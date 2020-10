Youtuber Taras Povoroznyk si v Říčanech splnil své velké sny

Jejich moderní, svépomocí zrekonstruovaný byt má jednu obrovskou výhodu, nachází se totiž v klidné části Říčan s výhledem do zeleně. To ale není zdaleka vše, co z Taryho bytu dělá bydlení snů.

Jejich moderní apartmán je totiž v docházkové vzdálenosti od bytu, kde známý youtuber vyrůstal a strávil velkou část svého šťastného dětství, na které velmi rád vzpomíná. Není proto divu, že si tuto lokalitu velmi zamiloval, a možná i z nostalgie se tu zabydlel i se svou novou rodinou.



„Pro mě je to srdcovka. Když jsme se s rodiči a mladším bráškou přistěhovali z Ukrajiny do Čech, bylo mi teprve devět let a všechno pro mě bylo nové,“ vzpomíná Tary.



„Tehdy jsme za sebou museli na Ukrajině všechno nechat a tady začít od začátku. To pro nás jako malé kluky bylo v tu chvíli celkem nemyslitelné, ale zvládli jsme to naštěstí bez problémů. A od té doby jsme tady. Našel jsem si tu spoustu skvělých přátel a cítím se v Říčanech skutečně doma,“ svěřil se Tary Rytmu života.



Původně to tak ale vůbec nemuselo být. Když se před čtyřmi lety s manželkou poohlíželi po novém bydlení, hledali po celém okolí Prahy.

Láska k Říčanům ale nakonec přece jen zvítězila. Tary v tomto malebném městečku našel ke koupi starý byt s původním jádrem a bez okolků se pustil do jeho rekonstrukce, která vůbec nebyla jednoduchá. Provázela ji totiž spousta problémů.

,,Objednali jsme si kuchyňský bar, a když nám ho konečně přivezli, zjistili jsme, že je přední deska dost poškozená,“ vzpomíná s nelibostí Tary, který byl už v té době hvězdou YouTube.

,,Problémy jsme měli i s najatými montážníky, kteří svou práci neodváděli tak, jak by měli. Těch chyb a problémů byla spousta, kvůli nim se celá rekonstrukce poměrně protáhla.“ Dnes už se ale může mladý pár pochlubit bytem, na jehož designu si dali mladí manželé skutečně záležet.

Když přijde čas spánku, poslouží mladému páru ložnice s útulnou postelí.

Na svět přišla láska

Po narození dcerky se stal středobodem bytu její pokojíček, v němž tráví rodiče s malou princeznou spoustu času při společných hrách. To je ostatně vidět i na fotografii z dětského pokoje, který je rájem celé rodinky.

Právě proto, aby se tatínek mohl své dcerce maximálně věnovat, dokonce částečně odsunul na druhou kolej i svůj největší koníček. „Na čas jsem omezil parkour, díky kterému mě vlastně moji příznivci znají. Už tolik neskáču já sám, ale snažím se teď své zkušenosti a znalosti předávat mladším generacím. Je totiž důležité, aby měli mladí lidé a především děti dostatečný pohyb, i proto pořádám parkour kempy, kde mladé učím pořádně se hýbat,“ zdůrazňuje Tary a z jeho slov je cítit, že se i přes nedostatek času snaží vše skloubit, jak nejlépe to jde.

Nezanedbává ani svou manželku, a když jejich roztomilá holčička odpočívá, přichází čas, kdy se mladý pár věnuje jen sobě. Oba jsou velkými milovníky fantasy a sci-fi filmů, které se zálibou sledují v obývacím pokoji. V ložnici je totiž podle Taryho televize zapovězená. Tam chodí jen spát anebo si zahrát vášnivé hry jen pro dospělé.

„Dnes jsem ovšem spal jenom čtyři hodiny,“ směje se Tary. Otázku, jaký byl důvod, ale se šibalským úsměvem nechává bez odpovědi.

V obývacím pokoji velmi rád tráví společné chvíle. Oba jsou milovníky kvalitních filmů.

Má tu i nahrávací studio

Ne nadarmo se říká, že bez práce nejsou koláče. Proto si musel Tary ve svém bytě zřídit své youtuberské zázemí. Místnost, kde vzniká převážná část jeho tvorby, je jeho královstvím.

„Vše jsem si zařídil sám, některé vybavení jsem si dokonce sám zkonstruoval,“ pyšní se youtuber. Ve svém domácím studiu natáčí vlogy, spravuje své webové portály a organizuje parkourové dětské tábory, které několik let úspěšně pořádá a které se těší velké oblibě.

Na závěr nám Tary a jeho manželka prozradili jedno velké sladké tajemství – rádi by své dcerce pořídili bratříčka nebo sestřičku. A tak ačkoliv se ve svém bytě cítí jako v ráji, poohlížejí se po něčem větším. Ten současný ale rozhodně nehodlají prodat.

„Mám v plánu ho pronajímat,“ prozradil Tary s tím, že prodat byt je pro něj nemyslitelné. „Myslím si, že mít nemovitost je v dnešní době jedna z nejlepších investic,“ dodal.