačně umocňují důležitost tohoto výjimečného prostoru. Plochý strop sálu je vyzdoben bohatou reliéfní štukovou výzdobou.

Prosklené dveře proti hlavnímu vchodu vedou na balkon lemovaný kamennými balustrádami s výhledem na zámecký park. Severní křídlo zámku prošlo před pár lety nákladnou kompletní rekonstrukcí. Dochovaly se zde původní renesanční sklepy.

V přízemí majitel vybudoval stylovou kavárnu a bar, toalety a dva apartmány. V prvním patře vznikly čtyři apartmány. Těchto šest apartmánů je plně vybaveno.

K zámeckému celku náleží hospodářský dvůr se dvěma budovami bývalého pivovaru, podsklepený špýchar a obytný dům se dvěma byty a technickými místnostmi. Zámecké nemovitosti s přilehlými pozemky jsou vhodné jak pro soukromé bydlení, tak pro podnikání.