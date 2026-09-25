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Proměnu panelákového 2+1 musíte vidět. Radikální řez vytvořil dokonalý domov
Největší slabinou panelového bytu v Prostějově bylo umakartové jádro a stísněná koupelna. Majitelka povolala na pomoc interiérovou designérku, která navrhla změnu dispozice, díky níž vznikla větší...
KVÍZ: Poznáte kraj podle jediné stavby? Většina Čechů pohoří na čísle 15
Za velkou architekturou nemusíte cestovat na konec světa. Česká republika má na svém území neuvěřitelné klenoty a stavby, které jsou hodny obdivu. Často si ani neuvědomujeme, jak významná díla u nás...
Z 37 metrů vytvořili domov pro dva: Rekonstrukce za milion udělala z bytu oázu
Na první pohled se může zdát, že 37 metrů čtverečních pro dva dospělé lidi mnoho prostoru nenabízí. Majitelé malého bytu na jižní Moravě ale dokázali, že i z omezeného prostoru může vzniknout...
Utekli z bytu do bungalovu. I přes větší prostor platí za energie jen polovinu
Rodinný dům ve Středočeském kraji nepřehlédnete i díky netradiční mechově zelené barvě oken a žaluzií a zaobleným rohům garáže s dřevěným obložením. Bungalov nadchne i moderními technologiemi a...
Hotel, kde i popelníky měly uši. Jak KGB tajně sledovala zahraniční hosty
Na recepci úslužný personál, pokoje čisté a uklizené. Na poměry sovětského Estonska nadstandard. Na kvalitu hotelu Viru v Tallinnu si nikdo nestěžoval. Zahraniční hosté ale netušili, že jejich pokoje...
Za čtyři stovky získala luxusní vilu za 114 milionů. Výhru u moře málem odmítla
Britská seniorka Mary Dicksonová si za v přepočtu necelých 430 korun koupila vstup do soutěžního slosování. Když jí pak zavolali, že skutečně vyhrála sídlo v Cornwallu za 114 milionů korun, málem ho...
KVÍZ: Poznáte kraj podle jediné stavby? Většina Čechů pohoří na čísle 15
Za velkou architekturou nemusíte cestovat na konec světa. Česká republika má na svém území neuvěřitelné klenoty a stavby, které jsou hodny obdivu. Často si ani neuvědomujeme, jak významná díla u nás...
Z 37 metrů vytvořili domov pro dva: Rekonstrukce za milion udělala z bytu oázu
Na první pohled se může zdát, že 37 metrů čtverečních pro dva dospělé lidi mnoho prostoru nenabízí. Majitelé malého bytu na jižní Moravě ale dokázali, že i z omezeného prostoru může vzniknout...
Hotel, kde i popelníky měly uši. Jak KGB tajně sledovala zahraniční hosty
Na recepci úslužný personál, pokoje čisté a uklizené. Na poměry sovětského Estonska nadstandard. Na kvalitu hotelu Viru v Tallinnu si nikdo nestěžoval. Zahraniční hosté ale netušili, že jejich pokoje...
Sedm důkazů, podle kterých lze prověřit kvalitu nového domu ještě před koupí
Atraktivní 3D vizualizace, čerstvá výmalba a stylové vybavení dokážou při prvním prohlídkovém dni okouzlit. O tom, zda bude rodinný dům dobře sloužit i za dvacet let a zda nezruinuje rodinný rozpočet...
Žižkovský vysílač mohl stát na Petříně. Praha ho nechtěla nikde
Měří 216 metrů, je nejvyšší stavbou Prahy a jeho siluetu dnes pozná téměř každý. Žižkovský vysílač přitom původně vůbec nemusel stát v Mahlerových sadech a také mohl vypadat úplně jinak. Cesta od...
Termoizolační fólie někdy ušetří výměnu okna. Jindy je zbytečná
Studené sklo, průvan od okna a každé ráno kapky vody na parapetu. Jestli i vám dělají tyto problémy vrásky na čele, může vám pomoct termoizolační fólie na okno. Nevyřeší všechny neduhy oken, ale před...
Dům se zahradou za cenu bytu? V Česku se prodávají už od 3,5 milionu
V Česku lze snové bydlení pořídit levněji, než si myslíte. Ceny startují od 3,5 milionu korun. Podívejte se na výběr nemovitostí, které jsou právě na prodej.
Jak 20 sekund zničilo Skopje. Ze starého města se stala betonová džungle
Když dnes zavítáte coby turisté do hlavního města Severní Makedonie, do Skopje, dá se už předem počítat s určitým zklamáním. Sídlu, v jehož aglomeraci dnes žije půl milionu lidí, zjevně cosi chybí. A...
Z pokoje se šváby k domu u pláže. V Austrálii našla Tereza bydlení za dva dny
Do Amsterdamu přijela Tereza studovat, větší zkouškou než škola ale bylo hledání bydlení. Za pokoj se šváby, bez topení a pitné vody platila se spolubydlící v přepočtu skoro 30 tisíc korun. Pak se...
Prodej rodinného domu v Dubí
Ruská, Dubí - Pozorka, okres Teplice
2 700 000 Kč
Proměnu panelákového 2+1 musíte vidět. Radikální řez vytvořil dokonalý domov
Největší slabinou panelového bytu v Prostějově bylo umakartové jádro a stísněná koupelna. Majitelka povolala na pomoc interiérovou designérku, která navrhla změnu dispozice, díky níž vznikla větší...
Petra z Asia Expressu má byt v Praze. Ohání se vrtačkou a pracuje z postele
Nebojí se vzít do ruky vrtačku a vlastnoručně si přidělat například poličky. Spisovatelka Petra Lukešová bydlí již pár let v jednom z pražských bytů, kde si postupně dotváří interiér podle svých...