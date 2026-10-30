Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zabalili to a odešli k oceánu. Nahlédněte do snového domu rodiny s dvěma dětmi

Najít ten správný domek nebylo v Portugalsku vůbec jednoduché. Nemovitost v...

Najít ten správný domek nebylo v Portugalsku vůbec jednoduché. Nemovitost v Cascais však nakonec nabídla vše, co rodina potřebovala pro spokojený život. | foto: Westwing

Díky prosklení části stěny v kuchyni nemá rodina o přirozené světlo nouzi.
Bílá barva na stěnách i na podlaze působila na autorku zprvu příliš moderně....
Pohodlné sezení v obývacím pokoji zajišťuje prostorná krémová pohovka přímo...
Bílá barva na stěnách i na podlaze působila na autorku zprvu příliš moderně....
20 fotografií
Svůj dům snů objevila nizozemská interiérová designérka Nicoline Beerkensová v Portugalsku. Nachází se v docházkové vzdálenosti od oceánu v pobřežním městečku Cascais nedaleko Lisabonu. Prosluněné zázemí poskytuje celé rodině, tedy i manželovi, dvěma dětem a chlupatému parťákovi.

Majitelka je známá svou vášní pro extrémy. Její styl se zpravidla pohybuje na obou koncích spektra. Ve své práci umí být supermaximalistická i superminimalistická zároveň. Jinak tomu není ani v případě jejího domu v Cascais.

Nadto se rozhodla také maximálně přizpůsobit přírodnímu rytmu v jižní části Evropy a do domu pustila mimořádné množství světla, které si skvěle rozumí s životním stylem o poznání pomalejším.

Záleželo jí především na tom, aby nový domov odrážel charakter její rodiny, a získal tak skutečně osobitou podobu. Ta se projevila především důmyslnou kombinací nestárnoucí klasiky s moderními prvky, což je dobře patrné především při pohledu do obývacího pokoje.

Díky prosklení části stěny v kuchyni nemá rodina o přirozené světlo nouzi.
Najít ten správný domek nebylo v Portugalsku vůbec jednoduché. Nemovitost v Cascais však nakonec nabídla vše, co rodina potřebovala pro spokojený život.
Bílá barva na stěnách i na podlaze působila na autorku zprvu příliš moderně. Rozhodla se proto prostor zateplit doplňky z přírodního dřeva a ratanu.
Pohodlné sezení v obývacím pokoji zajišťuje prostorná krémová pohovka přímo stvořená k nicnedělání.
Bílá barva na stěnách i na podlaze působila na autorku zprvu příliš moderně. Rozhodla se proto prostor zateplit doplňky z přírodního dřeva a ratanu.
20 fotografií

Tomu dominuje keramickými kachlíky obložený krb a pohodlná prostorná pohovka přímo stvořená pro lenošení. „Jednou z výzev tohoto domu pro mě byl fakt, že je velmi moderní. Bílé stěny v kombinaci s bílými stěnami nabízejí ale dost prostoru pro kreativitu,“ nastínila autorka hlavní důvody, proč se interiér rozhodla zateplit tapetami a dřevěným nábytkem.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

Prostor dostaly i nápadné vzory, přírodní ratan či barevné sklo – vše poměrně výrazné designové prvky, které společně nenápadně vytvářejí dojem komfortní klasiky minulého století.

Vzhledem k tomu, že rodina designérky pochází z Amsterdamu, v Portugalsku si všichni členové užívají pobyt venku. Svou zásluhu na tom má především prostorná zahrada přiléhající k domu, ve které nechybí bazén ani štědrý prostor pro posezení a dětské hry.

Designérka Nicoline Beerkensová

Nizozemská interiérová designérka přistupuje ke všem svým projektům výsostně osobitým přístupem, ve kterém maximálně odráží životní potřeby jejich budoucích obyvatelů. Na začátku své práce vždy usiluje o maximální pochopení prostoru i jeho majitelů, díky čemuž může vytvářet nápadité a důkladně promyšlené domovy, ve kterých nechybí inovativní a zpravidla vysoce estetická řešení funkčních detailů.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Toto se vážně nepovedlo. Geniální stavby, které ohrožovaly své okolí

Chválu si architekt tímto projektem z ulice Fenchurch nezískal. Už o pár měsíců...

Má pětatřicet pater, výšku 160 metrů a najdete ho na adrese Fenchurch Street 20 v londýnské City. Typický kancelářský mrakodrap, chtělo by se říct. Jenže architekt Rafael Viñoly chtěl vytvořit...

Unikát v Brdech. Starou chatu odmítli zbourat, teď ukázali dechberoucí proměnu

Chata z padesátých let minulého století, postavená architektem a pradědečkem...

Zbourat v CHKO v Brdech starou chatu, nebo se pustit do náročné rekonstrukce? Novou stavbu by zde úřady povolily jen v podobě chalupy z 19. století. Původní stavba přitom v sobě nesla rukopis...

Smetli kvůli nim starou čtvrť. Teď slavné sídliště budoucnosti čeká stejný osud

Měly být ukázkou toho, jak se bude žít ve velkoměstech budoucnosti. Proto kvůli...

Měly být ukázkou toho, jak se bude žít ve velkoměstech budoucnosti. Proto kvůli nim zbourali kus staré čtvrti. Teď, o necelé půlstoletí později, na ně čeká stejný osud. Futuristické Damiers d’Anjou...

V Deštném si postavil parádní roubenku. Od průšvihu ho zachránila starostka

Dnes už by nikdo nepoznal, že v době, kdy majitelé pozemek koupili, byl velmi...

Na místě zarostlé ruiny v Orlických horách si vybudoval poctivou roubenku. Tomáš se tak vrátil do krajiny svého dětství. Najít ideální pozemek v Deštném mu ale trvalo roky. Pomohla až nečekaná rada...

Řadovka ve Střešovicích dosluhovala. Tuhle nádheru z ní architekti vykouzlili

Dovnitř dispozice posunutá kuchyň je přes obývací pokoj otevřená posuvným oknem...

Řadovka ze 70. let stojí na konci slepé ulice v prudkém svahu v pražských Střešovicích. Stáří jí časem ubralo na atraktivitě i funkčnosti. Řešení? Proměna podle návrhu šikovných architektů.

Německý hit na české lodžii. Můžete si solární panel namontovat i bez souhlasu?

Premium
ilustrační snímek

Soused v protějším panelovém domě si na lodžii umístil fotovoltaické panely. Rád bych si je také nechal instalovat. Je to vůbec legální? Ptá se Zdeněk v seriálu Sousedské války.

30. října 2026

Zabalili to a odešli k oceánu. Nahlédněte do snového domu rodiny s dvěma dětmi

Najít ten správný domek nebylo v Portugalsku vůbec jednoduché. Nemovitost v...

Svůj dům snů objevila nizozemská interiérová designérka Nicoline Beerkensová v Portugalsku. Nachází se v docházkové vzdálenosti od oceánu v pobřežním městečku Cascais nedaleko Lisabonu. Prosluněné...

30. října 2026

Unikát v Brdech. Starou chatu odmítli zbourat, teď ukázali dechberoucí proměnu

Chata z padesátých let minulého století, postavená architektem a pradědečkem...

Zbourat v CHKO v Brdech starou chatu, nebo se pustit do náročné rekonstrukce? Novou stavbu by zde úřady povolily jen v podobě chalupy z 19. století. Původní stavba přitom v sobě nesla rukopis...

29. října 2026

Dům za cenu bytu? Kde a za kolik v Česku koupíte parádní nemovitost se zahradou

Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ

V Česku lze snové bydlení pořídit levněji, než si myslíte. Ceny startují od 4,4 milionu korun. Podívejte se na výběr nemovitostí, které jsou právě na prodej.

29. října 2026

Dům v Klínci, ve kterém nic nepřekáží. Proměna ukazuje sílu chytrých řešení

Neobvyklé řešení zajišťuje, že se televize nestane rušivým prvkem interiéru.

Zařídit dům je jedna věc, ale co když dostanete stopku – podlaha unese jen 200 kilo na metr a pod ní vede topení? Studio Caster muselo v dřevostavbě v Klínci vymyslet neviditelná řešení. Výsledkem je...

28. října 2026

Luxusní zážitek v korunách stromů. U Kamenice vyrostlo bydlení 6 metrů nad zemí

Stavby propojují subtilní ocelovou konstrukci s dominancí dřeva a...

Odvážná architektonická hra šest metrů nad zemí. To jsou dva treehousy, které stojí nedaleko Kamenice nad Lipou. Stavby propojují subtilní ocelovou konstrukci s dominancí dřeva a velkoformátovými...

28. října 2026

Smetli kvůli nim starou čtvrť. Teď slavné sídliště budoucnosti čeká stejný osud

Měly být ukázkou toho, jak se bude žít ve velkoměstech budoucnosti. Proto kvůli...

Měly být ukázkou toho, jak se bude žít ve velkoměstech budoucnosti. Proto kvůli nim zbourali kus staré čtvrti. Teď, o necelé půlstoletí později, na ně čeká stejný osud. Futuristické Damiers d’Anjou...

27. října 2026

Řadovka ve Střešovicích dosluhovala. Tuhle nádheru z ní architekti vykouzlili

Dovnitř dispozice posunutá kuchyň je přes obývací pokoj otevřená posuvným oknem...

Řadovka ze 70. let stojí na konci slepé ulice v prudkém svahu v pražských Střešovicích. Stáří jí časem ubralo na atraktivitě i funkčnosti. Řešení? Proměna podle návrhu šikovných architektů.

27. října 2026

Toto se vážně nepovedlo. Geniální stavby, které ohrožovaly své okolí

Chválu si architekt tímto projektem z ulice Fenchurch nezískal. Už o pár měsíců...

Má pětatřicet pater, výšku 160 metrů a najdete ho na adrese Fenchurch Street 20 v londýnské City. Typický kancelářský mrakodrap, chtělo by se říct. Jenže architekt Rafael Viñoly chtěl vytvořit...

26. října 2026

Úředníci smetli sen o vlastním domě ze stolu. Zachránila je až místní inženýrka

1

Zůstat v bytě, nebo se vzdát snu o vlastním bungalovu u lesa? Manželé už ztráceli naději, když jim úřady kvůli chybějící cestě a kanalizaci stoply stavbu. Zoufalou situaci ale proměnila v úspěch...

26. října 2026

Letní čas skončil a stmívá se už v pět. Jak teď doma správně svítit?

Stmívá se už v pět odpoledne? Jedno stropní světlo nestačí, takhle tělu vrátíte...

V neděli 25. října 2026 skončil letní čas a Česko se vrátilo k přirozenému standardnímu času. Ručičky hodin se v noci posunuly o hodinu zpět, což znamená, že odpolední soumrak a s ním spojené...

25. října 2026

Místo drahé Prahy zboural dům u Kladna a postavil nový. Ten je zcela soběstačný

Dům vychází z typového projektu s několika individuálními úpravami. Zvenčí jsou...

Martin z Brandýska u Kladna zvažoval kvůli práci byt v Praze, ale bez zahrady si život představit nedovedl. Nakonec koupil starší dům s pozemkem. Protože se rekonstrukce nevyplatila a dispozice...

25. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.