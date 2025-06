Historické rekreační venkovské sídlo v podhůří Národního parku Šumava zahrnuje nemovitost s 30 pokoji a s celkovou užitnou plochou 2 470 metrů čtverečních, pozemky s rozlohou 69 hektarů a zemědělskou půdu na 67 hektarech.

Zámek zahrnuje také majestátní park o rozloze 1 hektaru a rozlehlé vnitřní nádvoří, v jehož středu se nachází historická fontána z poloviny 19. století, obklopená kompletně zrestaurovaným domem pro hosty, garáží, stájí pro šestnáct koní s útulnou sedlovnou pro jezdecké vybavení a stodolou.

Další větší seník s modernizovanou střechou se nachází na druhé straně zámeckého parku. Zámek pořádá vlastní sezonní lov na jelena lesního „Honitba Zámek Kundratice“, který vede zkušený lesník, jenž spravuje i zámecký lesní pozemek, jenž není součástí prodeje, který nabízí kancelář Sotheby’s International Realty. Cena je na vyžádání.

Historie zámku jako pevnosti sahá až do roku 1360. Ve druhé polovině 17. století vlastnil majetek rytíř Vilém Eichorn z Reichenbachu, který jej v roce 1675 prodal Alexovi Mikuláši Šafmanovi z Hamrles. Kolem této doby byl postaven renesanční zámek.

V roce 1702 majetek získala Marie Františka Novohradská z Kolowrat. V roce 1709 předal Jan Nepomuk Kryštof František z Villani de Castello Pillonico hrad Františku Karlu baronu Villanimu, který kolem roku 1840 zdokonalil jeho moderní empírový styl, jehož součástí byla i krásná kaple svatého Antonína.

Tuto budovu, oloupenou o umělecké a historické prvky, komunisté v roce 1977 zbourali. Rodina Villani vlastnila zámek až do roku 1865, kdy se jeho majitelem stal Willibald Huttary, který jej později prodal Františku Haškovi, majiteli a prezidentovi bankovního domu Hašek v Praze a prezidentovi Pražské burzy cenných papírů. František Hašek byl také majoritním akcionářem nakladatelství Melantrich, které vlastnilo největší noviny v Československu, České slovo.

V roce 1939, krátce po nacistické invazi do země, nabídlo gestapo Františku Haškovi velkou sumu peněz za prodej jeho majoritních akcií Melantrichu německé bance. Hašek, silný vlastenec, věděl, že výsledkem takového prodeje by bylo, že České slovo by se stalo nástrojem nacistické propagandy. Prodej odmítl a znovu v letech 1940 a 1941.

5. června 1942 ho gestapo uprostřed noci odvleklo. Jeho rodina se následující den v rádiu BBC dozvěděla, že byl popraven nacistickou popravčí četou.

Po jeho smrti převzala správu zámku jeho manželka Eliška a byla zodpovědná za jeho kompletní poválečnou obnovu, dokud jí nemovitosti v roce 1948 komunisté neodebrali.

Před komunistickým převratem byl syn paní Haškové, JUDr. Josef Karel Hašek (1911–2001), tehdejší prezident a majitel otcovy banky, v lednu 1948 pozván americkým ministrem obchodu Averellem Harrimanem, aby navštívil Washington a navrhl doporučení pro rozšíření obchodních vztahů mezi Spojenými státy a Československem. Jeho zpáteční letenka do Prahy na 13. března 1948 nebyla nikdy využita kvůli komunistickému převratu v únoru 1948.

Zkonfiskovaný zámek a jeho okolní budovy, nedávno zrekonstruované jeho matkou, byly přeměněny na státní statek využívaný jako kanceláře a byty pro zemědělské zaměstnance a byly oloupeny o vzácná umělecká díla a elegantní interiéry.

Paní Coolidge opravila střechy a řídila rekonstrukci zámku Kundratice včetně vybudování vlastního zdroje pitné vody. Další rekonstrukce ale vyžaduje větší investici času a peněz, než je schopna poskytnout. Majitelka doufá, že najde citlivého a starostlivého kupce, který zámek promění v domov hodný jeho minulosti.

Kdo je Eliška Hašková Coolidge

V roce 1992 se Eliška Hašková Coolidge vrátila do Prahy z Washingtonu, D.C., kde žila od října 1950 po svém útěku z komunistického Československa v roce 1949. V roce 1998, jak slíbila své babičce, se stala trvalým rezidentem v České republice, odhodlaná využít know-how ze své 30leté služby ve vládě USA k posílení obnovené svobody a demokracie ve své rodné zemi.

V letech 1963 až 1980 působila paní Coolidge v Bílém domě jako zvláštní asistentka pěti amerických prezidentů a ředitelka Office of Presidential Messages, kterou zřídila v roce 1963.

V letech 1980-1990 působila na ministerstvu zahraničí USA v osobním štábu ministra Alexandra Haiga, poté jako styčná osoba ARA (Latinská Amerika) s Kongresem. Pod ministrem Georgem Shulzem se stala asistentkou vedoucího protokolu USA a nakonec náhradní delegátkou při Organizaci amerických států (OAS).

V roce 1990 odešla z vlády, aby mohla volněji cestovat do Československa, a v roce 1998 založila v Praze konzultační služby Coolidge a začala vést kurzy Umění a management sociálních dovedností a Diplomatický a obchodní protokol. V roce 2003 ji český Senát, Univerzita Karlova a primátor Prahy ocenili jako Významnou českou ženu ve světě.

V roce 2006 byla požádána, aby kandidovala do českého Senátu. Ve druhém kole voleb těsně prohrála, a tak vydala český životopis Pět amerických prezidentů, česká babička a já, který se stal bestsellerem a v roce 2006 se na základě velkého zájmu dočkal dalšího vydání.

28. října 2017 ji za svou práci vyznamenal český prezident Miloš Zeman na slavnostním ceremoniálu k Národnímu dni Pražského hradu. V roce 2019 ji prestižní Česká občanská společnost Comenius ocenila jako Lady Pro na Pražském hradě.