Zpěvák s modrou krví opravuje s rodinou zámek Domoušice. Má s ním velké plány

Má britské kořeny, narodil se ve Francii, ale v devíti letech se s celou rodinou přestěhoval do Česka. A aby toho nebylo málo, v žilách frontmana skupiny The Silver Spoons, muzikanta a producenta Augustina Dunna koluje modrá krev. A kde jinde by mohl žít než na barokním zámku?
„Mockrát jsem v životě narazil na zajímavé příběhy, které už nikdo nevypráví....

„Mockrát jsem v životě narazil na zajímavé příběhy, které už nikdo nevypráví. Na barvitou historii tohoto a mnoha dalších míst se tak zapomíná, ale myslím si, že by se s tím mělo něco dělat,“ říká Augustine. | foto: Ivan Kahún

Je libo posedět v zámecké komnatě? Tady žádný problém.
Zámecká kuchyň, jak se patří.
V pokojích v přízemí jsou krásné klenuté stropy.
Starožitný nábytek a obrazy dotvářejí nezaměnitelnou atmosféru celého zámku.
Brnění rozhodně není jediným historickým artefaktem, kterým je zámek vyzdoben. Zahrada naskýtá pohled na mnohá kouzelná zákoutí. V rámci zvelebování rodinného sídla Augustine často sám přikládá ruku k dílu. Například na tvarování keřů před zámkem mu prý nikdo nesmí ani sáhnout.

Historie zámku v obci Domoušice sahá až do počátku 18. století. Během tří set let několikrát vystřídal vlastníky, kdysi patřil i rodu Schwarzenbergů. Dnes zde však žije rodina hudebníka a producenta Augustina Dunna.

Do České republiky se přestěhovali, když mu bylo pouhých devět let, a zpočátku se všichni prali s jazykovou bariérou. „Den po přestěhování mi máma řekla: ‚Zítra jdeš do školy.‘ Šli se mnou i mí sourozenci, ale neuměli jsme ani slovo česky. O přestávkách jsme se scházeli a říkali si, kdo umí jaká nová slova,“ vzpomíná Augustine s úsměvem.

O zámek s láskou pečují

Na rodinu čekala spousta práce s opravami. „Byly tu všude takové barvy tuším z devadesátých let, svítivě žluté, zelené a podobně. Taky tu všude bylo lino, ale díky němu se zachovaly původní, dřevěné podlahy,“ popisuje Augustine.

Záměrem rodiny je místo opravit a uchovat v co nejpůvodnějším stavu. „Snažíme se, aby se toto místo správně zachovalo,“ vysvětluje Augustine. „V okolí je spousta zámků, které jen chátrají, a rozhodně nechceme, aby náš domov skončil stejně.“

„Mockrát jsem v životě narazil na zajímavé příběhy, které už nikdo nevypráví. Na barvitou historii tohoto a mnoha dalších míst se tak zapomíná, ale myslím si, že by se s tím mělo něco dělat,“ říká Augustine.
Legenda o slavném meči

Většinu nábytku si rodina přivezla do Česka s sebou – a dobře udělala. V budově na ně čekalo jen nepotřebné harampádí. „K zámku se vážou legendy, že je tu ukrytý nějaký slavný meč, ale nic tu nebylo. Když jsme na zámek přišli, zbyly tu jen věci, které už nikdo nechtěl, jednoduše řečeno nepořádek,“ vzpomíná Dunn.

Srdcem sídla je prostorný obývací pokoj. „Tady míváme vánoční stromeček,“ usmívá se Augustine. „Právě tady jsme taky natočili videoklip k písni Don’t Trust You. Máma je naštěstí umělkyně otevřená všem nápadům, takže jí nevadilo, když jsme vzali všechny naše stoly, udělali z nich pódium a uspořádali jsme tu takový minikoncert. Byla to sranda,“ směje se frontman kapely The Silver Spoons.

Několik stolů za to sice zaplatilo svou daň, nikdo si z toho ale moc těžkou hlavu nedělá. „Náš zámek zkrátka není muzeum, je to místo, kde se opravdu žije.“ Kapela nedávno vydala své druhé album, Groundbreaking Senses, a možná tak nešlo o poslední natáčení videoklipu „v zámeckém obýváku“.

Malíř Kristian Kodet prodává palác ve Velkém Meziříčí. Chce za něj 53 milionů

Obrazy dávných předků

Místem, kde se Augustinova rodina schází například při rodinných oslavách, je jídelna. „Na zdech jsou portréty našich předků a obrazy, které malovala moje máma,“ vysvětluje hudebník.

Při pohledu na výtvory Augustinovy maminky je jasné, že umělecké nadání se v rodině zkrátka dědí. Na zdech jsou například podobizny jeho prababičky nebo praprapradědy sira Johna Dugdalea Astleyho, který byl významnou sportovní osobností viktoriánské éry. Díky zpěvákově mamince zdobí jídelnu i portréty jeho sourozenců. „Tohle je moje sestra, ta je tu na obrazech často. Na tom je hezky vidět, kdo je tu nejoblíbenější dítě,“ směje se Dunn.

Hráli, aby se zahřáli

Jednou z nevýhod života na zámku je podle Augustina hlavně zima, vytopit tak velkou budovu s vysokými stropy není snadné, a tak rodina často spoléhá hlavně na několik vrstev oblečení a zahřátí se u fyzických aktivit, například hraní na hudební nástroje.

„Před lety jsem hrál na bicí, a zatímco jsem cvičil, rodiče spali na druhé straně zámku. Vždycky jsme tu měli spoustu možností, jak se před sebou schovat,“ usmívá se Augustine. „A hlavně v té zimě to bubnování hodně pomáhalo na zahřátí,“ vypráví se smíchem.

Augustine má pět sourozenců, a tak se není čemu divit, že kapela The Silver Spoons byla původně poskládaná jen z jeho rodiny. „Když jsme začínali hrát, tak se nám v zimě při zpěvu kouřilo od pusy, jaká tu byla zima,“ směje se. Za oběť zimě a umění údajně padl ten, kdo hrál na piano na chodbě. „Chodba nikdy nebyla vytopená, takže když člověk v zimě slyšel zvuk piana, věděl, že tam zrovna někdo trpí,“ směje se.

Krampol střídal bídu i luxus. Domov mu prohledávala policie, vlastního se bál

Příběhy, které znovu ožijí

Místo, kde Augustine vyrostl, je zvláštním úkazem zámku, kde neutichl život. Ze sídla se nestalo muzeum, kde by na vše jen sedal prach, naopak. Ve tři sta let starých zámeckých zdech je stále živo, a tak není nic zvláštního, že se na stole hned vedle stříbrných příborů například povalují dětská autíčka.

Do budoucna by si ale pátý syn zámeckých pánů přál, aby tu bylo ještě živěji. „Snad už příští rok máme v plánu zámek otevřít, vytvořit tu třeba galerii. Zámek je totiž spojený se zajímavými příběhy, zdejšími zdmi prošli strašně zajímaví lidé. Málokdo například ví, že tady vyrůstal člověk, který dovedl k dokonalosti český chmel, významný šlechtitel docent Karel Osvald,“ vysvětluje muzikant.

A pokud toužíte po netradičním ubytování a chcete zažít jedinečnou zámeckou atmosféru na vlastní kůži, není to nic nemožného. Rodina totiž od června do září nabízí pronájem několika pokojů.

Za nic na světě by neměnil

Ačkoliv Augustine žije i částečně v Praze, nedovede si představit, že by měl „rodinný dům“ někdy definitivně opustit.

„Často od lidí slýchám, že se chtějí odstěhovat někam daleko od domova. To já rozhodně nechci. Možná ze mě mluví to trauma z dětství, ale chci tady zůstat ideálně napořád. Tady jsem prostě doma,“ svěřil se hudebník.

„Nedávno jsme účinkovali na festivalu Rock for People, kde byl před námi dav lidí. Je skvělé se s nimi vidět, zpívat s nimi naše písně, zažít tu obrovskou energii. Ale pravda je, že pak potřebuji zase chvíli klid a být sám. I proto se tak rád vracím sem, domů,“ vysvětlil mladý umělec.

Nezbývá než doufat, že se Augustinovi splní všechna přání, která si tu vysnil, a zámek v Domoušicích bude i nadále pulzovat životem.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

