Ze starého letního domku má majitelka pohodlné celoroční bydlení

„Tento dům jsem si postupně přizpůsobila k pohodlnějšímu bydlení, nechala jsem jej zateplit a vybavit kotlem ústředního topení. Od jara do podzimu mi dělá radost péče o zahradu i to, že mám z oken pěkný výhled do kraje a jsem hned venku. Dost často také hlídám fenku dcery, která pracuje jako produkční zahraniční firmy a bývá často pryč,“ vysvětluje Lída Ordnungová, majitelka domu.

Ještě stále provádí cizince po Praze, a když se jí toho sejde víc, potřebuje občas přespat u dcery v Praze. Provádění turistů, procházky v přírodě, ale i práce v domě, kde je stále co dělat, ji udržují v kondici.

„V mládí jsem vrcholově sportovala, a tak jsem pořád zvyklá se hýbat. Doma mám plno vzpomínek i různých suvenýrů z cest, třeba sošky Buddhy z doby, kdy jsme s mužem a dětmi žili v Bangkoku,“ dodává vitální paní Lída.

Z Prahy na venkov

Paní Lída Ordnungová bydlela skoro celý život s rodinou v ulici Na Valech, blízko stanice metra Hradčanská. Pražský činžovní dům v atraktivní lokalitě po roce 1989 vrátili původním majitelům, a ti se jej později rozhodli prodat.

Lída ovdověla a před deseti lety musela prostorný byt opustit. Nové útočiště našla v domě nedaleko Staré Boleslavi, který manželova rodina využívala jako letní byt. „Tchán měl advokátní praxi v Lysé nad Labem. Kdysi zastupoval sedláka, který neměl na zaplacení a místo honoráře mu nabídl jedno své pole. V roce 1932 dal tchán na tomto pozemku postavit přízemní dům s rovnou střechou ve funkcionalistickém duchu,“ popisuje Lída vznik svého současného domova.

Osudové peripetie

Nějakou dobu domek sloužil rodinné rekreaci, pak jej ale stihl stejný osud jako řadu tehdejších nemovitostí. Za druhé světové války ho zabrali nacisté a pár let po válce sem národní výbor na neurčito usadil nájemníky. Majitelé sice o něj nepřišli, mohli jej však využívat jen částečně.

V roce 1980 se poslední nájemník odstěhoval a rodina mohla konečně začít využívat téměř čtyřicet let neudržovanou a značně „vybydlenou“ nemovitost. Dům po tchánově smrti připadl Lídinu manželovi a jeho sestře, s jejíž rodinou se Ordnungovi posléze finančně vyrovnali.

Po odchodu posledního nájemníka nejdřív přišla na řadu úprava zarostlé zahrady a pak teprve interiér domu včetně renovace parketových podlah a nahrazení dělených oken verandy okny s velkými tabulemi a izolačními dvojskly. Jediné, co zůstalo zachováno z původního vybavení, byly dveře a světlá kachlová kamna od firmy RAKO v jídelně.

Další „kachláče“ v obývacím pokoji bohužel nájemník nahradil „modernějším“, ale poněkud neatraktivním modelem. Lídina rodina pak dům využívala na víkendy a během prázdnin, ale když před lety musela Lída řešit svoji bytovou situaci, odstěhovala se sem natrvalo. Teprve tehdy mohla proběhnout větší rekonstrukce, protože Lídin manžel nebyl za svého života žádným změnám nakloněný.

Jídelnu oddělují od obývacího pokoje původní prosklené dveře. Oknem u stolu je pěkně vidět do kraje.

Lída nechala zavést ústřední topení a zvětšit koupelnu, kde dala udělat pohodlnější sprchový kout. Kuchyně dostala novou bílou linku a moderní spotřebiče. Část nábytku, například v obývacím pokoji nebo v koupelně, pochází z pražského bytu.

Paní Lída je stále aktivní dáma, která i dnes provádí turisty po Praze. Své jazykové znalosti prohloubila během svého pobytu v Thajsku, kde s mužem, který pracoval pro OSN, a s dětmi žila. V mládí byla členkou československého reprezentačního basketbalového družstva, které v roce 1957 získalo na MS světa v Rio de Janeiru bronzovou medaili, a Lída zde kromě medaile vyhrála i titul Miss šampionátu.