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Pomalovaly domy, ploty i psí boudy. Nápad vesničanek dnes obdivuje celý svět

Klára Lyons
Zalipie je známá vesnice v jihovýchodním Polsku proslulá svou staletou tradicí... Barevné květiny na zdech nevznikly jako ozdoba pro turisty. Na konci 19.... Většina pomalovaných domů jsou tradiční venkovské chalupy z 19. a počátku 20.... Typické zalipské malby tvoří především pestré květiny: růže, kopretiny, chrpy,... V Zalipii nekončí malby na fasádách domů. Květinové motivy zdobí také stodoly,... Květinové ornamenty pronikly i do místního kostela svatého Josefa. Na rozdíl od... Od roku 1948 se v Zalipii každoročně koná soutěž Malowana Chata neboli Malovaná... Místní děti vyrůstají obklopené květinovými ornamenty a mnoho z nich se... Plastová moderní okna a původní malby vytvářejí na některých domech zajímavý... Květy v Zalipii najdete opravdu všude. Řada domů má modře natřené dveře, okenice nebo rámy oken. Nejde o žádné závazné... Živé květiny v létě dotvářejí kouzlo těch malovaných.
Zalipie je známá vesnice v jihovýchodním Polsku proslulá svou staletou tradicí ručně malovaných květinových motivů na domech, studnách a plotech. Pokud jste milovníky lidové architektury, bude pro vás toto místo rájem.

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