Do malého wellness domku se vešla sauna, fitko, kuchyňka i odpočinkový kout

„Často říkáme našim klientům, že dům bez zahrady ještě domov nezařídí. Teprve dům s kvalitní zahradou domov vytvoří. Zahrada, v ní dům a lidé tvoří plný vztah,“ popisuje úvodem autor projektu architekt Tomáš Jiránek z ateliéru New Visit. Původně mělo jít jen o malý zahradní domeček, padl i nápad se skladem. Nakonec po společném dialogu architektů a investorů vznikl zahradní wellness domek.

Nápadná dekorace v podobě keramické sochy larvy našla své místo hned na stojanu před vstupem.

„Od maximalizovaných požadavků jsme nakonec společně dospěli k otevřenému, prosklenému pavilonu pro lepší propojení se zahradou. K plnohodnotnému fitness-wellness domku už zbýval jenom krůček,“ popisuje dále úvodní fázi projektu architekt.

A dodává: „Majitelé jsou sportovci a také se rádi saunují, tak proč ne doma a na své zahradě.“ A tak architekti dále pracovali už jen s tím, jak využít prostor malé zahrady co nejefektivněji a zachovat intimní prostředí. Přece jen je zahrada v husté zástavbě obytných domů a oči sousedů jsou ze všech stran.

„Očekávali jsme od našeho malého zahradního domku spoustu praktického využití: chtěli jsme zde malou kuchyňku pro přípravu občerstvení a také saunu, sprchu, odpočinkovou část a v neposlední řadě možnost variability pro mini tělocvičnu. Navíc jsme si pomocí něj přáli zastínit část pozemku od jihu, aby nám v horkém létě poskytoval prostor pro příjemné venkovní, avšak kryté posezení,“ vysvětluje investorka.

Domek je postavený z plynosilikátových tvárnic a zateplený polystyrenovými deskami.

Samotný zásah do již hotové a zabydlené zahrady mohl zprvu vypadat jako problém. Musely se řešit nové rozvody elektřiny a vody. „Stavební firma však měla skvělé logistické řešení a jen díky nim nedošlo k velkým zásahům do zahrady. Přístup do zadní části je po pravé straně domu a je velmi úzký, pouze 180 centimetrů. Vykopaná zemina ze základů byla proto vyvážena bobcatem na hlavní silnici, kde byla vyklápěna na nákladní vůz. Beton do základů se dopravoval pomocí čerpadla s ramenem dlouhým snad 30 metrů přes střechu domu,“ dodává majitelka.

Je tam stěna, nebo není

Celá stavba s plochou 33 m2 má lichoběžníkový tvar, skládá se z domku a zastřešené terasy díky prodloužené části střechy. Tento účelový přesah podpírají čtyři nosné ocelové sloupy podél terasy. Objekt je vystavěný z plynosilikátových tvárnic a zateplený polystyrenovými deskami. Dominantu stavby představují velkoformátová okna umístěná po téměř celém obvodu směřujícím do zahrady. Takto prosklený prostor mohl vzniknout díky málo vídanému spojení několika HS portálů Vekra do jedné sestavy.

Zvolená sestava ve variantě Slim má ve fixní části tenčí rám, sklo tak téměř dosahuje k podlaze i ke zdivu. Je opatřená nulovým prahem, který pojezdová lišta přesahuje o pouhých pět milimetrů, a vytváří tak bezbariérový přístup. Toto řešení umožňuje požadované propojení interiéru s exteriérem.

Prosklený prostor mohl vzniknout díky málo vídanému spojení několika HS portálů Vekra do jedné sestavy.

Na doporučení architekta zvolili majitelé sestavu v hliníkovém provedení. „Hliník je pro výrobu takto rozměrných prvků ideální. Hliníkové profily jsou téměř nezničitelné a zachovávají si vysokou pevnost i při velkých délkách, navíc prakticky bezúdržbové a výborně odolávají vlhkosti, takže představují ideální variantu i do prostor, jako jsou právě sauny nebo interiérové bazény,“ vysvětluje Milena Tomčíková, ředitelka vývoje a produktů společnosti Vekra.

Posuvné dvoukřídlé dveře hliníkového portálu zároveň fungují i jako vstupní dveře. Samozřejmostí je oboustranný zámek, aby bylo možné objekt bezpečně uzamknout.

V rámci navržené sestavy se muselo vyřešit také požadované členění okenních dílců a přizpůsobit jim umístění nosných sloupů. Vzhledem k téměř šestimetrové délce vyžadovaly portály opravdu precizní technické řešení. „Dodavatel nám je jako jedna z mála firem dokázal zaručit. Měli jsme s touto firmou zkušenosti z dřívějška a kvalita oken i dodržení termínu odpovídala našim požadavkům. Proto jsme se i po dohodě s architekty Jiránkovými rozhodli právě pro něj,“ říká investorka.

Wellness kam se podíváš

Běžecký pás orientovaný čelem do zahrady umožňuje majitelům být stále ve spojení s přírodou. Pak může přijít zasloužená relaxace v křesle...

Hlavní část interiéru patří wellness, které si majitelé přáli především. Prostorná finská sauna je vyrobená na zakázku firmou Dyntar ze dřeva Thermo osika. Montáž však byla snadná, proběhla až na místě a byla hotová za jediný den.

Přední stěna sauny včetně dveří je prosklená, stejně jako dveře do místnosti se sprchou a toaletou, která je hned vedle sauny. Mezi nimi je pak prostor odlehčený stolkem s umyvadlem a zrcadlem.

Potřebnou částí wellness zóny je relaxační místnost. Pro tento účel jsou zde dvě skládací lehátka z černého kovu i s područkami, potažené polstrováním. Díky jejich skladnosti a lehkosti si mohou majitelé lehátka umístit kamkoli. Mohou odpočívat uvnitř domku, na terase ale i v zahradě.

Součástí interiéru je také malá, avšak plně vybavená kuchyňka se zabudovanou ledničkou i kávovarem, situovaná hned naproti vstupním dveřím. Tato na zakázku vyrobená kuchyňská linka je jednoduchá, avšak praktická, v podobě skříňky se šesti zásuvkami v čistě bílé barvě s kovovými úchytkami.

Pracovní desku navrhli architekti v dekoru tmavě šedého mramoru. Po obou bocích jsou skleněné police vhodné pro drobné spotřebiče a nádobí. Pro ideální vnitřní klima v létě je nad linku instalována klimatizace Panasonic.

Co to dnes bude: pohyb, nebo relaxace?

Vnitřní prostory se postupně zužují tím, jak kopírují lichoběžníkový tvar stavby. V užší části se tak vytváří prostor pro fitness. Běžecký pás a cyklotrenažér orientované čelem do zahrady umožňují majitelům být stále ve spojení s přírodou.

„Jsme oba sportovci a každodenní pohyb je pro nás klíčový pro udržování fyzické kondice. Fitness prostor proto využíváme téměř každý den, saunu pak obvykle jednou týdně. Jejich přínos pro naše zdraví je neocenitelný,“ vysvětluje s úsměvem investorka.

Sauna je ze dřeva Thermo osika.

Vedle fitness koutu nabízí tento prostor i útočiště pro další relaxaci: ikonické křeslo od manželů Charlese a Ray Eamesových s koženým čalouněním a podnožkou zve k odpočinku či četbě. Pro tento účel je k dispozici i stojací lampa a malý skleněný odkládací stoleček.

Obývací pokoj v zahradě

Soukromí ze všech stran poskytuje dostatečně hustá zeleň a okrasné stromky. „Zahradu jsme navrhli tak, aby fungovala jako obývací pokoj, který citlivě dotvoří místo pro aktivní život v domě i v zahradě. Proto je oproti rodinnému domu malý, avšak hodnotně vybavený pavilonek. Jeho funkce má však zajistit nejenom pocit klidu od sousedů, ale i pro sousedy,“ vysvětluje autor projektu Tomáš Jiránek.

Šmrnc stavbě i zahradě dodávají nápadné dekorace v podobě keramické sochy larvy na stojanu před vstupem a také fontánka, které jsou dílem uměleckého výtvarníka a sochaře Davida Exnera z Poděbrad.

„Chtěli jsme pro klienta jednoduchou, současnou stavbu. Především funkční, architektonicky čistou v detailu, bez zbytečných dekorací. Klienty téma bavilo a těšili se na výsledek. Pak taková práce nutně baví i nás. Věřím, že je vše ke spokojenosti klientů navrženo dobře,“ uzavírá Tomáš Jiránek z ateliéru New Visit.

Majitelé si wellness domeček chválí. „Jsme fanoušky přiměřeného saunování pro relaxaci a vášniví sportovci. Toto je pro nás ideální místo, a hlavně ihned u domu. Nic bychom neměnili. Myslím, že byly zvoleny i správné materiály, tudíž bychom vše udělali stejně,“ dodává závěrem majitelka.

Krytá terasa je vhodná pro posezení i za deště.

Technické údaje Rok realizace: 2021 Lokalita: Poděbrady Plocha: 32,75 m² Terasa: 27,58 m² Realizační firma: Martin Kanitra – stavební firma Sadská Konstrukce stavby: plynosilikátové tvárnice tl. 30 cm, zateplení polystyren tl. 15 cm Střešní krytina: plechová střešní krytina, hydroizolační folie Mapeplan Sloupy: ocelové, vertikální, kruhového průřezu 140 mm průměr Podlahy: terasa – palubová prkna, brazilský ořech; interiér – keramická dlažba, odstín antracit Typ vytápění: podlahové odporové elektrické vytápění Sauna: Dyntar Okna: HS portál Vekra v provedení Slim, barva RAL 7016, nulový práh Fontána: sochař MgA. David Exner Klimatizace: Panasonic

Dominantu stavby představují velkoformátová okna v hliníkovém provedení umístěná po téměř celém obvodu směřujícím do zahrady.