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Z nápadu u piva je roubenka. Dva stavaři ji postavili tak, aby vydržela navždy

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V zázemí s ohništěm je i zajímavé posezení tvořené různě vysokými dubovými...

V zázemí s ohništěm je i zajímavé posezení tvořené různě vysokými dubovými kvádry. | foto: Martin Zeman, datelier.cz

Jan staví roubenky od devatenácti let. Své zkušenosti promítl i do projektu...
Architekt navrhl jako doplňkovou barvu interiéru jemnou zelenou. Stejná se...
Užitná plocha roubenky je 141 metrů čtverečních, dispozice je 6+kk.
Stropy jsou překládané.
27 fotografií
Celý projekt s roubenkou vznikl jednou u piva s kamarádem. Rodil se nám tehdy v hlavě plán, že postavíme vzorový dům, který budeme pronajímat. On se zmínil o hezkém pozemku v Sobotíně a poměrně rychle jsme zjistili, že jsme na něj nezávisle na sobě koukali oba, vzpomíná na začátky Jan.

Podle inzerátu na něm měla stát malá chatka o velikosti 45 m², tak jsme se shodli, že ji koupíme. Oba jsme stavaři, takže dohoda byla jednoduchá: já udělám všechno ze dřeva (včetně nábytku a dveří) a on všechno z cihel – zděné příčky, obklady, kamna i dlažby.

Já se budu starat o údržbu a on o provoz. Měl to být malý projekt, v našich představách práce na pár víkendů. Protože ale reálně na pozemku už tehdy stála chata 7,5 × 11 m, nakonec se náš záměr také nafoukl a dnes tu tak stojí osmdesátimetrová roubenka.

Původní objekt jsme zbourali, novou stavbu jsme ale navrhli na hodně podobném půdorysu. Jen jsme vyšli vstříc sousedovi a posunuli stavbu o dva metry dál od jeho pozemku. Získání stavebního povolení proběhlo poměrně hladce – ačkoli máme vlastní projektanty, rozhodli jsme se využít někoho, kdo dobře zná místní poměry. Větším problémem byla až kolaudace. Trvala dlouho, protože kvůli digitalizaci a následným změnám na stavebním úřadě nastalo období dlouhé nečinnosti.

Jan staví roubenky od devatenácti let. Své zkušenosti promítl i do projektu rekreačního objektu k pronájmu.
V zázemí s ohništěm je i zajímavé posezení tvořené různě vysokými dubovými kvádry.
Architekt navrhl jako doplňkovou barvu interiéru jemnou zelenou. Stejná se objevuje na kamnových kachlích i na gauči.
Užitná plocha roubenky je 141 metrů čtverečních, dispozice je 6+kk.
Stropy jsou překládané.
27 fotografií

Největší stůl, jaký jsme vyrobili

Máme také vlastní truhlářskou dílnu. Protože jsme měli trochu obavy, jak se budou hosté k vybavení chovat, zařídili jsme roubenku opravdu bytelným nábytkem – tak, aby byl prakticky nerozbitný. Všechno je z masivního dubu a poctivě sešroubované. Naši hosté tu ale naštěstí nic nerozbíjejí.

K dispozici je deset postelí a rozkládací gauč, takže se v pěti pokojích vyspí až dvanáct lidí. Když máte chalupu pro takový počet hostů, musíte tomu přizpůsobit všechno – jídelní stůl, počet míst k sezení a další vybavení. Tohle je mimochodem největší stůl, jaký jsme kdy vyrobili: má 175 × 215 centimetrů. Jen samotnou desku jsme sem nesli ve čtyřech lidech.

Stůl navrhl náš architekt, a to včetně povrchové úpravy – nejprve se natřel bílou barvou a potom se lehce obrousil. Ve stejném dekoru jsou provedené i lavice nebo nábytek v koupelnách. Je to praktické řešení, protože se takový povrch dobře udržuje a snadno omývá. Veškeré dřevo v přírodním dekoru je drásané, zatímco bílé prvky jsou natřené a následně obroušené. I okna jsme vyráběli sami a kvůli jednodušší údržbě jsme je natřeli černým olejem.

V naší truhlárně vyrábíme například i překládané stropy, jaké vidíte tady. Trámy jsou v jednom kuse přes celou šířku domu, tedy asi 7,5 metru, a ještě mají zhruba metrové přesahy přiznané venku. Zákazníci služeb naší truhlárny nejčastěji využívají na podlahy nebo palubky do štítů. Mně osobně se hodně líbí ty posuvné dveře mezi dvěma pokoji v patře – s přiznanou kolejnicí mi přijdou hezčí a zajímavější než dveře do pouzdra nebo klasické otočné křídlo.

Detaily, které dělají celek

To, co na první pohled vypadá jako klasická kachlová kamna, je ve skutečnosti ekonomičtější řešení – krbová vložka obložená zelenými kachlemi. Tuto barvu opět navrhl architekt a ve stejném odstínu je tu i gauč. Kromě krbu je v domě, dole i nahoře, elektrické podlahové topení. Kamna jsou ale umístěná u schodiště, takže se teplo velkým otvorem přirozeně dostává i do horních pokojů.

Máme tu nadkrokevní izolaci, díky které zůstává dřevo v podkroví – krovy i vaznice – přiznané. Izolace zároveň pomáhá udržet uvnitř příjemnou teplotu i během horkého léta. Navíc kolem domu rostou stromy a hned vedle teče potok, od kterého sem přichází přirozený chládek. A usínat za zvuku šumící vody je opravdu skvělé.

Zachránili roubenku v Doksech. Našli zasypanou nádrž, ze které mají fajn bazén

V patře jsou sádrokartonové příčky a anhydritová podlaha, která pomáhá zajistit akustický komfort. Tak to řešíme ve všech našich stavbách – lité podlahy, ať už betonové, nebo anhydritové, velmi dobře tlumí kročejový hluk.

Takové naše specifikum je, že máme i vlastního kováře. Ten nám sem vyráběl spoustu kovových věcí – od pohledových spojovacích prvků až po praktické doplňky. Třeba ráhno nad krbem, které slouží jako hambalek na sušení mokrého oblečení. Nebo zarážku, aby děti nenapadlo lézt na kamna. Venku je zase kovaný poklop na šachtu na vodu. Jsou to detaily, které dohromady tvoří dokonalost.

Pohodlí pro hosty

Architekt od nás dostal jasné zadání: roubenka i její okolí mají být co nejvíce bezúdržbové. Žádná zahrada na pletí, žádné velké trávníky na sekání. Chtěli jsme si také co nejvíc věcí vyrobit sami za rozumné náklady a zároveň ukázat, co umíme – ať už šlo o terasu, plot, nebo třeba sezení u ohniště.

Tam architekt navrhl netradiční řešení: různě vysoké dřevěné kostky poskládané vedle sebe, které fungují jako originální sezení. Kromě ohniště je venku hostům k dispozici také koupací sud. Do budoucna chceme podél potoka postavit ještě saunu, kolárnu a sklad dřeva – jakmile nám to dovolí výrobní kapacity.

Z dubu jsme také nařezali kostky o hraně 11 centimetrů a vyskládali z nich na pískové lože chodníky. Dříve se takové kostky používaly třeba v průjezdech jako nejlevnější možná dlažba. V létě je velmi příjemné chodit po nich naboso. Kolega, který musel každou kostku vyrobit a nakonec jim ještě nahoře srazit hrany, z toho ale úplně nadšený nebyl.

Jan staví roubenky od devatenácti let. Své zkušenosti promítl i do projektu rekreačního objektu k pronájmu.
V zázemí s ohništěm je i zajímavé posezení tvořené různě vysokými dubovými kvádry.
Architekt navrhl jako doplňkovou barvu interiéru jemnou zelenou. Stejná se objevuje na kamnových kachlích i na gauči.
Užitná plocha roubenky je 141 metrů čtverečních, dispozice je 6+kk.
27 fotografií

Symbióza architekta s truhlářem

My jsme z naší roubenky – z toho, jak funguje i jak vypadá – opravdu nadšení. Když pro někoho vyrábíme dům, řešíme samozřejmě i jeho architekturu. Nejprve je ale potřeba vyřešit technickou stránku, aby byl dům co nejvíce bezúdržbový a všechno v něm správně fungovalo.

Teprve potom přichází na řadu vzhled, aby byl dům i hezký. Architekt není truhlář a ten, kdo dům skutečně vyrábí, musí někdy jeho představu trochu usměrnit. Musí to fungovat ve vzájemné symbióze – a to se nám tady podařilo. Tahle roubenka je skutečně bezúdržbová a dělá radost jak nám, tak našim hostům.

Technické parametry:

  • Zastavěná plocha: 87,4 m2
  • Užitná plocha: 141 m2
  • Dispozice: 6+kk
  • Konstrukční systém: roubenka ze surového hranolu 240 × 240 mm
  • Ošetření stěn: oleje Valum Pro
  • Střešní krytina: pálená taška, vikýře falcovaný plech
  • Zdroj energie / teplo: kamna a elektrické podlahové topení
  • Větrání: přirozené
  • Podlahy: přízemí dlažba, podkroví třívrstvá dřevěná dub
  • Realizace: 2023, JIMBER, Roubené stavby s.r.o.

Další zajímavé sruby a roubenky najdete v aktuálním čísle magazínu sruby&roubenky. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz

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Témata: DřevoAStavby, Pivo

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