Do Amsterdamu se Tereza přestěhovala kvůli vysokoškolskému studiu. Získat místo na univerzitě ale nakonec nebylo tou nejtěžší zkouškou. Mnohem větším problémem se ukázalo hledání střechy nad hlavou. Za pokoj o velikosti 16 metrů čtverečních ve druhém patře platila se spolubydlící 1 200 eur měsíčně, v přepočtu asi 29 tisíc korun.
„Míst na studentských kolejích není dostatek. Dostanou se na ně především studenti prvních ročníků, a ani ti nemají ubytování automaticky zaručené. Studenti tedy často soupeří o omezené množství dostupných pokojů a bytů. Já měla v prvním ročníku štěstí. Ubytování jsem získala prostřednictvím vysoké školy,“ vypráví Tereza.
Druhý rok začal boj o pokoj
Ve druhém ročníku už si Tereza musela bydlení obstarat sama. A začal boj. „Hledání trvalo několik měsíců. Když jsem konečně narazila na volný pokoj, vzala jsem ho. Byl první, který se mi podařilo získat, a na nějaké dlouhé rozmýšlení nebo vybírání nebyl prostor,“ popisuje studentka.
Zpočátku vypadalo všechno dobře. Po několika měsících ale se spolubydlící začaly zjišťovat, v jakých podmínkách vlastně žijí. V pokoji nešlo otevírat okno, nefungovalo topení a netekla nám pitná voda. Tím nejhorším problémem však byli švábi, kteří zamořili celou budovu.
Ani soužití se sousedy nebylo vždy jednoduché. Kvůli velmi tenkým stěnám k Tereze doléhal prakticky každý zvuk a v noci ji často budil hluk z vedlejšího bytu. Nakonec si se spolubydlící musely pořídit špunty, díky kterým se alespoň mohly vyspat.
„Člověk by si mohl říct, že za takových podmínek stačí dát výpověď a najít si něco lepšího. V Amsterdamu to však není tak jednoduché. Když víte, jak těžké bylo získat vůbec první bydlení, dobře si rozmyslíte, zda se pustíte do hledání znovu. Z vlastní zkušenosti i ze svého okolí vím, že hledání bydlení patří pro studenty v Amsterdamu k největším problémům. Znám lidi, kteří dlouho nemohli najít nic k pronájmu, a tak přespávali v hostelech nebo u kamarádů a čekali, až se něco uvolní,“ vypráví Tereza.
Dodává, že se setkala dokonce se studenty, kteří uspěli při přijímacím řízení na nizozemskou univerzitu, ale studium nakonec nemohli zahájit právě proto, že nesehnali bydlení. S trochou nadsázky se tak dá říct, že sehnat v Amsterdamu pokoj může být těžší zkouška než samotné přijímačky na vysokou školu.
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Sdílené bydlení stojí stovky eur měsíčně
Ani ceny situaci příliš neusnadňují. Amsterdam je podle aktuálních dat platformy Kamernet nejdražším studentským městem v Nizozemsku. Ve druhém čtvrtletí roku 2026 činil medián nájemného za studentský pokoj nabízený soukromými pronajímateli 950 eur měsíčně, v přepočtu zhruba 22 900 korun. Pro srovnání, v celém Nizozemsku studenti za pokoj platili v průměru 643 eur, v přepočtu zhruba 15 500 korun.
Studium v Nizozemsku má ale pro studenty z Evropské unie jednu podstatnou výhodu. Pokud splní stanovené podmínky – například při studiu zároveň v Nizozemsku pracují v dostatečném rozsahu – mohou získat nárok na nizozemskou státní podporu pro studenty.
Její výše závisí na konkrétní situaci. V roce 2026 může vysokoškolák žijící mimo domácnost rodičů získat základní stipendium 325 eur, v přepočtu zhruba 7 800 korun měsíčně a podle příjmů rodičů také doplňkové stipendium až 491 eur, v přepočtu zhruba 11 800 korun. Právě tato podpora Tereze výrazně pomohla zvládat vysoké životní náklady.
Právě díky této podpoře bylo pro Terezu nakonec možné život v Amsterdamu finančně zvládnout, přestože samotné bydlení ukrojilo z rozpočtu značnou část.
Po Amsterdamu přišel Perth
Letos Tereza vyměnila nizozemskou metropoli za úplně jiný konec světa. Díky studijní výměně byla přijatá na studijní pobyt do australského Perthu.
„Jedním z prvních úkolů bylo samozřejmě hledání bydlení. Po zkušenostech z Amsterdamu jsem byla připravená na další dlouhé týdny odpovídání na inzeráty, prohlídky a nejistotu. Nakonec jsem ale byla příjemně překvapená. Bydlení jsem našla během pouhých dvou dnů,“ říká Tereza.
Dnes bydlí v domě přibližně pět minut od pláže a týdně platí za nájem v jednolůžkovém pokoji 350 australských dolarů, v přepočtu zhruba 5 200 korun. Dům sdílí s dalšími čtyřmi lidmi a tentokrát si na spolubydlení nemůže stěžovat a všichni spolu vychází skvěle.
„Po zkušenosti s Amsterdamem, kde jsem několik měsíců bojovala o pokoj, ve kterém nakonec nefungovalo topení a po budově lezli švábi, působí život pár minut od australské pláže skoro jako jiný svět. A pokud mě Amsterdam něco naučil, pak především to, že při hledání bydlení se člověk rychle odnaučí být vybíravý,“ zakončuje Tereza, která svůj studentský život sdílí na svém instagramovém profilu.
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