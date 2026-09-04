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Z fary je svatební diskotéka. Každou sobotu hluk a bezmoc. Co na to právo?

Lenka Weberová
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ilustrační snímek | foto: Getty Images

Bydlím ve vesnici blízko bývalé fary, která je ve vlastnictví obce a kde se neustále konají svatby. Problém nastává večer, tehdy se oslava pořádně rozjede, popisuje Karel svůj problém pro seriál Sousedské války.
Sousedské války

Obec začala bývalou faru pravidelně v období od května do září pronajímat na svatby. Každou sobotu tak zpravidla začínají přijíždět svatebčané, hraje hudba, probíhá oslava. Není to úplně příjemné, ale je to během dne, tak se to dá vydržet.

Problém nastane večer, kdy se oslava životní události rozjede. Zpravidla přijede kapela nebo DJ. Hluku nelze uniknout ani uvnitř domu, basové reproduktory si se zavřenými okny hravě poradí a dunění je ještě nepříjemnější. Kromě hudby se také všichni veselí (nahlas), občas skandují, křičí atd.

Nejprve jsem se snažil na zastupitelstvu požádat o rozumný přístup, nicméně většina zastupitelů bydlí ve vzdálenější části obce a jejich přístup je velice arogantní: Obec vydělá peníze a nás to neruší. Není nic, co bychom s tím chtěli dělat. Smiř se s tím. Pak na mě útočí jako na potížistu.

Oslavu má pochopitelně pokaždé někdo jiný, tudíž se celá situace řeší každý týden úplně znovu a pořád dokola.

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