Chcete si na dovolené připadat jako vězeň? Odpověď na tuhle otázku se zdá být jasná – samozřejmě ne. Japonci si to však očividně nemyslí. Bývalou věznici ve městě Nara přestavěli na luxusní hotel Hoshinoya Nara Prison, kde se hosté ubytovávají v bývalých celách.
Autor: Profimedia.cz
Nara Prison je historická budova postavená z červených cihel roku 1908. Nejprve sloužila jako věznice, později jako nápravné zařízení pro mladistvé.
Autor: Hoshino Resorts/CAMERAPRESS/ED / Camerapress / Profimedia, Profimedia.cz
V roce 2017 ale definitivně zavřela své brány a dlouhá rekonstrukce jí vdechla nový život.
Autor: Hoshino Resorts/CAMERAPRESS/ED / Camerapress / Profimedia, Profimedia.cz
Přesto z ní ale dýchá minulost, a to hlavně díky tomu, že z ní nezmizely prvky, které jednoznačně připomínají původní věznici.
Autor: Hoshino Resorts/CAMERAPRESS/ED / Camerapress / Profimedia, Profimedia.cz
Na hosty tu čekají pohodlné postele typu king-size, šatny, dřevěné obložení, hluboké vany a další luxusní vybavení. Za jednu noc tady zaplatíte v přepočtu minimálně 20 400 korun.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Čeho se ale dnes už opravdu nemusíte obávat, je to, že byste se ti cítili jako ve skutečném vězení.
Autor: Hoshino Resorts/CAMERAPRESS/ED / Camerapress / Profimedia, Profimedia.cz
Všech 48 místních pokojů dostalo názvy podle počtu původních cel, které spojili do jednoho apartmá. Na výběr jsou například varianty 9-Cell, 10-Cell nebo (trochu komické) 11-Cell Deluxe.
Autor: Hoshino Resorts/CAMERAPRESS/ED / Camerapress / Profimedia, Profimedia.cz
Za proměnou bývalé věznice stojí společnost Hoshino Resorts. Její šéf Jošiharu Hošino upozorňuje, že historické stavby podle něj nemají lidé odepisovat jen kvůli tomu, že už neslouží svému účelu.
Autor: Hoshino Resorts/CAMERAPRESS/ED / Camerapress / Profimedia, Profimedia.cz
„Bojuju proti navrhování budov, které je založené pouze na efektivním využití prostoru. Jedním z nejlepších způsobů je využít staré budovy a dát jim novou hodnotu,“ myslí si Hošino.
Autor: Hoshino Resorts/CAMERAPRESS/ED / Camerapress / Profimedia, Profimedia.cz
Hosté si mohou každý den od 15:00 vychutnat tradiční japonský černý čaj z oblasti Cukigase v prefektuře Nara. Podává se v elegantním porcelánu spolu se sladkostmi a personál při tom návštěvníkům přibližuje historii budovy. Tento zážitek je navíc zahrnutý v ceně pobytu.
Autor: Hoshino Resorts/CAMERAPRESS/ED / Camerapress / Profimedia, Profimedia.cz
Zůstaly dlouhé chodby, původní dveře cel, vysoká okna i celkové uspořádání budovy.
Autor: Hoshino Resorts/CAMERAPRESS/ED / Camerapress / Profimedia, Profimedia.cz
Hotel je velice oblíbený, přestože některé jeho výhledy mohou působit lehce depresivně.
Autor: Hoshino Resorts/CAMERAPRESS/ED / Camerapress / Profimedia, Profimedia.cz
Hotel má vlastní luxusní restauraci, ale snídaně není zahrnutá v základní ceně pokoje. Připlácí se za ni zvlášť, stejně jako za večeři.
Autor: Hoshino Resorts/CAMERAPRESS/ED / Camerapress / Profimedia, Profimedia.cz
Hotel není jen kuriózním místem pro přespání. Nara Prison získala v roce 2017 status významné kulturní památky a přímo v areálu vzniklo také muzeum mapující historii věznice i japonského vězeňství.
Autor: Hoshino Resorts/CAMERAPRESS/ED / Camerapress / Profimedia, Profimedia.cz
Vězeňská křídla stále vybíhají ze středu, odkud kdysi strážní kontrolovali celý areál.
Autor: Hoshino Resorts/CAMERAPRESS/ED / Camerapress / Profimedia, Profimedia.cz
V bývalé věznici hosty vítá nebývalé pohodí a luxus.
Autor: Hoshino Resorts/CAMERAPRESS/ED / Camerapress / Profimedia, Profimedia.cz
Podobné přestavby získávají na popularitě po celém světě. Bývalé věznice už hostům nabízejí luxusní pobyty v Bostonu, Istanbulu, Helsinkách, Melbourne nebo Stockholmu.
Autor: Hoshino Resorts/CAMERAPRESS/ED / Camerapress / Profimedia, Profimedia.cz
Trend má dokonce vlastní název – „Salvaged Stays“. Zdá se tedy, že čím podivnější minulost budova má, tím víc hostů se pak do ní s velkým nadšením nastěhuje.
Autor: Hoshino Resorts/CAMERAPRESS/ED / Camerapress / Profimedia, Profimedia.cz
Jedním z nejpůsobivějších míst bývalé věznice je centrální hala s vyvýšeným strážním stanovištěm. Právě odtud kdysi dozorci kontrolovali pět vězeňských křídel, která se z tohoto prostoru rozbíhala jako paprsky. Dnes místo přísného dohledu návštěvníky upoutá především neobvyklá architektura, působivý dřevěný strop a světlo pronikající vysokými okny
Autor: Hoshino Resorts/CAMERAPRESS/ED / Camerapress / Profimedia, Profimedia.cz
Právě odtud kdysi dozorci kontrolovali pět vězeňských křídel, která se z tohoto prostoru rozbíhala jako paprsky. Dnes místo přísného dohledu návštěvníky upoutá především neobvyklá architektura, působivý dřevěný strop a světlo pronikající vysokými okny
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Zvenčí by si člověk budovu snadno spletl s historickým zámkem nebo univerzitou. Symetrické průčelí, červené cihly, oblouková okna a věžičky totiž připomínají spíš evropskou architekturu než japonské vězení. Není to náhoda. Stavba vznikla v době, kdy se Japonsko intenzivně inspirovalo západními architektonickými styly.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Za pozornost stojí už samotné zdi. Červené cihly, ze kterých je věznice postavená, totiž vyráběli i samotní vězni pod dohledem zkušených řemeslníků.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Při rekonstrukci dělníci odstranili část omítek a odhalili původní zdivo, které bylo více než sto let skryté.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Zajímavostí jsou také původní okna umístěná vysoko pod stropem. Vězni díky nim měli přístup k dennímu světlu, ale výhled ven byl značně omezený.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Dnes právě tato okna vytvářejí v luxusních apartmánech neobvyklou atmosféru. Sluneční paprsky během dne putují po cihlových stěnách a mění vzhled celého prostoru.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz