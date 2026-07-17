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Dům, co se splácí sám. Rodina u Varů našla dokonalý recept na drahou hypotéku
V Olšových Vratech u Karlových Varů si rodina postavila dřevostavbu, která má něco ze stodoly, něco z pánského klubu a hodně z životního nastavení samotného majitele.
Luxus pro cizince, odposlechy a tajný kryt. Legendární hotel Jalta slaví 68 let
Před 68 lety se otevřel hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze. Luxusní stavba z 50. let měla reprezentovat moderní tvář tehdejšího Československa a stát se výkladní skříní pro zahraniční hosty....
Místo schodů mají rampy. V růžové vile Hermína žijí na šikmé ploše už 20 let
Neobvyklá stavba trojice architektů Tomáše Hradečného, Petra Hájka a Jana Šépky se nečekaně vynořuje v kopcích v obci Černín u Zdic. Dům pojmenovaný po dceři majitelů na první pohled šokuje designem...
Koupili v Brně 28 m2. A ukázali skvělé triky, jak mini byt skutečně zvětšit
Architekti Denisa a David Korsovi koupili v developerském projektu v širším centru Brna byt s plochou pouhých 28 metrů čtverečních. Tvoří ho obytná místnost, zádveří a koupelna s toaletou.
Láká i děsí. Bizarní jugoslávský mrakodrap měl mozek i nefunkční restauraci
Dvě věže s mostem, nefunkční otočná restaurace a příběh státu, který už neexistuje. Genex Tower patří k nejvýraznějším brutalistním stavbám Evropy. Už více než 40 let vítá a odpuzuje příchozí do...
Otto Rothmayer dohlížel na realizace Plečnika. V 50. letech ho komunisté vyhnali z Hradu
Skromný architekt musel na prahu padesátých let Pražský hrad opustit a jeho dílo bylo takřka zapomenuto. Otto Rothmayer nejen dohlížel na provádění Plečnikových hradních intervencí, ale projektoval...
Letěli jen za levnou dovolenou. Dnes mají Češi na Kanárech dům a ekofarmu
Když Češka Elisabeth s manželem před více než osmi lety poprvé přistáli na jednom z Kanárských ostrovů La Palma, vůbec netušili, že se sem jednou přestěhují natrvalo. Původně šlo jen o levnou...
Pomalovaly domy, ploty i psí boudy. Nápad vesničanek dnes obdivuje celý svět
Zalipie je známá vesnice v jihovýchodním Polsku proslulá svou staletou tradicí ručně malovaných květinových motivů na domech, studnách a plotech. Pokud jste milovníky lidové architektury, bude pro...
Luxus pro cizince, odposlechy a tajný kryt. Legendární hotel Jalta slaví 68 let
Před 68 lety se otevřel hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze. Luxusní stavba z 50. let měla reprezentovat moderní tvář tehdejšího Československa a stát se výkladní skříní pro zahraniční hosty....
Koupili v Brně 28 m2. A ukázali skvělé triky, jak mini byt skutečně zvětšit
Architekti Denisa a David Korsovi koupili v developerském projektu v širším centru Brna byt s plochou pouhých 28 metrů čtverečních. Tvoří ho obytná místnost, zádveří a koupelna s toaletou.
Bizarní adresa. Tisíce lidí žijí na hřbitově. Mezi hroby vychovávají děti
Na hřbitovy se chodí vzpomínat na mrtvé. Na Cementerio del Norte v Manile se ale mezi hrobkami vaří obědy, perou košile, opravují motorky a děti si hrají na schovávanou. Největší filipínský hřbitov...
Místo schodů mají rampy. V růžové vile Hermína žijí na šikmé ploše už 20 let
Neobvyklá stavba trojice architektů Tomáše Hradečného, Petra Hájka a Jana Šépky se nečekaně vynořuje v kopcích v obci Černín u Zdic. Dům pojmenovaný po dceři majitelů na první pohled šokuje designem...
Invaze UFO, nebo rozkrojený dort? Dánský unikát fascinuje svět přes 60 let
Dánská osada Brøndby Haveby, ležící jen několik kilometrů západně od Kodaně, vypadá, jako kdyby v ní přistálo UFO. Díky svému unikátnímu uspořádání se stala jedním z nejfotografovanějších míst v...
Pozemek široký jen 2,5 metru? Architekti na něm postavili neuvěřitelný dům
TH+ house je zasazen do husté městské struktury Hanoje ve Vietnamu, v labyrintu úzkých uliček a neformálně vzniklé zástavby úzkých městských domů. Dům stojí na mimořádně stísněném pozemku o šířce...
Láká i děsí. Bizarní jugoslávský mrakodrap měl mozek i nefunkční restauraci
Dvě věže s mostem, nefunkční otočná restaurace a příběh státu, který už neexistuje. Genex Tower patří k nejvýraznějším brutalistním stavbám Evropy. Už více než 40 let vítá a odpuzuje příchozí do...
Prodej stavebního pozemku s platným stavebním povolením
Malostranské náměstí, Starý Plzenec, okres Plzeň-město
2 500 000 Kč
Sen o životě v Hostivici s lesem za zády. Cesta k němu byla pro návrhářku trnitá
Módní návrhářka Alena Wilson žije v prostorném domě v Hostivici. Její zahrada přímo navazuje na les, díky čemuž je se svým psem hned v přírodě. Dům působí dokonale promyšleně, ale cesta k němu byla...
Nahlédněte do moderního bytu v Modřanech. Své představy do něj otiskl i herec
Vytvořit v bývalé továrně na navigační přístroje v Modřanech byt, který si sice zachová svůj industriální charakter, ale zároveň nabízí útulné bydlení, není vůbec jednoduché. Architekti Vít Brus a...