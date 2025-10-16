Vlk samotář a umělec se vrhl na přestavbu. Pro svou rodinu vytvořil fajn domov

Původně šlo o domov „vlka samotáře“, osud tomu však chtěl, že se z domu skladatele, textaře, básníka a člena skupiny Už jsme doma Miroslava Waneka stal domov pro celou rodinu.
Během horkých letních dní všichni ocení zahradní bazén.

Během horkých letních dní všichni ocení zahradní bazén. | foto: Ivan Kahún

Miroslav Wanek s modelem domu. Namalovat mu to prý nestačí.
Kuchyňský kout splňuje požadavky na vaření pro velkou rodinu.
Obývací pokoj zdobí na první pohled pohodlná sedačka a křesílka.
Původně chtěl v domě bydlet sám, ale osud tomu chtěl jinak.
18 fotografií

Dům v průběhu let vlastními nápady a někdy i vlastníma rukama postupně přizpůsoboval potřebám rodiny tak, aby v něm každý našel svůj klidný kout. A že v domě bydlí mnoho uměleckých duší, se zkrátka nedá přehlédnout.

Ačkoliv je vystudovaným sklářem, ihned po revoluci využil příležitosti stát se profesionálním hudebníkem, jímž je dodnes. Uměleckou duši v sobě však nezapře nejen sám muzikant Miroslav Wanek, ale ani jeho rodina. A na jejich domově je to znát.

„Nastěhoval jsem se sem v roce 2004, v té době jsem tu ale byl sám. V roce 2005 jsme však slavili dvacáté výročí kapely a ve sboru, který nás doprovázel, jsem potkal svou budoucí ženu a založili jsme rodinu,“ vypráví hudebník. „Posléze se narodily tři děti, a tak jsme se tu opravdu zahnízdili v pravém slova smyslu,“ vysvětluje Wanek. Dům, původně určený pro jednoho člověka, tak musel projít celou řadou změn.

Pomohl si modelem

Během vytváření svého domova se musel Miroslav popasovat s handicapem v podobě špatné prostorové představivosti. „Neumím kreslit a nedovedu si věci představit třeba ani na obrázku. A kdybych si chtěl představit, jak by stůl z kuchyně vypadal třeba v obýváku, no tak ho tam musím pracně přesunout,“ vysvětluje. Poradil si však velmi originálně.

Miroslav Wanek s modelem domu. Namalovat mu to prý nestačí.
Během horkých letních dní všichni ocení zahradní bazén.
Kuchyňský kout splňuje požadavky na vaření pro velkou rodinu.
Obývací pokoj zdobí na první pohled pohodlná sedačka a křesílka.
Původně chtěl v domě bydlet sám, ale osud tomu chtěl jinak.
18 fotografií

„Dělám si tedy modely, většinou v poměru 1 : 26, a to do takové míry, že vytvářím například i ten nábytek, včetně detailů, jako je barevnost. Když jsem se sem nastěhoval, tak jsem si udělal model celého domu s pohyblivými stěnami a různě jsem tu spekuloval, jak by to tu nakonec mohlo vypadat,“ popisuje Wanek svou originální cestu navrhování domova.

Změny byly potřeba

„Všechno jsem to ale dělal původně jen pro svou potřebu. Nastěhoval jsem se sem sám, netušil jsem, že tu za pár let bude manželka a tři děti. Dnes bych to udělal všechno jinak,“ vysvětluje muzikant. Dům se tak v průběhu let několikrát musel přizpůsobit potřebám celé rodiny.

„Jak děti rostly, tak se ukázalo, že potřebují svůj pokojíček, tak jsme ho vytvořili z mojí pracovny. Za pár let už ale každé dítě potřebovalo svůj pokojíček,“ směje se Wanek. Nakonec se však v domě našlo zázemí pro každého člena rodiny.

Pracovnu postavil sám

Prostor se našel i pro hlavní pracovnu a nahrávací studio Miroslava Waneka. Rozhodl se je vlastníma rukama postavit mimo dům, a to zvednutím půdičky nad původní garáží.

Daleko od každodenního ruchu domácnosti našel tolik potřebný klid pro práci. „Můžu se tam zavřít a nikdo mě tam neruší. Nevýhodu to má ovšem v tom, že se člověk docela naběhá, když něco zapomene doma,“ usmívá se autor hudby k pohádce Fimfárum nebo večerníčku Krysáci.

Slavný herec se usadil ve vysídlené vesnici na Šumavě. Podařilo se ji obnovit

Jeho studio je přitom vybavené vším, co by mohl každý správný kreativec během tvůrčího procesu potřebovat, a to včetně toalety, konvice na vaření kávy nebo vyvýšeného patra na případná přespání hudebníků. Ze studia se tak stala dokonalá „trucovna“.

Rodina žije uměním

Ani jedno z celkem čtyř dětí Miroslava Waneka nezapře umělecké nadání. „Mému nejstaršímu synovi je devětatřicet a má možná víc koncertů než já. Zároveň pracuje jako editor videí pro Knihovnu Václava Havla a vytváří videoklipy pro různé kapely, takže ten rozhodně v branži je. A ostatní děti hrají na různé nástroje, píšou básně nebo malují. Občas je ten nejstarší syn bere na své koncerty a zpívají nebo hrají společně,“ vypráví pyšný otec.

Zakládá si na originálech

Domov Miroslava Waneka zdobí celá řada uměleckých děl. Autorem většiny z nich je výtvarník Martin Velíšek, který je zároveň i nehrajícím, ale důležitým členem kapely Už jsme doma. Na svědomí má obaly desek, plakáty nebo třeba trika kapely. Kromě jeho děl jsou na stěnách k vidění i mnohé obrazy a skulptury dalších umělců.

Aktuální číslo

Rytmus života

Předplatné můžete objednávat zde

Kopie a napodobeniny byste tu přitom hledali marně. Wanek si totiž přál, aby jeho děti vyrůstaly mezi originály. Ve sbírce má například i obrazy od umělců ze světoznámých kapel. „Tohle je obrovská vzácnost, vytvořil ho zpěvák ze skupiny The Residents,“ ukazoval na jeden ze svých obrazů.

Na první pohled je zkrátka jasné, že domov Miroslava Waneka není jen místem k bydlení, ale i prostorem, kde má umění svou nezastupitelnou úlohu.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Nákupy OnaDnes 13.-19. 10. 2025

Helena Vondráčková nachází klid na hausbótu. S manželem ho stále zušlechťují

Helena Vondráčková s manželem si na hausbótu přes léto krásně odpočinou.

VIDEO Oblíbená zpěvačka Helena Vondráčková nás vpustila na návštěvu do svého hausbótu. Už pěknou řádku...

Slavný herec se usadil ve vysídlené vesnici na Šumavě. Podařilo se ji obnovit

Chalupa na první dobrou působí starším dojmem. Postavená ovšem byla teprve před...

Útočištěm před ruchem velkoměsta a místem klidu a relaxace je pro herce Zdeňka Maryšku jeho chalupa...

Slavný malíř má svůj kousek ráje na úpatí vrchu Soláň. Dveře má otevřené

Před domem se nachází stylové posezení.

V samém srdci městečka ležícího na úpatí valašského vrchu Soláň stojí nenápadný dům, který si...

Rosnička Honsová bydlí v Praze. V části s nejlepšími rozptylovými podmínkami

Profesionálce samozřejmě doma nechybí meteoradar.

Meteoroložka a hlasatelka zpráv o počasí Dagmar Honsová si svůj domov vybrala netradičním způsobem....

Láska v centru Prahy. Jak si zpěvačka Ďuricová zařídila s přítelem domov snů

Společné bydlení s přítelem Milanem Nikola Ďuricová neuspěchala, hledali...

Bydlení zpěvačky Nikoly Ďuricové je dokonalým spojením elegance, vkusu a pohodlí. Společně se svým...

Hvězda TV show vybudovala srub jako z pohádky. Vlastníma rukama zvládla vše

Tak tady se dějí všechny ty zázraky. Ve své dílně dokáže „holka kutilka“...

Domov známé kutilky Lídy Garcii jako by vypadl z westernového filmu. Dřevěné trámy, hřejivé barvy a...

Malíř a frontman Poletíme? Rudolf Brančovský vytvořil dokonalé místo pro život

Syn Florián si bydlení na venkově a spoustu prostoru na hraní náležitě užívá.

Malíř a frontman folkpunkové skupiny Poletíme? Rudolf Brančovský bydlí s manželkou a dvěma dětmi v...

Nejčtenější

Geniálně vyřešili dům na malém pozemku, s parkovacím stáním působí lehce

Rodinný dům na malém pozemku představuje ideální příklad kompaktního a praktického bydlení, které klade důraz na jednoduchost a nadčasovost. Dostupné pozemky se neustále zmenšují, a tak je třeba...

Helena Vondráčková nachází klid na hausbótu. S manželem ho stále zušlechťují

Oblíbená zpěvačka Helena Vondráčková nás vpustila na návštěvu do svého hausbótu. Už pěknou řádku let si nedaleko Prahy vychutnává nejen klid a relaxaci, ale i vyjížďky lodí, která kotví hned vedle....

Mezonet v Nuslích byste po rekonstrukci nepoznali, je to skvělý šok

Mladý manželský pár zvažoval pořízení většího bytu, už kvůli svému čtyřnohému parťákovi. Nakonec však zůstali tam, kde to mají rádi, v pražských Nuslích. Místo stěhování investovali do kompletní...

Zády k zástavbě, tváří k lesu. Vila u Prahy, která skutečně chrání své majitele

Rodinný dům na okraji obce u Prahy reaguje na měnící se krajinu. Architekt jej vědomě otočil od budoucí zástavby směrem k lesu a intimní zahradě, která se kaskádovitě zvedá a vrcholí koupacím...

Roubenka jako z pohádky vyrostla na okraji Beskyd. Majiteli byla osudem souzená

Říká se, že náhody neexistují. Za vším stojí osud. A tato kouzelná roubenka na okraji Beskyd byla svému majiteli Honzovi skutečně souzená. A přestože ji postavil jako chalupu pro sebe a svou rodinu,...

Vlk samotář a umělec se vrhl na přestavbu. Pro svou rodinu vytvořil fajn domov

Původně šlo o domov „vlka samotáře“, osud tomu však chtěl, že se z domu skladatele, textaře, básníka a člena skupiny Už jsme doma Miroslava Waneka stal domov pro celou rodinu.

16. října 2025

Bytový dům v Brně postavili přímo v bývalém kamenolomu. Podívejte se

Bytový dům Diorit najdete v areálu bývalého kamenolomu, na opuštěných pozemcích na rozhraní brněnských městských částí Komín a Bystrc, v sevřeném říčním údolí řeky Svratky. Více než netradiční...

16. října 2025

Dům jako investice do budoucna? Rostoucí domy mění pravidla hry

Ve spolupráci

Vlastní bydlení bylo vždy základním pilířem stability. Dnes je však dosažení tohoto cíle pro tisíce lidí stále obtížnější. Rostoucí ceny energií, úrokových sazeb i samotných stavebních materiálů...

15. října 2025

Roubenka jako z pohádky vyrostla na okraji Beskyd. Majiteli byla osudem souzená

Říká se, že náhody neexistují. Za vším stojí osud. A tato kouzelná roubenka na okraji Beskyd byla svému majiteli Honzovi skutečně souzená. A přestože ji postavil jako chalupu pro sebe a svou rodinu,...

15. října 2025

První indukční varná deska, která snese hrubé zacházení i hrubou sůl

Přídavné slovo „plochá“ nepatří k těm zvlášť sexy. Ale s indukčními varnými deskami je přirozeně spojena. Změnit plochost na přitažlivost tak vyžaduje víc než jen kreativitu. Podařilo se to až značce...

15. října 2025

Tepelné ostrovy mění města v pece. Řešením jsou střechy plné života

Ve spolupráci

Meteorologové varují, že vlny veder budou delší a častější. Města proto hledají řešení, jak rozpáleným ulicím a budovám do budoucna ulevit, a tím zajistit vyšší kvalitu života obyvatel.

14. října 2025  13:42

Mezonet v Nuslích byste po rekonstrukci nepoznali, je to skvělý šok

Mladý manželský pár zvažoval pořízení většího bytu, už kvůli svému čtyřnohému parťákovi. Nakonec však zůstali tam, kde to mají rádi, v pražských Nuslích. Místo stěhování investovali do kompletní...

14. října 2025

Z uličky hrůzy plné odpadků je oáza květin. Místním trvala proměna pět let

Sousedé v anglickém Manchesteru proměnili špinavou uličku plnou vyhozených věcí a potkanů za svými domy v zelenou oázu s rostlinami a živočichy.

14. října 2025

Zády k zástavbě, tváří k lesu. Vila u Prahy, která skutečně chrání své majitele

Rodinný dům na okraji obce u Prahy reaguje na měnící se krajinu. Architekt jej vědomě otočil od budoucí zástavby směrem k lesu a intimní zahradě, která se kaskádovitě zvedá a vrcholí koupacím...

13. října 2025

Padesát let stará chata vás zaskočí. Její tvůrce byl vlastně geniální

Když otec Bjørna a Toma postavil v roce 1972 funkcionalistickou přímořskou chatu s neuvěřitelným panoramatickým výhledem v Larviku, netušil, jak svým synům „zamotá“ hlavu více než 5o let poté....

13. října 2025

Největší selhání statiky v dějinách USA. Na parketě zemřelo 114 lidí

Datum 17. července bude ve státě Missouri vždy zapsáno jako černý pátek. Roku 1981 tu nekrachovala burza, ale interiérové konstrukce uvnitř hotelu Hyatt Regency. V Kansas City, ani jinde ve Státech,...

12. října 2025

Geniálně vyřešili dům na malém pozemku, s parkovacím stáním působí lehce

Rodinný dům na malém pozemku představuje ideální příklad kompaktního a praktického bydlení, které klade důraz na jednoduchost a nadčasovost. Dostupné pozemky se neustále zmenšují, a tak je třeba...

11. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.