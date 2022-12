Rodinný dům jim nestačil, tak si vedle něj postavili wellness domek

Dům rodiny s třemi chlapci nebyl dostatečně velký, aby dokázal pojmout návštěvy, které se zdrží trochu déle. Nebyl ani dost prostorný, aby v něm bylo možné vytvořit wellness se saunou a rodina měla i další přání, venkovní bazén a kryté letní sezení s kuchyní.

„Vše jsme tedy spojili do oddělené stavby, která je od rodinného domu vzdálený asi 20 metrů. Do jedné části jsme umístili garsonku pro návštěvy, kde je kuchyň, chodba, ložnice a pohodlná koupelna, a do druhé saunu s odpočívárnou, sprchou a WC. Do středu pak venkovní kuchyň s krytým sezením,“ popisuje atraktivní stavbu designérka Monika Lněničková ze studia Miramari.

Celý wellness dům zabírá asi sto metrů čtverečních a padesát navíc krytá terasa. Studio Miramari pomáhalo majitelům už v minulosti dovybavit jejich stávající dům, tudíž mělo jejich plnou důvěru a ve svém počínání zcela volné ruce.

Inspirace Japonskem

Monika Lněničková se inspirovala v Japonsku, které má hodně ráda, v takzvaných onsenech, tradičních lázních. Odtud pramení převážně i nápad použít prvky, které jsou vlastní japonským domům: rovná předsazená střecha, krytý ochoz okolo celého domu, barvy, materiály, posuvné žaluzie, propojení celého domu se zahradou…

Vybavení domu je převážně zhotoveno na míru a z přírodních materiálů. Převládá dubová dýha a len. Podlahu kryje osvědčená stěrka. Jediným výraznějším barevným akcentem, doplňujícím přírodní tóny, je zelená mozaika v obou kuchyních i sprchových koutech.

Ložnice je obložená panely potaženými hrubým lnem. Lněné jsou i závěsy a povlečení. Svým umístěním poskytuje lůžko skvělý výhled ven do zahrady.

„Smyslem bylo vytvořit pro rodinu klidné prostředí maximálně propojené s exteriérem a s použitím přírodních materiálů docílit potřeby zastavit se a nechat věci jen tak plynout,“ vysvětluje designérka. „Tak vnímám tradiční Japonsko.“

Práce na wellness domu trvala poměrně dlouho, hodně záležitostí se řešilo a tvořilo na stavbě. „Na papír můžete přenést mnoho nápadů, ale ne vše je možné realizovat. Hodně věcí jsme dotvářeli za pochodu. Pan Navrátil, který dům stavěl, byl neskutečně šikovný a trpělivý. Byl opravdu výjimečný! Právě jemu patří velký dík,“ chválí Monika jeho práci a pevně věří, že výsledek vystihl očekávání rodiny.

V těsném sousedství sauny najdete prostornou odpočívárnu.

O autorce Monika Lněničková, designérka studia Miramari: „Pro nás je nesmírně důležité, abychom pro klienta vytvořili útulný prostor, kde se bude cítit dobře, aby se stal jeho oázou klidu, kam se bude rád vracet.“ Studio Miramari přetváří bytové i nebytové prostory, poradí si i s exteriéry a navrhne vám i zahrady či terasy. Preferuje nadčasový a neotřelý design, celistvost a preciznost v každém detailu a útulnost odpovídající potřebám klienta.

