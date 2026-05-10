Vlastníte zámek. Je pravda, co se říká, že je to váš dětský splněný sen?
Já jsem odmalička chtěl bydlet na hradě nebo na zámku. Tak jako si děti hrají s autíčky nebo s panenkami, já si maloval zámky a ze všeho, co bylo po ruce, jsem si stavěl hrady a schytával pohlavky od maminky s napomenutím, abych dělal něco pořádného.
Propadl jsem při politických prověrkách. Otevřel jsem dveře do místnosti a hned mezi futry jsem komisi řekl: „Vážení, já vím, co ode mne chcete slyšet, ale nemůžu si pomoct. Myslím si, že přátelé nejezdí na návštěvu v tancích a s nabitými laufy.“ A už jsem letěl. Bylo po kariéře.