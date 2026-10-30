Majitelka je známá svou vášní pro extrémy. Její styl se zpravidla pohybuje na obou koncích spektra. Ve své práci umí být supermaximalistická i superminimalistická zároveň. Jinak tomu není ani v případě jejího domu v Cascais.
Nadto se rozhodla také maximálně přizpůsobit přírodnímu rytmu v jižní části Evropy a do domu pustila mimořádné množství světla, které si skvěle rozumí s životním stylem o poznání pomalejším.
Záleželo jí především na tom, aby nový domov odrážel charakter její rodiny, a získal tak skutečně osobitou podobu. Ta se projevila především důmyslnou kombinací nestárnoucí klasiky s moderními prvky, což je dobře patrné především při pohledu do obývacího pokoje.
Tomu dominuje keramickými kachlíky obložený krb a pohodlná prostorná pohovka přímo stvořená pro lenošení. „Jednou z výzev tohoto domu pro mě byl fakt, že je velmi moderní. Bílé stěny v kombinaci s bílými stěnami nabízejí ale dost prostoru pro kreativitu,“ nastínila autorka hlavní důvody, proč se interiér rozhodla zateplit tapetami a dřevěným nábytkem.
Prostor dostaly i nápadné vzory, přírodní ratan či barevné sklo – vše poměrně výrazné designové prvky, které společně nenápadně vytvářejí dojem komfortní klasiky minulého století.
Vzhledem k tomu, že rodina designérky pochází z Amsterdamu, v Portugalsku si všichni členové užívají pobyt venku. Svou zásluhu na tom má především prostorná zahrada přiléhající k domu, ve které nechybí bazén ani štědrý prostor pro posezení a dětské hry.
Designérka Nicoline Beerkensová
Nizozemská interiérová designérka přistupuje ke všem svým projektům výsostně osobitým přístupem, ve kterém maximálně odráží životní potřeby jejich budoucích obyvatelů. Na začátku své práce vždy usiluje o maximální pochopení prostoru i jeho majitelů, díky čemuž může vytvářet nápadité a důkladně promyšlené domovy, ve kterých nechybí inovativní a zpravidla vysoce estetická řešení funkčních detailů.
Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.