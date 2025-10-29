|
KVÍZ: Retro poklady, které měli všichni doma. Vzpomenete si?
Vzpomenete si ještě, k čemu sloužil brutar nebo jak voněl Pitralon? Tento retro kvíz vás vezme do obýváků, kuchyní i dětských pokojů, kde kralovaly remosky, vysavače ETA a Igráčci. Tak kolik si toho...
Šéfkuchař Radek Kašpárek bydlí ve stylovém domě v Praze. Kuchyň má dokonalou
Michelinský šéfkuchař a bývalý porotce soutěže MasterChef se usadil v novostavbě na okraji Prahy, kterou si dotvořil k obrazu svému. V interiéru kombinuje strohý styl s mechovou stěnou a záplavou...
Rekonstrukce bytu 2+1 v Břevnově: omezený rozpočet architektka zvládla
Ze slunné Itálie se dvojice vrátila do občas podmračeného Česka. A tak není divu, že si přáli proměnit pražský byt 2+1 v cihlovém domě z 50. let, postavený ve stylu socialistického realismu, na...
Mladá rodina našla štěstí v jihočeské vesničce. Dřevostavba jim změnila život
Bydlení v malé jihočeské vesničce, kde je patnáct domů a žije pár desítek lidí, má své kouzlo. Tedy alespoň pro mladou rodinu, která si zde postavila prostornou dřevostavbu. Možná i proto, že z...
Zpěvačka si vytvořila oázu klidu. Odpočívá v dobře promyšleném bungalovu
Klid, harmonie a relaxace. To jsou emoce, které návštěvník okamžitě pocítí, jakmile projde brankou domu Marcely Laiferové v Piešťanech. Slovenská zpěvačka si zde vytvořila útočiště, které slouží...
Hudebník The Weeknd koupil palác v Miami. Zaplatil rekordní cenu 1,15 miliardy
Kanadský hudebník The Weeknd, vlastním jménem Abel Makkonen Tesfaye, se stal novým majitelem luxusní vily v exkluzivní čtvrti v Coral Gables v Miami na Floridě.
Z bývalé varny v Holešovicích je Mexická restaurace. Září zlatem
Zadáním bylo vytvořit v Praze monumentální prostor nabízející nejen středoamerickou kuchyni, ale zážitek z její kultury jako takový. Od začátku se pracovalo s myšlenkou otevřené kuchyně, velkých pecí...
Mé obavy se rozplynuly po jednom cyklu. Bez sušičky si už život neumím představit
Rodina s dvěma malými dětmi bydlí v novostavbě, kterou mají na hypotéku. Rodinný rozpočet sice není vyloženě napjatý, ale maminka Tereza se snaží výdaje a provozní náklady hlídat. Proto dlouze...
Influencerka Tereza Salte rekonstruuje dům ve stylu podnikatelského baroka
Tereza Salte je úspěšná podnikatelka, spisovatelka, influencerka, maminka tří skvělých kluků, vášnivá sportovkyně. Má nadání pro hudbu i design, trpělivost a důslednost pro dotahování projektů do...
Tradiční střešní taška dál vítězí. Skvěle si totiž rozumí s fotovoltaikou
Sázka na klasiku stále převládá. Pokud si Češi staví či rekonstruují střechu nad hlavou, v polovině případů sáhnou po léty osvědčených střešních taškách. Jedním z důvodů je i skutečnost, že právě...
Vyúčtování mi dal majitel bytu na kusu papíru. Co dělat, když je vše špatně?
Pronajímatel provedl po skončení nájmu vyúčtování za část roku, během něhož jsem v pronajatém bytě bydlel. Problémem je však to, že jeho vyúčtování je pouze jakýsi výpočet na kusu papíru, bez...
Chata se špatnou dispozicí má nový interiér i schodiště, majitelé jásají
Chata na ostrově Randøy byla původně pila. Dnes ji vlastní rodina, která si neví rady se špatnou dispozicí stavby. Té dokonce „ublížili“, když si sami postavili schody do patra. Schodiště je...
Fantastický mikrodům s výhledy na Luganské jezero byl dříve králíkárnou
Dům ve švýcarské obci Aldesago vyvažuje nedostatek prostoru krásnou atmosférou a výhledy. Na 14 metrech čtverečních nabízí jedno překvapení za druhým. A přitom bylo toto příjemné bydlení ještě...
Dům s kuchyní, kterou by pochválil i Zdeněk Pohlreich, obklopily kaktusy
Některé domy mívají jedinečné detaily, třeba Jack Warner, spolumajitel slavného studia, měl na svém panství největší 35mm projektor. Speciálními prvky konstrukcí se však může pochlubit i dům navržený...
Herečka Diane Keatonová se věnovala i rekonstrukci domů, podívejte se
Zemřela jen před pár dny, ale její filmové role v Kmotrovi, Annie Hall nebo komedii Lépe pozdě nežli později ji zaručily „nesmrtelnost“. Méně se ví, že Diane Keatonová vdechla život i několika cenným...