Dům ve Slezsku začali stavět už rodiče a prarodiče dnešních obyvatel. Původně měl podobu klasické hranaté „kostky“, jakých v českých obcích vznikaly tisíce. Když se Zuzana s manželem před více než dvaceti lety pustili do rekonstrukce, měli jasný cíl: vytvořit pod jednou střechou tři samostatná bydlení.
Každý byt měl získat vlastní vchod a dostatek soukromí, což se nakonec podařilo. Zuzana s manželem dnes obývá první patro, její rodiče bydlí v bytě pod nimi a třetí jednotka se samostatným vstupem ze zahrady čeká na budoucí využití a další úpravy.
Přestavba ale neměla jen jeden pevný začátek a konec. Dům se mění spolu s potřebami rodiny. „Neustále něco vylepšujeme, upravujeme a hledáme nové možnosti. Bereme to jako přirozený proces, který nás pořád baví,“ říká majitelka.
Pokoj pro dceru odstartoval další proměnu
Jedna z největších rekonstrukcí přišla před šesti lety. Hlavním úkolem bylo vytvořit samostatný pokoj pro dospívající dceru, do kterého by se vstupovalo přímo z chodby. Změna dispozice zároveň otevřela možnost přestavět hlavní obytnou část domu.
Zuzana si tak splnila dlouholetý sen o velkém společném prostoru. Kuchyň, jídelna a obývací pokoj s krbem se propojily do jednoho světlého celku, ve kterém se rodina může potkávat při vaření, jídle i odpočinku.
Z obývací části se vychází na prostorný balkon, který v teplejších měsících funguje jako pokračování interiéru a další místo k posezení. Velká okna přivádějí dovnitř dostatek denního světla a otevírají výhled ven.
Rekonstrukce probíhala v období pandemie covidu. Rodina tak měla více času promýšlet jednotlivá řešení a hledat inspiraci. Majitelka ji nacházela především na Instagramu, kde si založila také vlastní profil zaměřený na bydlení, zahradu a každodenní život.
Kuchyň se obešla bez horních skříněk
Interiéru dominují přírodní odstíny bílé, béžové a hnědé. Doplňuje je dubový nábytek a barevné dekorace, které lze podle nálady nebo ročního období snadno obměnit.
Zuzana se snaží spojovat útulnost s pocitem volného prostoru. Nechce se obklopovat věcmi, které nemají jasné využití nebo své stálé místo.
„Nejsem člověk, který si pořizuje každou novinku nebo kuchyňský spotřebič, který pak zůstane nevyužitý na lince. Stejný přístup uplatňuji také u dekorací. Místo množství drobných předmětů dávám přednost jednomu výraznému designovému kusu. Slabost má především pro lampy ve skandinávském stylu. Líbí se mi, jak dokáže několik menších světelných zdrojů změnit atmosféru místnosti. Mezi mé oblíbené patří také svítidla značky Louis Poulsen,“ vypráví Zuzana.
Jedním z nejvýraznějších míst domu je minimalistická kuchyň bez horních skříněk. Úložné prostory nahradila také otevřená police, po které majitelka dlouho toužila. Kuchyň díky tomu působí vzdušněji a více navazuje na obývací část.
K oblíbeným prvkům patří rovněž kamna, bukové schodiště a ložnice, do níž ráno svítí slunce.
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Řadu detailů si manželé vytvořili sami. Majitel domu vyrobil jídelní i konferenční stůl. Jeho žena zase namalovala velký obraz, který se stal výraznou součástí interiéru.
Právě ručně vyrobené prvky podle ní pomáhají odlišit domov od zařízeného showroomu. Nejsou vybrané pouze podle vzhledu, ale připomínají také společnou práci a postupnou proměnu domu.
„Jsou to detaily, díky nimž je náš dům opravdu náš. Přírodní materiály, jednoduché tvary a neutrální barvy vytvářejí klidný základ, který průběžně doplňuji květinami, textilem a několika barevnými předměty. Díky tomu můžu vzhled místností měnit, aniž bych musela pořizovat nový nábytek,“ popisuje Zuzana.
Méně trávníku více květin
Postupnou proměnou prošla také zahrada. Přestože není velká, manželé se ji snažili rozdělit tak, aby nabízela několik rozdílných zákoutí a současně nepůsobila přeplněně.
Trávníku ponechali menší plochu. Většinu prostoru věnovali trvalkám, okrasným travinám, stromům, vyvýšeným záhonům a několika místům k posezení. Jednotlivé části propojují nášlapné kameny.
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Zahrada se mění během celého roku. K výrazným dřevinám patří vícekmenná bříza, magnolie, muchovník a javor. V přední části pozemku rostou jedle a borovice, které doplňují bílé levandule a bílé hortenzie latnaté.
Majitelé chtěli, aby zahrada působila bohatě a rozkvetle, ale zároveň nabízela dostatek klidného prostoru. Rostliny proto nevnímají jen jako výplň záhonů. Pomáhají oddělovat jednotlivá zákoutí a vytvářejí přirozené pozadí pro posezení.
Bazén postavili svépomocí
Nejnovějším výrazným prvkem zahrady je bazén, který si manželé vybudovali svépomocí. Kvůli omezené velikosti pozemku nechtěli, aby působil jako cizorodý prvek a zabral většinu volné plochy.
Navrhli jej proto na míru konkrétnímu místu. Bílý vnitřní povrch dodává vodě tyrkysový odstín a široké vstupní schodiště neslouží pouze k pohodlnému vstupu. Rodina na něm také sedává a odpočívá ve vodě.
Okolí bazénu doplnila světlá dlažba s travertinovým vzhledem. Tvrdé povrchy změkčují hortenzie, kavyly a další výsadba, která bazén propojuje se zbytkem zahrady.
„Právě tady si nejvíc uvědomujeme, že zahrada nemusí být obrovská, aby nabídla všechno, co máme rádi,“ říká majitelka.
Vůně koláče je součástí domova
Bydlení odráží také způsob života rodiny. Její členové sportují, cestují a rádi tráví čas venku. Vedle proměn domu a zahrady proto majitelka na svém profilu sdílí také tipy na výlety nebo cestování.
Důležitou součástí jejího života je pečení. Domácí atmosféru pro ni nevytváří pouze nábytek, světlo nebo květiny, ale také vůně čerstvého koláče a skořice.
Po více než dvaceti letech práce nepovažuje dům za dokončený projekt. Třetí byt teprve čeká na nové využití a další nápady se objevují také v obývaných částech i na zahradě.
„Vždycky se najde něco, co bych chtěla změnit, vylepšit nebo nově vyzkoušet. Možná právě proto nás to stále baví,“ uzavírá Zuzana.
Proměna někdejší rodinné kostky tak pokračuje i po dvou desetiletích. Nejde už o jedinou velkou rekonstrukci, ale o řadu menších rozhodnutí, kterými rodina přizpůsobuje společný dům svému současnému životu.