Zahalte se do pocitu bezpečí. Vánocům vévodí přírodní materiály a udržitelnost

Zuzana Stiboříková
  4:00
Zapomeňte na křiklavou výzdobu a blikající světýlka! Advent 2025 se ponese v duchu minimalismu, osobitosti a udržitelnosti. Místo na falešné třpytky vsaďte na ozdoby, které vyprávějí příběh!
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Nejčastější vánoční barevnou kombinací je sytá červená a zelená. Proč? Asi proto, že nízké teploty venku i vevnitř nás nutí obklopovat se tou nejhřejivější ze všech barev, barvou ohně a chilli papriček. Zelená je pak uprostřed opadaného listí uklidňující připomínkou, že příroda nezemřela, jenom odpočívá.

Vínová barva trenduje nejen v oblečení, zelená znamená život

Ať už v odstínu červeného vína, hroznů či českého granátu, tmavá červená s nádechem modré a fialové je barva letošní zimy v módních i interiérových doplňcích. „Je bohatší, působivější a nadčasovější,“ říká americká designérka Megan Moltenová s tím, že vínová přináší pocit vintage luxusu, který se hodí právě ke svátečnímu období. Zejména oceňuje její ženskost: „Je to hravá kombinace: ženská, silná a nepředvídatelná,“ dodává Moltenová.

Naopak zelená je uklidňující a vnáší domů harmonii. Od šalvěje až po borovicovou je nadčasová, výrazná a dominuje především v interiéru zařízeném decentně a ve světlých barvách. Skvěle se kombinuje s dalšími hmatovými materiály, jako je samet nebo vlna.

ilustrační snímek
ilustrační snímek

Zelená se skvěle kombinuje se zlatou a dalšími teplými odstíny kovu, například bronzovým či měděným

Kdy sáhnout po tradiční červeno-zelené a kdy zvolit jiné odstíny?

Kombinace červené, případně zelené s bílou a zlatou jsou sázkou na jistotu, kterou se nedá nic zkazit. Maximálně přeplácat, ale ani to o Vánocích nevadí. Od té doby, co jsem na adventních trzích ve Vídni ochutnala zmrzlinový kornout naplněný marshmallow a zalitý čokoládovou polevou, mi už nic nepřijde přehnané a přeslazené. Snad až na tzv. „Barbiecore“, který se nevyhýbá ani vánočním dekoracím a v němž je všechno tak růžové, plné srdíček a mašliček jako v hlavách sedmiletých holčiček.

Vánoční výzdoba v levandulově fialovém odstínu či v růžové barvě je romantická a působivá, ale je třeba ji umět decentně zapojit do interiéru

Další barvy letošních Vánoc:

  • měkké pastelové tóny, zejména levandulová, mentolová či růžově zlatá
  • přírodní zemité tóny, například barva roku 2025 mocha mousse v barvě mléčné čokolády, dále šampaňská, olivově zelená, jantarová, měděná a terakota
  • mystické barvy navozující tajuplnou atmosféru, tedy modrofialová, uhlová, stříbrná, temně rudá barva burgundského vína, která plní funkci sytě červené, ale je hutnější a méně křiklavá. Burgunda v kombinaci se zlatou je goticky dramatická, stříbrná zase zjemňuje měsíční nádech modré i fialové.

Po jaké barevné kombinaci sáhnout? V duchu udržitelnosti je nejlepší vybrat vkusné barvy i styl, který se nebude měnit každý rok. Růžová, fialová, modrá i černá jsou sice efektní, ale jen bůh ví, jestli se vám budou líbit i za pět let.

Olivově zelenou si s Vánocemi příliš nespojujeme, přesto v kombinaci s měděnou působí elegantně

Vrstvení: když podzim volně přechází do Vánoc

Další vánoční trendy na rok 2025

  • Mašle jsou zpět! Ještě větší a bohatší, zejména pokud jsou z přírodního materiálu.
  • Vánoční ozdoby s tematikou jídla, od ovoce až po národní pokrmy symbolizující lásku k vlasti.
  • Monochromatické palety a nestárnoucí černobílá kostka.
  • Maximalismus. Někteří designéři se naopak staví proti minimalismu v duchu „více je více“ a sázejí na nadrozměrné dekorace.

Mezi tipy na vánoční dekorace pro rok 2025 se objevuje podzimní barevná paleta a dále spadané listí, dýně a zvířátka volně zapojená do vánoční výzdoby. Právě suché listí je cenná komodita, z níž se dají vyrábět dekorace celoročně. Například listy ozdobené třpytkami můžete jemně rozmístit na vánoční stromek nebo na adventní věnec.

Takže když letos zapomenu včas uklidit podzimní výzdobu, než začnu honit tu adventní, neznamená to, že nestíhám, ale že jsem in.

Pro rok 2025 platí silný důraz na texturu a materiál

Světovými trendy letos hýbou texturované stěny a stropy, ale málokdo asi stíhá před Vánocemi vymalovat, natož vyštukovat… Úplně však stačí vlněný či buklé přehoz a polštářky s výraznou texturou, které dodají pocit tepla interiéru i vám, zejména večer u televize. V kombinaci s vůní perníku či skořice pak posilují výrazné struktury smyslový zážitek z celých Vánoc.

K vytvoření kouzelné vánoční nálady také není třeba omotat celý byt girlandami a světýlky. Luxus se neodráží v opulentnosti, ale naopak v minimalistickém designu. Stačí suchá haluz nebo větvička borovice s pár jemnými ozdůbkami ve vánočním duchu, například slámové vločky a hvězdičky, nebo malé skleněné koule. Adventní „must have“ jsou pak svíčky, které dodávají pocitové teplo a světlo do dlouhých zimních nocí a umí pokoj zútulnit. Vyhněte se levnému plastu, který na dálku křičí „veselme se“, a vsaďte raději na mosaz, bronz a měď, které mají starosvětské kouzlo.

Dekorace z přírodního dřeva, slámy, vlny, juty a tkaných textilií vytvářejí nenápadně příjemně hřejivý rustikální dojem.

Trend není jen o vizuálu, ale i o smyslu

Už dávno nejde jen o design a vizuální přitažlivost prostoru. Trend brutalismu vystřídala hlavně touha po funkčnosti a útulnosti. Udržitelnost pak nemusí být jenom o přírodních či šetrně získaných materiálech a ruční výrobě v podmínkách západního světa, ale o tom, že si věci udržujeme i kvůli významu, který pro nás mají. Raději se obklopme dokonale nedokonalými ozdobičkami, které vyrobily děti ve školce, a ne v asijských továrnách na laciné dekorace.

Jak ozdobit vánoční stromek osobitě?

„V této sezóně nejde ani tak o dokonale upravený stromeček, jako spíše o vyprávění příběhů,“ dodává k tématu udržitelnosti interiérová designérka Marie Cloudová. Podle Cloudové jde především o vytvoření sváteční nálady a současně atmosféry, kde se budeme cítit milováni a obklopeni blízkostí. Například s pomocí ozdob, které byly na stromečku, už když jsme byli malí, a dodávají nám pocit bezpečí stejně jako v dětství.

Trocha sentimentu k Vánocům prostě patří a s ním i dekorace, které v nás emočně rezonují, v nichž se citlivě prolíná dobová patina se skutečnými příběhy. Jako by se čas vrátil nazpátek a s ním všechny vzpomínky a blízcí, kteří tu teď s námi nemůžou být.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Úžasný dům v Krušných horách s proskleným štítem se stal Stavbou roku

Protáhlá silueta domu kopíruje linii buků uprostřed pozemku, končí u terénního...

Respektuje terén, otevírá se výhledem. V Krušných horách, na místě původní dřevěné chaty bez elektřiny a vody, vyrostl v remízku rekreační dům, který se nesnaží krajině konkurovat, ale je její...

Šest tisíc lidí v jednom domě. Nejdelší panelák v Polsku potřebuje tři zastávky

Falowiec je hodně netypickou turistickou atrakcí. Ovšem bez průvodce a...

Pro jedny je děsivou ukázkou socialistické bytové výstavby z dob Polské lidové republiky. Pro jiné je kultovním objektem, moderním pokladem národní architektury. Panelový dům v Gdaňsku je dlouhý tak,...

Stylový srub u lesa má biobazén a saunu. Dokonalé bydlení má jen jednu chybu

Majitelé jsou ve srubu šťastní a spokojení.

Anna Maria s partnerem bydlí ve srubovém domku u lesa na severovýchodě Slovenska. Citlivě postavený srub v harmonii s okolní přírodou si vyladili k dokonalosti. Dřevěné stěny v interiéru hrdě...

Zachraňují horské nádraží Kovářská. Přespat můžete ve vagonech i vechtrovně

Nádraží Kovářská se dočkalo záchrany.

Nádraží Kovářská, dřív Šmídeberk a ještě dřív Schmiedeberg, stojí od roku 1872, kdy se začalo jezdit z Chomutova do Vejprt. Od roku 2006 začala devastace, kterou zastavila až skupina novinářů a...

Češi investují do domků na indonéských ostrovech. Stojí jako garáž v Praze

Bazén, nebo moře? Oboje je hned po ruce...

Vily na plážích ostrovů Sumba, Lombok a Sumbawa, které najdete poblíž oblíbeného Bali, stojí přibližně tolik jako garáž v Praze. I proto si je kolem 90 procent zájemců pořizuje jako investici, téměř...

Zahalte se do pocitu bezpečí. Vánocům vévodí přírodní materiály a udržitelnost

ilustrační snímek

Zapomeňte na křiklavou výzdobu a blikající světýlka! Advent 2025 se ponese v duchu minimalismu, osobitosti a udržitelnosti. Místo na falešné třpytky vsaďte na ozdoby, které vyprávějí příběh!

23. listopadu 2025

Bez povolení, ale oblíbené. Levné bydlení pomáhá řešit bytovou krizi

Tak vypadá vývoj. Cihlová stavba uprostřed je gecekondu druhé generace. Stavba...

Co to je Gecekondu? Na první dobrou těžko odpovědět, protože oficiálně nic takového neexistuje. I v Turecku totiž potřebujete ke schválení novostavby povolení. A všechny domy zvané Gecekondu, vznikly...

23. listopadu 2025

Češi investují do domků na indonéských ostrovech. Stojí jako garáž v Praze

Bazén, nebo moře? Oboje je hned po ruce...

Vily na plážích ostrovů Sumba, Lombok a Sumbawa, které najdete poblíž oblíbeného Bali, stojí přibližně tolik jako garáž v Praze. I proto si je kolem 90 procent zájemců pořizuje jako investici, téměř...

22. listopadu 2025

Klíčový okamžik moderny. Hoffmannův pavilon sanatoria se stal ikonou evropské architektury

Ikona evropské moderny. Vstupní hala Hoffmannova sanatoria v Purkersdorfu u...

Bratislavu jsme si posledně prohlédli nejen z hlediska historického, ale i co se týče moderní architektury. Teď však obraťme list a nakoukněme do míst, která jsou odtud doslova za rohem.

21. listopadu 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Proslulý designér Karim Rashid tvrdí, že 90 % věcí kolem nás je naprostý průšvih

Karim Rashid (*1960) se v kondici udržuje především pohybem, denně cvičí,...

Karim Rashid, jeden z nejplodnějších světových designérů a tvůrce ikonických návrhů, přepisuje dál dějiny oboru. Miluje svou práci a barvy. Je vizionářem, do minulosti se neohlíží. Proč vidí...

21. listopadu 2025

Místo práce a školy svoboda. Hippie rodiče žijí s dětmi ve školním autobusu

Monica Mathesonová a Joe Bach z Chicaga se rozhodli změnit život. Prodali...

Monica Mathesonová a Joe Bach z Chicaga se rozhodli změnit život. Prodali rodinný dům a dali v práci výpověď, aby mohli vychovávat děti ve školním autobusu.

21. listopadu 2025

Podívejte se na luxusní sídlo zpěvačky Billie Eilish za 127 milionů

Slavná americká zpěvačka Billie Eilish bydlí už dva roky v kalifornské La...

Slavná americká zpěvačka Billie Eilish bydlí už dva roky v kalifornské La Canada Flintridge, kde na téměř čtyřech akrech vlastní dům za šest milionů dolarů, v přepočtu za 127 milionů korun.

22. července 2025,  aktualizováno  20. 11. 17:14

Zachraňují horské nádraží Kovářská. Přespat můžete ve vagonech i vechtrovně

Nádraží Kovářská se dočkalo záchrany.

Nádraží Kovářská, dřív Šmídeberk a ještě dřív Schmiedeberg, stojí od roku 1872, kdy se začalo jezdit z Chomutova do Vejprt. Od roku 2006 začala devastace, kterou zastavila až skupina novinářů a...

20. listopadu 2025

Stačil nápad a dcera má v pokoji stolek jako filmová hvězda

Soutěž
Radost z dárku i „vlastní tvorby“ byla u mladé slečny nepřehlédnutelná.

Naše soutěž o nejlepší proměnu, kde na tři čtenáře čekají hodně zajímavé ceny, není o zásadních přestavbách nebo rekonstrukcích. Důležitý je nápad, nadšení a ochota udělat něco nejen pro sebe, ale...

20. listopadu 2025

Svět nábytku ožívá: FAVI představuje odvážný reklamní spot vytvořený s pomocí AI

Ve spolupráci
FAVI představuje odvážný reklamní spot vytvořený s pomocí AI

FAVI, největší online vyhledávač nábytku, pomáhá milionům lidí proměnit obyčejné bydlení v útulný domov. Nyní v rámci svých inovativních úsilí přichází s revoluční novinkou. V listopadu odstartuje...

19. listopadu 2025  9:30

Stylový srub u lesa má biobazén a saunu. Dokonalé bydlení má jen jednu chybu

Majitelé jsou ve srubu šťastní a spokojení.

Anna Maria s partnerem bydlí ve srubovém domku u lesa na severovýchodě Slovenska. Citlivě postavený srub v harmonii s okolní přírodou si vyladili k dokonalosti. Dřevěné stěny v interiéru hrdě...

19. listopadu 2025

Pozor na sníh a led na střeše. Za jeho pád můžete zaplatit i statisíce

Shazování sněhu představuje hodně náročnou a vysoce rizikovou činnost.

Každou zimu hrozí, že z domů padající sníh nebo kus ledu zraní nic netušícího chodce nebo poškodí auto. Nebezpečí riskuje i ten, kdo se na kluzkou střechu vydá bez patřičných bezpečnostních opatření....

19. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.