Luxusní alžbětinské sídlo s rozlehlými pozemky je nyní k mání za cenu londýnského bytu. Barlborough Hall v Derbyshiru půjde 30. září do aukce s orientační cenou 550 až 600 tisíc liber, v přepočtu zhruba 16 až 17 milionů korun. Památkově chráněný dům však novému majiteli přinese i nemalé starosti.
Autor: BTGEddisonsPropertyAuctions/SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Barlborough Hall nechal v roce 1583 postavit soudce Sir Francis Rodes, který se účastnil procesu s Marií Stuartovnou. Výstavba navíc pravděpodobně proběhla podle návrhu slavného architektra Roberta Smythsona.
Autor: BTGEddisonsPropertyAuctions/SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Nízká orientační cena je ale jen začátek. Barlborough Hall je památkově chráněný v nejvyšší kategorii Grade I, takže případné úpravy budou podléhat přísným pravidlům.
Autor: BTGEddisonsPropertyAuctions/SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Budova dlouhá léta sloužila jako škola. Kdo by z ní chtěl udělat domov, musí počítat s náklady na přestavbu i údržbu rozsáhlého domu a pozemků.
Autor: BTGEddisonsPropertyAuctions/SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Škola, která v budově sídlila od roku 1939, byla loni uzavřena a letos se prodávaly i další části areálu. Teď přichází řada na samotný historický klenot.
Autor: BTGEddisonsPropertyAuctions/SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
„Ten, kdo budovu získá, dostane příležitost, a zároveň odpovědnost, stát se dalším správcem tohoto jedinečného domu, který je starší než čtyři století,“ říká James Vandenbrook ze společnosti BTG Eddisons Property Auctions.
Autor: BTGEddisonsPropertyAuctions/SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Uvnitř Barlborough Hall se dochovaly prvky z několika staletí. Středem domu prochází schodišťová hala s otevřeným schodištěm.
Autor: BTGEddisonsPropertyAuctions/SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
K nabízené nemovitosti patří přibližně 5,7 hektaru pozemků. Okolí domu tvoří také historické zahrady s kamennými zdmi.
Autor: BTGEddisonsPropertyAuctions/SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Zvenku Barlborough Hall upoutá výstupky s okny, které nad střechou přecházejí v malé věže. Střechu zakrývá ozdobné cimbuří a k hlavnímu jižnímu průčelí vede kamenné schodiště. Dům tak měl na příchozí zapůsobit ještě před vstupem dovnitř.
Autor: BTGEddisonsPropertyAuctions/SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
V někdejším velkém sále, později využívaném jako kaple, je zdobený štukový strop a kamenný krb s bohatě vyřezávanou římsou, na které je vyznačený rok 1584. Místnost doplňují i mladší detaily, například vitráže z počátku 19. století.
Autor: BTGEddisonsPropertyAuctions/SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Na první pohled může Barlborough Hall připomínat honosné rodinné sídlo, jeho interiér však po desetiletí sloužil školákům a učitelům. Právě spojení původních historických místností s pozdějšími úpravami dává domu jeho dnešní podobu.
Autor: BTGEddisonsPropertyAuctions/SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Nový majitel tak nebude rozhodovat jen o zařízení jednotlivých pokojů, ale i o tom, jaký účel bude mít celý rozsáhlý dům dál.
Autor: BTGEddisonsPropertyAuctions/SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Po staletích v rukou šlechtických rodin a desítkách let, kdy v domě zněly hlasy školáků, čeká historické sídlo na nového majitele. Ten získá působivý dům, ale také úkol postarat se o něj pro další generace.
Autor: BTGEddisonsPropertyAuctions/SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz