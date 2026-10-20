Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Z nudné kostky vytvořili tři byty s bazénem svépomocí. Proměna trvá už 20 let

Klára Lyons
Interiér doplňují barevné dekorace, které lze podle nálady nebo ročního období...

Interiér doplňují barevné dekorace, které lze podle nálady nebo ročního období snadno obměnit. | foto: archiv čtenářky

Interiéru dominují přírodní odstíny bílé, béžové a hnědé.
Interiéru dominují přírodní odstíny bílé, béžové a hnědé.
Zuzanin manžel sám vyráběl ocelovou originální postel z jeklového profilu.
Dubové schody spojují přírodní prvky v interiéru.
19 fotografií
Původně šlo o typický rodinný dům své doby. Během více než dvaceti let z něj manželé ve Slezsku vytvořili vícegenerační bydlení se třemi samostatnými byty. Svůj interiér propojili do otevřeného prostoru a menší zahradu zaplnili květinami, několika zákoutími i bazénem postaveným svépomocí.

Dům ve Slezsku začali stavět už rodiče a prarodiče dnešních obyvatel. Původně měl podobu klasické hranaté „kostky“, jakých v českých obcích vznikaly tisíce. Když se Zuzana s manželem před více než dvaceti lety pustili do rekonstrukce, měli jasný cíl: vytvořit pod jednou střechou tři samostatná bydlení.

Každý byt měl získat vlastní vchod a dostatek soukromí, což se nakonec podařilo. Zuzana s manželem dnes obývá první patro, její rodiče bydlí v bytě pod nimi a třetí jednotka se samostatným vstupem ze zahrady čeká na budoucí využití a další úpravy.

Přestavba ale neměla jen jeden pevný začátek a konec. Dům se mění spolu s potřebami rodiny. „Neustále něco vylepšujeme, upravujeme a hledáme nové možnosti. Bereme to jako přirozený proces, který nás pořád baví,“ říká majitelka.

Interiéru dominují přírodní odstíny bílé, béžové a hnědé.
Interiér doplňují barevné dekorace, které lze podle nálady nebo ročního období snadno obměnit.
Interiéru dominují přírodní odstíny bílé, béžové a hnědé.
Zuzanin manžel sám vyráběl ocelovou originální postel z jeklového profilu.
Dubové schody spojují přírodní prvky v interiéru.
19 fotografií

Pokoj pro dceru odstartoval další proměnu

Jedna z největších rekonstrukcí přišla před šesti lety. Hlavním úkolem bylo vytvořit samostatný pokoj pro dospívající dceru, do kterého by se vstupovalo přímo z chodby. Změna dispozice zároveň otevřela možnost přestavět hlavní obytnou část domu.

Zuzana si tak splnila dlouholetý sen o velkém společném prostoru. Kuchyň, jídelna a obývací pokoj s krbem se propojily do jednoho světlého celku, ve kterém se rodina může potkávat při vaření, jídle i odpočinku.

Z obývací části se vychází na prostorný balkon, který v teplejších měsících funguje jako pokračování interiéru a další místo k posezení. Velká okna přivádějí dovnitř dostatek denního světla a otevírají výhled ven.

Rekonstrukce probíhala v období pandemie covidu. Rodina tak měla více času promýšlet jednotlivá řešení a hledat inspiraci. Majitelka ji nacházela především na Instagramu, kde si založila také vlastní profil zaměřený na bydlení, zahradu a každodenní život.

Kuchyň se obešla bez horních skříněk

Interiéru dominují přírodní odstíny bílé, béžové a hnědé. Doplňuje je dubový nábytek a barevné dekorace, které lze podle nálady nebo ročního období snadno obměnit.

Zuzana se snaží spojovat útulnost s pocitem volného prostoru. Nechce se obklopovat věcmi, které nemají jasné využití nebo své stálé místo.

„Nejsem člověk, který si pořizuje každou novinku nebo kuchyňský spotřebič, který pak zůstane nevyužitý na lince. Stejný přístup uplatňuji také u dekorací. Místo množství drobných předmětů dávám přednost jednomu výraznému designovému kusu. Slabost má především pro lampy ve skandinávském stylu. Líbí se mi, jak dokáže několik menších světelných zdrojů změnit atmosféru místnosti. Mezi mé oblíbené patří také svítidla značky Louis Poulsen,“ vypráví Zuzana.

Jedním z nejvýraznějších míst domu je minimalistická kuchyň bez horních skříněk. Úložné prostory nahradila také otevřená police, po které majitelka dlouho toužila. Kuchyň díky tomu působí vzdušněji a více navazuje na obývací část.

K oblíbeným prvkům patří rovněž kamna, bukové schodiště a ložnice, do níž ráno svítí slunce.

Báli se, jak zvládnou život na vesnici. Dnes mají na Hané svůj pohádkový ráj

Řadu detailů si manželé vytvořili sami. Majitel domu vyrobil jídelní i konferenční stůl. Jeho žena zase namalovala velký obraz, který se stal výraznou součástí interiéru.

Právě ručně vyrobené prvky podle ní pomáhají odlišit domov od zařízeného showroomu. Nejsou vybrané pouze podle vzhledu, ale připomínají také společnou práci a postupnou proměnu domu.

„Jsou to detaily, díky nimž je náš dům opravdu náš. Přírodní materiály, jednoduché tvary a neutrální barvy vytvářejí klidný základ, který průběžně doplňuji květinami, textilem a několika barevnými předměty. Díky tomu můžu vzhled místností měnit, aniž bych musela pořizovat nový nábytek,“ popisuje Zuzana.

Méně trávníku více květin

Postupnou proměnou prošla také zahrada. Přestože není velká, manželé se ji snažili rozdělit tak, aby nabízela několik rozdílných zákoutí a současně nepůsobila přeplněně.

Trávníku ponechali menší plochu. Většinu prostoru věnovali trvalkám, okrasným travinám, stromům, vyvýšeným záhonům a několika místům k posezení. Jednotlivé části propojují nášlapné kameny.

VÝZVA ČTENÁŘŮM

Pošlete do seriálu Splněný sen fotografie (video) a příběh vaší nemovitosti (bytu, rodinného domu, chalupy, chaty, mlýnu atd.). Popište cestu za vysněným bydlením, které jste postavili, opravili, rekonstruovali a proměnili.

PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE ZDE.

Zahrada se mění během celého roku. K výrazným dřevinám patří vícekmenná bříza, magnolie, muchovník a javor. V přední části pozemku rostou jedle a borovice, které doplňují bílé levandule a bílé hortenzie latnaté.

Majitelé chtěli, aby zahrada působila bohatě a rozkvetle, ale zároveň nabízela dostatek klidného prostoru. Rostliny proto nevnímají jen jako výplň záhonů. Pomáhají oddělovat jednotlivá zákoutí a vytvářejí přirozené pozadí pro posezení.

Bazén postavili svépomocí

Nejnovějším výrazným prvkem zahrady je bazén, který si manželé vybudovali svépomocí. Kvůli omezené velikosti pozemku nechtěli, aby působil jako cizorodý prvek a zabral většinu volné plochy.

Navrhli jej proto na míru konkrétnímu místu. Bílý vnitřní povrch dodává vodě tyrkysový odstín a široké vstupní schodiště neslouží pouze k pohodlnému vstupu. Rodina na něm také sedává a odpočívá ve vodě.

Interiéru dominují přírodní odstíny bílé, béžové a hnědé.
Interiér doplňují barevné dekorace, které lze podle nálady nebo ročního období snadno obměnit.
Interiéru dominují přírodní odstíny bílé, béžové a hnědé.
Zuzanin manžel sám vyráběl ocelovou originální postel z jeklového profilu.
19 fotografií

Okolí bazénu doplnila světlá dlažba s travertinovým vzhledem. Tvrdé povrchy změkčují hortenzie, kavyly a další výsadba, která bazén propojuje se zbytkem zahrady.

„Právě tady si nejvíc uvědomujeme, že zahrada nemusí být obrovská, aby nabídla všechno, co máme rádi,“ říká majitelka.

Vůně koláče je součástí domova

Bydlení odráží také způsob života rodiny. Její členové sportují, cestují a rádi tráví čas venku. Vedle proměn domu a zahrady proto majitelka na svém profilu sdílí také tipy na výlety nebo cestování.

Důležitou součástí jejího života je pečení. Domácí atmosféru pro ni nevytváří pouze nábytek, světlo nebo květiny, ale také vůně čerstvého koláče a skořice.

Po více než dvaceti letech práce nepovažuje dům za dokončený projekt. Třetí byt teprve čeká na nové využití a další nápady se objevují také v obývaných částech i na zahradě.

„Vždycky se najde něco, co bych chtěla změnit, vylepšit nebo nově vyzkoušet. Možná právě proto nás to stále baví,“ uzavírá Zuzana.

Proměna někdejší rodinné kostky tak pokračuje i po dvou desetiletích. Nejde už o jedinou velkou rekonstrukci, ale o řadu menších rozhodnutí, kterými rodina přizpůsobuje společný dům svému současnému životu.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Postavili ji bez jeřábů, odolá hurikánu. Slavná pýcha Kuby se dnes mění v ruinu

V rozlehlé základně budovy proto vznikly obchody, restaurace, kavárny,...

V 50. letech byla považována za stavitelský zázrak a druhou nejvyšší železobetonovou obytnou budovu světa. Ikonická budova FOCSA v kubánské Havaně vznikla bez jediného jeřábu a navržena byla tak, aby...

Chtěly oslnit svět, u lidí pohořely. Toto jsou nejošklivější stavby planety

Co se líbí jednomu, to se nemusí líbit druhému. U následujících staveb ze světa...

Co se líbí jednomu, to se nemusí líbit druhému. U následujících staveb ze světa však panuje silná shoda kritické většiny, že zrovna hezké nejsou. Nelze jim upřít originalitu, monumentálnost nebo...

Fantastický dům ve svahu nad Zlínem se nechal inspirovat Památníkem Tomáše Bati

Dům ve svahu se vznáší nad Zlínem i díky vykonzolované základové desce.

Svah nad městem, pozemek umístěný takřka v korunách stromů. Kdysi zahrada, teď dům, který jako by odkazuje na ikonickou stavbu na protilehlé straně zlínského údolí, Památník Tomáše Bati. Tak vypadá...

Vlastina Svátková získala vysněný dům díky dopisu. Má v něm i divokou zahradu

Stěny zdobí hereččiny vlastní obrazy.

Herečka a výtvarnice Vlastina Svátková se do svého domu zamilovala hned při první návštěvě. Původně menší stavbu na okraji Prahy nechala kompletně zrekonstruovat a rozšířit o ložnici, šatnu a...

Pohodlí na 66 metrech. V Tvrdonicích postavili chytrou dřevostavbu na vrutech

Lehká rámová dřevostavba v Tvrdonicích slouží jako ukázkový projekt moderního...

Na první pohled kompaktní dům, uvnitř překvapivě velkorysý prostor. Dřevostavba v Tvrdonicích kombinuje chytrou dispozici, přírodní materiály a moderní technologie. Na 66 metrech čtverečních vznikl...

Dceři zařídila startovací byt z IKEA. S malým rozpočtem vytvořila skvělý domov

Celé zařízení obývacího pokoje se nese ve znamení designu z IKEA.

Čtenářka Renata odeslala do soutěže příspěvek s fotkami studentského bytu, který zařizovala pro svou dceru. S omezeným rozpočtem sáhla pro vybavení z IKEA. Interiéru zároveň vdechla osobitost...

20. října 2026

Byt o 39 metrech skrývá geniální trik. Televize na otočku vyřešila nemožné

V 39 metrech čtverečních u náměstí I. P. Pavlova v Praze se bojovalo o každý...

V 39 metrech čtverečních u náměstí I. P. Pavlova v Praze se bojovalo o každý centimetr. Architektka Markéta Bromová dokázala do jediného prostoru vměstnat spaní, stolování, šatnu i pracovní kout, a...

20. října 2026

Z nudné kostky vytvořili tři byty s bazénem svépomocí. Proměna trvá už 20 let

Interiér doplňují barevné dekorace, které lze podle nálady nebo ročního období...

Původně šlo o typický rodinný dům své doby. Během více než dvaceti let z něj manželé ve Slezsku vytvořili vícegenerační bydlení se třemi samostatnými byty. Svůj interiér propojili do otevřeného...

20. října 2026

Postavili ji bez jeřábů, odolá hurikánu. Slavná pýcha Kuby se dnes mění v ruinu

V rozlehlé základně budovy proto vznikly obchody, restaurace, kavárny,...

V 50. letech byla považována za stavitelský zázrak a druhou nejvyšší železobetonovou obytnou budovu světa. Ikonická budova FOCSA v kubánské Havaně vznikla bez jediného jeřábu a navržena byla tak, aby...

19. října 2026

Neuvěřitelná proměna v Břevnově. Ze starého domu zůstal jen historický sklep

Pohled ze zahrady

Proměna domu, který postavili už v polovině 19. století, je neuvěřitelná. Objekt v příkrém svahu v historické části pražského Břevnova se proměnil na moderní stavbu s velkorysým obytným prostorem,...

19. října 2026

Pohodlí na 66 metrech. V Tvrdonicích postavili chytrou dřevostavbu na vrutech

Lehká rámová dřevostavba v Tvrdonicích slouží jako ukázkový projekt moderního...

Na první pohled kompaktní dům, uvnitř překvapivě velkorysý prostor. Dřevostavba v Tvrdonicích kombinuje chytrou dispozici, přírodní materiály a moderní technologie. Na 66 metrech čtverečních vznikl...

18. října 2026

Pohádka za 115 milionů. Nahlédněte do 500 let starého sídla filmové legendy

Památkově chráněné sídlo ze 16. století, které stojí nedaleko anglického...

Památkově chráněné sídlo ze 16. století, které stojí nedaleko anglického městečka Cowden, nabízí výjimečné spojení historického šarmu, filmové slávy a moderního komfortu. Zájemci si však musí...

17. října 2026

Otevírání zakletého zámku. Jak éra Václava Havla změnila Pražský hrad?

Designblok na Pražském hradě. Na výstavě vidíme Šípkovy židle Olga na jím...

Pražský hrad nebyl po roce 1989 v nejlepším stavu, byla to spíše jakási nevkusně zařízená pevnost. Za to, že se situace změnila, vděčíme éře prezidenta Václava Havla.

16. října 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Šest lidí a pes v garsonce. Tvrdí, že jsou tam na návštěvě. Může jim to SVJ zakázat?

Premium
ilustrační snímek

Místo jednoho nájemníka mladá dvojice, dvě děti, prarodiče a do toho ještě pes. V sousední garsonce se tísní šest lidí a zvíře. Z malé místnosti se denně ozývá neustálý hluk, křik a chaos, popisuje...

16. října 2026

KVÍZ: Od Atomia po létající talíře. Poznáte, ve kterých zemích tyto stavby stojí?

1

Zapomeňte na chvíli na Eiffelovku, Big Ben a římské Koloseum. Ty pozná každý. Jenže evropské metropole se nechlubí jen historickými centry. Dokážete podle jejich betonových věží, podivných hotelů,...

vydáno 16. října 2026

Kdy už byt rodině nestačí? Před stěhováním si spočítejte pět věcí

Ve spolupráci
Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí...

Děti rostou, věcí přibývá a jídelní stůl v obýváku už roky slouží současně jako kancelář, výtvarná dílna i odkládací plocha. Mnoho městských rodin v určité fázi dospěje do bodu, kdy jejich stávající...

15. října 2026

Chtěly oslnit svět, u lidí pohořely. Toto jsou nejošklivější stavby planety

Co se líbí jednomu, to se nemusí líbit druhému. U následujících staveb ze světa...

Co se líbí jednomu, to se nemusí líbit druhému. U následujících staveb ze světa však panuje silná shoda kritické většiny, že zrovna hezké nejsou. Nelze jim upřít originalitu, monumentálnost nebo...

15. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×