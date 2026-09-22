Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Z pokoje se šváby k domu u pláže. V Austrálii našla Tereza bydlení za dva dny

Klára Lyons
Život v Perthu si Tereza užívá.

Život v Perthu si Tereza užívá. | foto: archiv čtenářky

Druhý byt v Holandsku, ve kterém dělali problémy švábi.
První kolej v Amsterdamu
Bydlení v Amsterdamu má své kouzlo, bytová situace ale není jednoduchá.
Studentský život v Holandsku nemusí být jednoduchý.
24 fotografií
Do Amsterdamu přijela Tereza studovat, větší zkouškou než škola ale bylo hledání bydlení. Za pokoj se šváby, bez topení a pitné vody platila se spolubydlící v přepočtu skoro 30 tisíc korun. Pak se přestěhovala do Austrálie. Dům pět minut od pláže našla za dva dny.

Do Amsterdamu se Tereza přestěhovala kvůli vysokoškolskému studiu. Získat místo na univerzitě ale nakonec nebylo tou nejtěžší zkouškou. Mnohem větším problémem se ukázalo hledání střechy nad hlavou. Za pokoj o velikosti 16 metrů čtverečních ve druhém patře platila se spolubydlící 1 200 eur měsíčně, v přepočtu asi 29 tisíc korun.

„Míst na studentských kolejích není dostatek. Dostanou se na ně především studenti prvních ročníků, a ani ti nemají ubytování automaticky zaručené. Studenti tedy často soupeří o omezené množství dostupných pokojů a bytů. Já měla v prvním ročníku štěstí. Ubytování jsem získala prostřednictvím vysoké školy,“ vypráví Tereza.

Druhý rok začal boj o pokoj

Ve druhém ročníku už si Tereza musela bydlení obstarat sama. A začal boj. „Hledání trvalo několik měsíců. Když jsem konečně narazila na volný pokoj, vzala jsem ho. Byl první, který se mi podařilo získat, a na nějaké dlouhé rozmýšlení nebo vybírání nebyl prostor,“ popisuje studentka.

Zpočátku vypadalo všechno dobře. Po několika měsících ale se spolubydlící začaly zjišťovat, v jakých podmínkách vlastně žijí. V pokoji nešlo otevírat okno, nefungovalo topení a netekla nám pitná voda. Tím nejhorším problémem však byli švábi, kteří zamořili celou budovu.

Druhý byt v Holandsku, ve kterém dělali problémy švábi.
Život v Perthu si Tereza užívá.
První kolej v Amsterdamu
Bydlení v Amsterdamu má své kouzlo, bytová situace ale není jednoduchá.
Studentský život v Holandsku nemusí být jednoduchý.
24 fotografií

Ani soužití se sousedy nebylo vždy jednoduché. Kvůli velmi tenkým stěnám k Tereze doléhal prakticky každý zvuk a v noci ji často budil hluk z vedlejšího bytu. Nakonec si se spolubydlící musely pořídit špunty, díky kterým se alespoň mohly vyspat.

„Člověk by si mohl říct, že za takových podmínek stačí dát výpověď a najít si něco lepšího. V Amsterdamu to však není tak jednoduché. Když víte, jak těžké bylo získat vůbec první bydlení, dobře si rozmyslíte, zda se pustíte do hledání znovu. Z vlastní zkušenosti i ze svého okolí vím, že hledání bydlení patří pro studenty v Amsterdamu k největším problémům. Znám lidi, kteří dlouho nemohli najít nic k pronájmu, a tak přespávali v hostelech nebo u kamarádů a čekali, až se něco uvolní,“ vypráví Tereza.

Dodává, že se setkala dokonce se studenty, kteří uspěli při přijímacím řízení na nizozemskou univerzitu, ale studium nakonec nemohli zahájit právě proto, že nesehnali bydlení. S trochou nadsázky se tak dá říct, že sehnat v Amsterdamu pokoj může být těžší zkouška než samotné přijímačky na vysokou školu.

Našli to pravé Řecko. Vysněný dům básníka si koupili za cenu garáže v Praze

Sdílené bydlení stojí stovky eur měsíčně

Ani ceny situaci příliš neusnadňují. Amsterdam je podle aktuálních dat platformy Kamernet nejdražším studentským městem v Nizozemsku. Ve druhém čtvrtletí roku 2026 činil medián nájemného za studentský pokoj nabízený soukromými pronajímateli 950 eur měsíčně, v přepočtu zhruba 22 900 korun. Pro srovnání, v celém Nizozemsku studenti za pokoj platili v průměru 643 eur, v přepočtu zhruba 15 500 korun.

Studium v Nizozemsku má ale pro studenty z Evropské unie jednu podstatnou výhodu. Pokud splní stanovené podmínky – například při studiu zároveň v Nizozemsku pracují v dostatečném rozsahu – mohou získat nárok na nizozemskou státní podporu pro studenty.

Její výše závisí na konkrétní situaci. V roce 2026 může vysokoškolák žijící mimo domácnost rodičů získat základní stipendium 325 eur, v přepočtu zhruba 7 800 korun měsíčně a podle příjmů rodičů také doplňkové stipendium až 491 eur, v přepočtu zhruba 11 800 korun. Právě tato podpora Tereze výrazně pomohla zvládat vysoké životní náklady.

Právě díky této podpoře bylo pro Terezu nakonec možné život v Amsterdamu finančně zvládnout, přestože samotné bydlení ukrojilo z rozpočtu značnou část.

Druhý byt v Holandsku, ve kterém dělali problémy švábi.
Život v Perthu si Tereza užívá.
První kolej v Amsterdamu
Bydlení v Amsterdamu má své kouzlo, bytová situace ale není jednoduchá.
24 fotografií

Po Amsterdamu přišel Perth

Letos Tereza vyměnila nizozemskou metropoli za úplně jiný konec světa. Díky studijní výměně byla přijatá na studijní pobyt do australského Perthu.

„Jedním z prvních úkolů bylo samozřejmě hledání bydlení. Po zkušenostech z Amsterdamu jsem byla připravená na další dlouhé týdny odpovídání na inzeráty, prohlídky a nejistotu. Nakonec jsem ale byla příjemně překvapená. Bydlení jsem našla během pouhých dvou dnů,“ říká Tereza.

Dnes bydlí v domě přibližně pět minut od pláže a týdně platí za nájem v jednolůžkovém pokoji 350 australských dolarů, v přepočtu zhruba 5 200 korun. Dům sdílí s dalšími čtyřmi lidmi a tentokrát si na spolubydlení nemůže stěžovat a všichni spolu vychází skvěle.

„Po zkušenosti s Amsterdamem, kde jsem několik měsíců bojovala o pokoj, ve kterém nakonec nefungovalo topení a po budově lezli švábi, působí život pár minut od australské pláže skoro jako jiný svět. A pokud mě Amsterdam něco naučil, pak především to, že při hledání bydlení se člověk rychle odnaučí být vybíravý,“ zakončuje Tereza, která svůj studentský život sdílí na svém instagramovém profilu.

Jak bydlí Češi v zahraničí

Pošlete do seriálu Jak bydlí Češi v zahraničí fotografie (video) a příběh i zkušenosti s bydlením v cizině. Popište nemovitost, okolí, čtvrť i zajímavosti a odlišnosti od bydlení v České republice, různé možnosti a ceny bydlení v dané zemi atd.

Ze zaslaných příspěvků vybere redakce Bydlení iDNES.cz nejzajímavější příběhy s kvalitními fotografiemi, které zveřejní v seriálu Jak bydlí Češi v zahraničí. Za zaslané příběhy předem děkujeme.

Fotografie (ideálně šířkové) a text, případně video jednoduše přidejte do následujícího formuláře.

PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE ZDE

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kanada šokuje novým typem nájemního bydlení. Je to fantastický zelený ráj

Snaha nebudovat další tuctový bytový dům, nerozšiřovat sídliště uniformní...

Hlavně z toho nedělejte bytový dům! To zvolání zní v zvláštně, když jde o projekt nájemního bydlení. Jenže architekti z ateliéru ACDF se vážně snažili, aby to v kanadském Gatineau nedopadlo, jako už...

Utekli z bytu do bungalovu. I přes větší prostor platí za energie jen polovinu

Bungalov s plochou střechou působí na první pohled jednoduše, jeho výraz však...

Rodinný dům ve Středočeském kraji nepřehlédnete i díky netradiční mechově zelené barvě oken a žaluzií a zaobleným rohům garáže s dřevěným obložením. Bungalov nadchne i moderními technologiemi a...

Garsonka tak malá, že musíte prát na chodbě? Dánský nájemní zázrak trhá rekordy

Byty jsou pronajímány jako částečně zařízené. Kvůli tomu klínovitému tvaru...

Vypadají jako obří kaktusy a jejich naježená silueta zprvu budila v Kodani pořádné vášně. Za tím extravagantním vzhledem Kaktus Towers se ovšem neskrývá snaha vyniknout za každou cenu. Architekti ze...

Z děsivé Věže teroru je adresa, kde chcete bydlet. Příběh londýnského monstra

Vypadá jako betonové monstrum, kterému by se člověk při hledání bydlení raději...

Vypadá jako betonové monstrum, kterému by se člověk při hledání bydlení raději vyhnul. Londýnská Trellick Tower však vznikla jako mimořádně promyšlený experiment, s řadou chytrých technických řešení....

Dovolená u moře, nebo jedna noc ve Varech? Pupp odhalil své nejdražší apartmá

Apartmá Heritage Suite vzniklo ze tří hotelových pokojů. Sází na nadčasovost,...

Grandhotel Pupp v Karlových Varech oslavuje 325 let od svého založení ve velkém stylu. K jubileu si dopřál to nejluxusnější a nejdražší apartmá ve své historii s názvem Heritage Suite. Noc zde vyjde...

Z pokoje se šváby k domu u pláže. V Austrálii našla Tereza bydlení za dva dny

Život v Perthu si Tereza užívá.

Do Amsterdamu přijela Tereza studovat, větší zkouškou než škola ale bylo hledání bydlení. Za pokoj se šváby, bez topení a pitné vody platila se spolubydlící v přepočtu skoro 30 tisíc korun. Pak se...

22. září 2026

Proměnu panelákového 2+1 musíte vidět. Radikální řez vytvořil dokonalý domov

Původní kuchyň před rekonstrukcí

Největší slabinou panelového bytu v Prostějově bylo umakartové jádro a stísněná koupelna. Majitelka povolala na pomoc interiérovou designérku, která navrhla změnu dispozice, díky níž vznikla větší...

22. září 2026

Petra z Asia Expressu má byt v Praze. Ohání se vrtačkou a pracuje z postele

Pohodlná sedačka v obýváku je doplněna knihovnou.

Nebojí se vzít do ruky vrtačku a vlastnoručně si přidělat například poličky. Spisovatelka Petra Lukešová bydlí již pár let v jednom z pražských bytů, kde si postupně dotváří interiér podle svých...

21. září 2026

Z děsivé Věže teroru je adresa, kde chcete bydlet. Příběh londýnského monstra

Vypadá jako betonové monstrum, kterému by se člověk při hledání bydlení raději...

Vypadá jako betonové monstrum, kterému by se člověk při hledání bydlení raději vyhnul. Londýnská Trellick Tower však vznikla jako mimořádně promyšlený experiment, s řadou chytrých technických řešení....

21. září 2026

Garsonka tak malá, že musíte prát na chodbě? Dánský nájemní zázrak trhá rekordy

Byty jsou pronajímány jako částečně zařízené. Kvůli tomu klínovitému tvaru...

Vypadají jako obří kaktusy a jejich naježená silueta zprvu budila v Kodani pořádné vášně. Za tím extravagantním vzhledem Kaktus Towers se ovšem neskrývá snaha vyniknout za každou cenu. Architekti ze...

20. září 2026

Kýč roku, nebo bydlení snů? Tento bizarní dům rozděluje lidi na dva tábory

Zájemce o současnou nemovitost však musí počítat s tím, že většina volně...

V britském Sandhurstu v hrabství Berkshire se objevil na prodej dům, který jako by vystoupil z filmu o panence Barbie. Růžová je tady prakticky všude. Od kuchyně a ložnic až po schodiště, lednici...

19. září 2026

Znáte Hilara Pacanovského? Jeho funkcionalistické domy míjíme denně, na autora se zapomnělo

Ve znamení funkcionalismu. Hilar Pacanovský navrhl v letech 1937-1938 nárožní...

Jména architektů židovského původu bohužel nejsou příliš známá, nacistický ani komunistický režim jim příliš nepřál. Přesto mezi nimi najdeme jména skutečně výjimečných tvůrců.

18. září 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Utekli z bytu do bungalovu. I přes větší prostor platí za energie jen polovinu

Bungalov s plochou střechou působí na první pohled jednoduše, jeho výraz však...

Rodinný dům ve Středočeském kraji nepřehlédnete i díky netradiční mechově zelené barvě oken a žaluzií a zaobleným rohům garáže s dřevěným obložením. Bungalov nadchne i moderními technologiemi a...

18. září 2026

Soused autista nás ničí svými záchvaty, ale zlobit se na něj nemůžeme. Co teď?

Premium
ilustrační snímek

S manželkou žijeme od roku 1989 v panelovém domě. Po celou dobu zde byl klid, situace se však změnila poté, co se do bytu o patro níže nastěhovali noví nájemníci. Mají devatenáctiletého syna...

18. září 2026

Dům u Plzně odmítli prodat. Rekonstrukce trvá 17 let, pomohlo i obyčejné koště

Majitelka se nehodlala rodného domu vzdát.

Když se před sedmnácti lety rozhodovalo, zda rodinný dům nedaleko Plzně prodat, Jitka si nedokázala představit, že by v něm jednou žil někdo cizí. S manželem se proto rozhodli pro rekonstrukci....

17. září 2026

Geniální odpověď na drahé bydlení. Místo obřích metrů vsadili na úplně jinou věc

Luxusem zde není nadbytek metrů, ale možnost svobodně žít mezi domem a...

Luxusem zde není nadbytek metrů, ale možnost svobodně žít mezi domem a zahradou. Nechat se ovlivňovat počasím, podobně jako při pobytu venku. Dům nazvaný 109LAY stojí ve španělském městečku...

17. září 2026

10 praktických tipů, jak snížit spotřebu tepla a vody v bytě bez omezení pohodlí

Ve spolupráci
Větráte na ventilačku a vypínáte topení? Těchto 10 zlozvyků vám zdražuje bydlení

Kvůli nižším účtům za energie nemusíte doma chodit v zimním kabátě ani se vzdát každodenní sprchy. Cesta k tématům, jako je energeticky úsporné bydlení, totiž nevede přes drastické odříkání, ale přes...

16. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.