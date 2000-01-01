Britská seniorka Mary Dicksonová si za v přepočtu necelých 430 korun koupila vstup do soutěžního slosování. Když jí pak zavolali, že skutečně vyhrála sídlo v Cornwallu za 114 milionů korun, málem ho odmítla. Myslela si, že cenou není nemovitost, ale něco úplně jiného.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
„První, co jsem na místě výhry uviděla, byl kůň ve stájích. Řekla jsem, děkuji, ale nechci,“ vzpomíná Mary ze skotského Castle Douglas. Pak jí ale vše došlo.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
„Když jsem zjistila, že jsem vyhrála dům, rychle jsem řekla, že mnohokrát děkuji,“ směje se Britka. V soutěži britské firmy Omaze ve skutečnosti získala luxusní dům se čtyřmi ložnicemi, 250 000 liber, v přepočtu tedy asi 7 milionů korun, v hotovosti a pozemek s bazénem, barem i výhledem na moře.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Dům nabízí čtyři dvoulůžkové ložnice, z nichž tři mají vlastní šatnu a koupelnu, velký otevřený prostor spojující kuchyň, jídelnu a obývací pokoj a také pracovnu a zimní zahradu.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Terasa navazuje na upravenou zahradu a luxusní bazénovou část. Ta zahrnuje vyhřívaný venkovní bazén s barem přístupným přímo z vody, zapuštěné posezení a ohniště.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Kuchyň se nachází v horním podlaží domu, odkud se otevírají nejlepší výhledy na cornwallské pobřeží. Je součástí velkého otevřeného prostoru, který plynule propojuje kuchyň, jídelnu a obývací pokoj.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Výhru seniorka téměř zmeškala. Volání od firmy Omaze totiž ignorovala, protože neznámá čísla zásadně nezvedá. „Pak mi poslali SMS, tak jsem si je ověřila na internetu. Vypadali důvěryhodně, takže jsem zavolala zpátky. Ještě že jsem to udělala,“ přiznává Mary (72).
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
S manželem Johnem (76) teď řeší, co budou s pohádkovým majetkem dělat. Mohou se tam nastěhovat, pronajímat ho za odhadovanou částku 4 500 liber měsíčně (v přepočtu zhruba 128 tisíc korun), nebo ho prodat.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Celý prostor vyhřívaného bazénu je koncipovaný jako soukromý plážový klub – pro stolování, odpočinek a společenská setkání pod širým nebem.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Přítomnost bazénu má ale jeden háček: ani Mary, ani John neumějí plavat. „Našli jsme tu pár nafukovacích kruhů, takže si koupání přesto užijeme,“ směje se Mary.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Dům stojí na poloostrově Lizard v jižním Cornwallu, nedaleko rybářské vesnice Coverack. Oblast je součástí chráněné krajiny Cornwall National Landscape a je známá členitým pobřežím, mořskými výhledy a malými zátokami.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Manželé milují skupinu The Proclaimers a její hit I’m gonna be (500 miles). „Je to příhodné, protože jsme rádi urazili 500 mil, abychom dorazili k těmto dveřím,“ dodává šťastná majitelka luxusní nemovitosti.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Manželé zatím prodej domu rozhodně neplánují. „Chvíli si ho necháme a budeme si ho prostě užívat,“ říká Mary.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Ani jeden z manželů nemohl nejprve uvěřit tomu, jaké se na ně usmálo štěstí.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Hlavním prvkem venkovní části je sedací část, která vytváří chráněný prostor pro odpočinek a setkávání hostů. V její blízkosti se nachází ohniště, takže ji lze využívat i během chladnějších večerů.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Prosklená zimní zahrada je součástí horního podlaží domu, kde se nacházejí také hlavní obytné prostory. Díky velkým skleněným plochám do ní proudí dostatek denního světla a nabízí výhled na okolní zahradu i cornwallské pobřeží.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Soukromý bazén ve stylu plážového klubu je snem mnoha obyčejných smrtelníků. Mary a Johnovi se splnil.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
V blízkosti domu leží klidná písečná zátoka Porthbeer Cove. Dostupná je po pobřežní trase South West Coast Path, která vede krajinou podél útesů.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Dům je navržen jako moderní přímořská vila, která maximálně využívá výhled na cornwallské pobřeží. Proto má „obrácené“ uspořádání: čtyři ložnice se nacházejí v přízemí, zatímco kuchyň, jídelna, obývací pokoj, pracovna a zimní zahrada jsou v horním podlaží.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Britská seniorka si původně myslela, že výhrou není pohádkové sídlo, ale kůň.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Mary a John dosud vedli mnohem skromnější život. Od roku 2000 bydleli ve stejném řadovém domě v Castle Douglas na jihozápadě Skotska.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz