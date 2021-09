Restaurace je v přízemí bytového domu, ve kterém máme byt v osobním vlastnictví a všichni majitelé jsou současně vlastníky také této provozovny.

Dům má tři vchody, je to tzv. stará zástavba postavená do tvaru T, a právě v jednom z rohů je zmiňovaná zahrádka restaurace. Veškerý hluk se nese směrem nahoru, a to denně včetně víkendu od otevření až do večerních hodin.