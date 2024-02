Pražské Záběhlice jsou skvělým místem pro život. A to i díky odříznutí

Když si před řadou let vybírali domov, který je příznivě nakloněný rodinnému životnímu stylu, padl jim do oka Spořilov (Spořilov je sídelní celek zaujímající jihozápadní část katastrálního území Záběhlice). Nakonec si vybudovali útulný byt v jednom z věžáků s překrásným výhledem široko daleko. Mají to kousek do školky i školy, během pár minut dojdou k rybníku a do lesa a obchod i zastávku autobusu mají několik kroků od domu.

„Nepřestává mě fascinovat, jak čtvrt postavená na zelené louce a odříznutá od okolních částí může být skvělým místem k životu, přitom jsem za chvilku v centru města. Je tu všechno, co člověk potřebuje k životu, hřiště, obchody, hospody, kavárny, před kostelem na Roztylském náměstí jsou farmářské trhy a přímo v kostele je společenský sál, kde se konají vystoupení základní umělecké školy nebo divadelní představení. Často potkávám sousedy i rodiče spolužáků mých dětí, není problém se dát s někým známým do řeči. Jediné, co mi tu schází, je kino, Sigma je z neznámých důvodů už dlouho zavřená,“ popisuje zdejší kvalitu bydlení Tereza, která na Spořilově žije s manželem a třemi dětmi.

Sídliště je mladším sourozencem vilové části, jejíž vznik se váže k trendu zahradních měst. Koncepce plánované městské zástavby pochází z Anglie z konce 19. století jako reakce na důsledky průmyslové revoluce, migraci z venkova do měst a nahodilý vznik chudinských čtvrtí. Za jejího autora je považován urbanista Ebenezer Howard, který věřil, že i lidé z nižších sociálních vrstev mohou pokojně žít v domcích se zahradou, být blíž přírodě i zaměstnání, zároveň si dopřát společenské a kulturní vyžití.