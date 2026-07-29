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Známá youtuberka koupila byt v Miláně. 47 m2 proměnila v útulný a funkční domov

Dveře svého bytu v italském Miláně nám otevřela americká youtuberka a spisovatelka Tia Taylor. Byt je důkazem toho, že i na menším prostoru lze vytvořit příjemné a funkční bydlení.

Jak jste se dostala do Milána?
Přestěhovala jsem se do Itálie kvůli studiím. Po promoci jsem se rozhodla zůstat v Miláně, abych využila četných příležitostí, které toto město nabízí. Bydlím v oblasti NoLo a Martesana. Tady je pro mě skutečný Milán, kde potkáváte normální lidi, kteří dělají město tím, čím je.

Jak byste definovala svůj styl?
Minimalistický, moderní, ale zároveň útulný a funkční, s několika kousky, kterých není mnoho, ale jsou kvalitně zpracované.

Použila jste pro zařízení malého bytu nějaké triky?
Tajemství spočívá ve využití výšky, protože tak můžete získat spoustu úložného prostoru. Třeba v kuchyni jsem zvolila horní skříňky, které sahají až ke stropu. Prostor kuchyně i tak zůstal krásný a je plně funkční.

Oblíbeným kouskem jsou pro Tiu Taylor lustry, zejména ten v jídelně. Jemu prý návštěvy skládají komplimenty.
Oblíbeným kouskem jsou pro Tiu Taylor lustry, zejména ten v jídelně. Jemu prý návštěvy skládají komplimenty.
Zařízení bytu využívá několik odstínů šedé barvy.
Kombinace s dekorem dřeva na podlaze a lahvově zelenou barvou sedačky vytváří příjemně hřejivý pocit
8 fotografií

Co dělá byt tak příjemným?
Je to především použití barev. Naučila jsem se vyhýbat bílé, která může působit chladně a neosobně. Na stěny jsem zvolila světlou barvu, nikoli však čistě bílou, ta je použitá pouze na stropě. U podlahy jsem upřednostnila dřevěný efekt. Zařízení bytu kombinuje odstíny šedé. Tímto způsobem je byt teplý a příjemný.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

Co bylo největší výzvou?
Když jsem byt kupovala, největší výzvu představovala především malá velikost, což je aspekt, který spojuje mnoho bytů v Miláně. Hledala jsem triky s použitím různých barev a materiálů, aby se prostory zdály větší. Všechny zóny jsou sice rozdělené, ale ve výsledku působí byt kompaktně.

Čeho jste se v bytě nechtěla vzdát?
Určitě to byla vana. V Americe jsem vyrostla s vanou a sprchou ve stejném prostoru a totéž jsem chtěla pro svůj nový domov zde. Věřím, že relaxační koupel na konci dlouhého dne nic nenahradí.

Tia Taylor

Na svých sociálních kanálech se věnuje různým otázkám od ekonomiky přes make-up až po inkluzi. Kromě aktivity na YouTube působí v milánské společnosti, která se zabývá digitálním marketingem. Od dubna 2022 má kanál YouTube Tia Taylor více než 301 tisíc odběratelů. Na kanálu je přes 400 nahraných videí s více než 35,8 milionu počtu zobrazení. Úplně první video, které bylo nahráno na její YouTube kanál, se jmenuje „Sleek Makeup Haul“. Bylo zveřejněno 19. ledna 2014 a v současné době má více než šest tisíc zhlédnutí a asi 1 100 lajků.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

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