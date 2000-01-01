Zalipie je známá vesnice v jihovýchodním Polsku proslulá svou staletou tradicí ručně malovaných květinových motivů na domech, studnách a plotech. Pokud jste milovníky lidové architektury, bude pro vás toto místo rájem.
Autor: Miroslaw Nowaczyk / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Barevné květiny na zdech nevznikly jako ozdoba pro turisty. Na konci 19. století se ženy snažily zakrýt tmavé skvrny od sazí, které zůstávaly na stěnách domů bez komínů. Nejprve malovaly jednoduché bílé tvary vápnem, později je proměnily v barevné květiny.
Autor: Kazimierz Jurewicz / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Většina pomalovaných domů jsou tradiční venkovské chalupy z 19. a počátku 20. století. Jsou postavené ze dřeva nebo cihel, mají jednoduché tvary a sedlové střechy. Barevné ornamenty na nich vytvářejí výrazný kontrast s jinak prostou lidovou architekturou.
Autor: Pegaz / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Typické zalipské malby tvoří především pestré květiny: růže, kopretiny, chrpy, jiřiny nebo polní květy. Malířky je vytvářejí od ruky, bez předloh a šablon, takže každý motiv je originál. Dříve si ženy dokonce vyráběly štětce samy, například z koňských žíní nebo stébel obilí, a barvy připravovaly z přírodních pigmentů.
Autor: Kazimierz Jurewicz / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
V Zalipii nekončí malby na fasádách domů. Květinové motivy zdobí také stodoly, studny, ploty, psí boudy, slepičí kurníky, můstky nebo poštovní schránky. Dokonce i uvnitř domů najdete pomalované stěny, nábytek, kamna i nádobí.
Autor: Kazimierz Jurewicz / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Květinové ornamenty pronikly i do místního kostela svatého Josefa. Na rozdíl od většiny kostelů nejsou barevnými motivy ozdobeny jen obrazy nebo vitráže, ale také stěny, sloupy, stropní části i další prvky interiéru. Díky tomu působí kostel neobyčejně svěže a připomíná pokračování tradice, která zdobí celou vesnici.
Autor: Milena Boeva / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Od roku 1948 se v Zalipii každoročně koná soutěž Malowana Chata neboli Malovaná chalupa. Místní ženy i muži před ní obnovují nebo vytvářejí nové květinové motivy a porota vybírá nejkrásněji vyzdobený dům. Právě tato soutěž pomohla tradici udržet i v moderní době.
Autor: Milena Boeva / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Místní děti vyrůstají obklopené květinovými ornamenty a mnoho z nich se malování učí od svých matek a babiček. Díky tomu nejde o tradici udržovanou muzeem, ale o živé lidové umění, které se předává už více než sto let.
Autor: Milena Boeva / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Plastová moderní okna a původní malby vytvářejí na některých domech zajímavý kontrast.
Autor: Milena Boeva / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Květy v Zalipii najdete opravdu všude.
Autor: Kazimierz Jurewicz / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Řada domů má modře natřené dveře, okenice nebo rámy oken. Nejde o žádné závazné pravidlo, ale o tradiční barevné řešení, které se v oblasti Malopolska používalo už po generace. Modrá vytváří krásný kontrast s bílými stěnami a pestrobarevnými květinovými ornamenty, díky čemuž malby ještě více vyniknou.
Autor: Milena Boeva / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Živé květiny v létě dotvářejí kouzlo těch malovaných.
Autor: Milena Boeva / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Některé domy nabízejí pokoje pro hosty, jiné lze pronajmout celé jako rekreační chalupu. Ubytování většinou provozují místní rodiny, které ve vesnici žijí, takže návštěvníci mohou zažít atmosféru Zalipie i po odjezdu jednodenních turistů.
Autor: Milena Boeva / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Domy v Zalipii představují typickou lidovou architekturu jižního Polska. Většinou jde o přízemní chalupy se sedlovou střechou, malými okny a verandou nebo zápražím. Jejich jednoduché tvary dávají o to více vyniknout pestrobarevným květinovým malbám.
Autor: Milena Boeva / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Některé domky působí skutečně pohádkově a návštěvu si tak užijí i děti.
Autor: Milena Boeva / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Některé rodiny pomalovaly ve stejném květinovém stylu dětské domečky, zahradní altánky nebo malé zahradní stavby, aby ladily s hlavním domem. Stejně jako u psích bud, studní nebo kurníků jde o pokračování místní tradice – zdobí se téměř vše, co je součástí usedlosti.
Autor: Milena Boeva / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Na rozdíl od mnoha jiných lidových zvyků se malování v Zalipii dochovalo dodnes. Obyvatelé své domy pravidelně přemalovávají a přidávají nové motivy, protože barvy vlivem počasí postupně blednou. Díky tomu vesnice každý rok vypadá trochu jinak.
Autor: Milena Boeva / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz