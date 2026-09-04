Obec začala bývalou faru pravidelně v období od května do září pronajímat na svatby. Každou sobotu tak zpravidla začínají přijíždět svatebčané, hraje hudba, probíhá oslava. Není to úplně příjemné, ale je to během dne, tak se to dá vydržet.
Problém nastane večer, kdy se oslava životní události rozjede. Zpravidla přijede kapela nebo DJ. Hluku nelze uniknout ani uvnitř domu, basové reproduktory si se zavřenými okny hravě poradí a dunění je ještě nepříjemnější. Kromě hudby se také všichni veselí (nahlas), občas skandují, křičí atd.
Nejprve jsem se snažil na zastupitelstvu požádat o rozumný přístup, nicméně většina zastupitelů bydlí ve vzdálenější části obce a jejich přístup je velice arogantní: Obec vydělá peníze a nás to neruší. Není nic, co bychom s tím chtěli dělat. Smiř se s tím. Pak na mě útočí jako na potížistu.
Oslavu má pochopitelně pokaždé někdo jiný, tudíž se celá situace řeší každý týden úplně znovu a pořád dokola.