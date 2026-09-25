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Za čtyři stovky získala luxusní vilu za 114 milionů. Výhru u moře málem odmítla

Klára Lyons
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„První, co jsem na místě výhry uviděla, byl kůň ve stájích. Řekla jsem, děkuji,... „Když jsem zjistila, že jsem vyhrála dům, rychle jsem řekla, že mnohokrát... Dům nabízí čtyři dvoulůžkové ložnice, z nichž tři mají vlastní šatnu a... Terasa navazuje na upravenou zahradu a luxusní bazénovou část. Ta zahrnuje... Kuchyň se nachází v horním podlaží domu, odkud se otevírají nejlepší výhledy na... Výhru seniorka téměř zmeškala. Volání od firmy Omaze totiž ignorovala, protože... S manželem Johnem (76) teď řeší, co budou s pohádkovým majetkem dělat. Mohou se... Celý prostor vyhřívaného bazénu je koncipovaný jako soukromý plážový klub – pro... Přítomnost bazénu má ale jeden háček: ani Mary, ani John neumějí plavat. „Našli... Dům stojí na poloostrově Lizard v jižním Cornwallu, nedaleko rybářské vesnice... Manželé milují skupinu The Proclaimers a její hit I’m gonna be (500 miles). „Je...
Britská seniorka Mary Dicksonová si za v přepočtu necelých 430 korun koupila vstup do soutěžního slosování. Když jí pak zavolali, že skutečně vyhrála sídlo v Cornwallu za 114 milionů korun, málem ho odmítla. Myslela si, že cenou není nemovitost, ale něco úplně jiného.

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Témata: vila, Cornwall

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Za čtyři stovky získala luxusní vilu za 114 milionů. Výhru u moře málem odmítla

Britská seniorka Mary Dicksonová si za v přepočtu necelých 430 korun koupila vstup do soutěžního slosování. Když jí pak zavolali, že skutečně vyhrála sídlo v Cornwallu za 114 milionů korun, málem ho...

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