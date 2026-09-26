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KVÍZ: Poznáte kraj podle jediné stavby? Většina Čechů pohoří na čísle 15
Za velkou architekturou nemusíte cestovat na konec světa. Česká republika má na svém území neuvěřitelné klenoty a stavby, které jsou hodny obdivu. Často si ani neuvědomujeme, jak významná díla u nás...
Proměnu panelákového 2+1 musíte vidět. Radikální řez vytvořil dokonalý domov
Největší slabinou panelového bytu v Prostějově bylo umakartové jádro a stísněná koupelna. Majitelka povolala na pomoc interiérovou designérku, která navrhla změnu dispozice, díky níž vznikla větší...
Z 37 metrů vytvořili domov pro dva: Rekonstrukce za milion udělala z bytu oázu
Na první pohled se může zdát, že 37 metrů čtverečních pro dva dospělé lidi mnoho prostoru nenabízí. Majitelé malého bytu na jižní Moravě ale dokázali, že i z omezeného prostoru může vzniknout...
Hotel, kde i popelníky měly uši. Jak KGB tajně sledovala zahraniční hosty
Na recepci úslužný personál, pokoje čisté a uklizené. Na poměry sovětského Estonska nadstandard. Na kvalitu hotelu Viru v Tallinnu si nikdo nestěžoval. Zahraniční hosté ale netušili, že jejich pokoje...
Garsonka tak malá, že musíte prát na chodbě? Dánský nájemní zázrak trhá rekordy
Vypadají jako obří kaktusy a jejich naježená silueta zprvu budila v Kodani pořádné vášně. Za tím extravagantním vzhledem Kaktus Towers se ovšem neskrývá snaha vyniknout za každou cenu. Architekti ze...
Garsonka neodpustí žádnou chybu. Jak z pár metrů vytěžit maximum a nezbláznit se
Rostoucí ceny bytů nutí stále víc lidí volit menší dispozice, často právě garsonky. Jejich zařizování proto není otázkou módního trendu, ale nutnosti. Aby se však na malé ploše pohodlně bydlelo, musí...
Zámek v Anglii stojí jako byt v Praze. Proč ho prodávají tak levně?
Luxusní alžbětinské sídlo s rozlehlými pozemky je nyní k mání za cenu pražského bytu. Barlborough Hall v Derbyshiru půjde 30. září do aukce s orientační cenou 550 až 600 tisíc liber, v přepočtu...
Příběh jako z detektivky. Za proměnou mlýnů v centru Pardubic stála nečekaná koupě
Před třemi lety se v Pardubicích otevřely Automatické mlýny. Někdejší průmyslový provoz v Gočárově stavbě nahradil výstavní i divadelní prostor. Ukázalo se, že konverze budov, jež na první pohled...
Za čtyři stovky získala luxusní vilu za 114 milionů. Výhru u moře málem odmítla
Britská seniorka Mary Dicksonová si za v přepočtu necelých 430 korun koupila vstup do soutěžního slosování. Když jí pak zavolali, že skutečně vyhrála sídlo v Cornwallu za 114 milionů korun, málem ho...
KVÍZ: Poznáte kraj podle jediné stavby? Většina Čechů pohoří na čísle 15
Za velkou architekturou nemusíte cestovat na konec světa. Česká republika má na svém území neuvěřitelné klenoty a stavby, které jsou hodny obdivu. Často si ani neuvědomujeme, jak významná díla u nás...
Z 37 metrů vytvořili domov pro dva: Rekonstrukce za milion udělala z bytu oázu
Na první pohled se může zdát, že 37 metrů čtverečních pro dva dospělé lidi mnoho prostoru nenabízí. Majitelé malého bytu na jižní Moravě ale dokázali, že i z omezeného prostoru může vzniknout...
Hotel, kde i popelníky měly uši. Jak KGB tajně sledovala zahraniční hosty
Na recepci úslužný personál, pokoje čisté a uklizené. Na poměry sovětského Estonska nadstandard. Na kvalitu hotelu Viru v Tallinnu si nikdo nestěžoval. Zahraniční hosté ale netušili, že jejich pokoje...
Sedm důkazů, podle kterých lze prověřit kvalitu nového domu ještě před koupí
Atraktivní 3D vizualizace, čerstvá výmalba a stylové vybavení dokážou při prvním prohlídkovém dni okouzlit. O tom, zda bude rodinný dům dobře sloužit i za dvacet let a zda nezruinuje rodinný rozpočet...
Žižkovský vysílač mohl stát na Petříně. Praha ho nechtěla nikde
Měří 216 metrů, je nejvyšší stavbou Prahy a jeho siluetu dnes pozná téměř každý. Žižkovský vysílač přitom původně vůbec nemusel stát v Mahlerových sadech a také mohl vypadat úplně jinak. Cesta od...
Termoizolační fólie někdy ušetří výměnu okna. Jindy je zbytečná
Studené sklo, průvan od okna a každé ráno kapky vody na parapetu. Jestli i vám dělají tyto problémy vrásky na čele, může vám pomoct termoizolační fólie na okno. Nevyřeší všechny neduhy oken, ale před...
Apartmán 1kk v srdci Orlických hor Deštné, pár kroků od náměstí
Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
4 990 000 Kč
Dům se zahradou za cenu bytu? V Česku se prodávají už od 3,5 milionu
V Česku lze snové bydlení pořídit levněji, než si myslíte. Ceny startují od 3,5 milionu korun. Podívejte se na výběr nemovitostí, které jsou právě na prodej.
Jak 20 sekund zničilo Skopje. Ze starého města se stala betonová džungle
Když dnes zavítáte coby turisté do hlavního města Severní Makedonie, do Skopje, dá se už předem počítat s určitým zklamáním. Sídlu, v jehož aglomeraci dnes žije půl milionu lidí, zjevně cosi chybí. A...