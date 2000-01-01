náhledy
Kanadský hudebník The Weeknd, vlastním jménem Abel Makkonen Tesfaye, se stal novým majitelem luxusní vily v exkluzivní čtvrti v Coral Gables v Miami na Floridě.
Autor: Profimedia.cz
Vila se nachází na poloostrově (výběžku) ve tvaru písmene V s kusem pobřeží a vlastním molem. Pozemek je velký 0,4 hektaru. Obklopuje ho voda ze dvou stran. Soukromé molo je dlouhé 42 metrů a pobřežní linie měří 175 metrů.
Autor: SEE CAPTION FOR BYLINE / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Za nemovitost zaplatil slavný hudebník rekordních 55 milionů dolarů (v přepočtu 1,15 miliardy korun), čímž překonal dosavadní cenový rekord v této oblasti. Pětatřicetiletý zpěvák, který se proslavil hity Die for You a Blinding Lights, koupil sídlo od amerického podnikatele Stevena Lempera koncem srpna 2025.
Autor: Profimedia.cz
Dům má kromě jiného osm ložnic, devět koupelen, dvě toalety pro hosty, mediální centrum, kancelář a posilovnu.
Autor: SEE CAPTION FOR BYLINE / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Užitná plocha nemovitosti je velká 1 858 metrů čtverečních.
Autor: SEE CAPTION FOR BYLINE / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Sídlo postavené v roce 2018 skrývá velkolepé točité schodiště. Interiér se vyznačuje elegantními povrchovými úpravami a okny od podlahy ke stropu, která rámují výhled na vodu.
Autor: SEE CAPTION FOR BYLINE / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Výrazným prvkem je ohromující svítidlo vyrobené ze zavěšených krystalů.
Autor: SEE CAPTION FOR BYLINE / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
18metrový nekonečný bazén má dno zdobené mozaikou, která napodobuje světélkující nazelenalý plankton. K bazénu patří i vířivka.
Autor: Profimedia.cz
Vilu obklopují palmy a je z ní nádherný výhled. K dispozici je také garáž pro pět aut se dvěma klimatizovanými stáními.
Autor: SEE CAPTION FOR BYLINE / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Sídlo navrhl architekt Ramon Pacheco z jihofloridské architektonické kanceláře Pacheco Architecture.
Autor: SEE CAPTION FOR BYLINE / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Rodiče kanadského hudebníka emigrovali z Etiopie během období tzv. Rudého teroru.
Autor: Profimedia.cz