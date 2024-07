Hvězda reality show se zadlužila. Rekonstrukce staré chaty dopadla skvěle

Během pandemie koronaviru Nikol zatoužila po chatě, která bude únikem z města. Začala proto hledat na stránkách realitních kanceláří nemovitost, která by ji oslovila.

„Rozhodla jsem se investovat do chatičky a líbila se mi ještě jedna na jihu Čech, ale nakonec zvítězila tato na severu,“ svěřila se Nikol, pro niž se hned po první návštěvě stalo místo srdeční záležitostí. Chata ale byla po koupi ve velmi špatném stavu, proto následoval projekt, stavební povolení, rekonstrukce a dostavba.

Přístavba byla potřeba

Původně se nemovitost skládala jen z dnešní kuchyně a mnohem menšího podkroví. To bylo rozšířeno, aby došlo k otevření prostoru, a následovala i dostavba. Původně bylo v plánu přistavět kontejner, ale nakonec se manželé rozhodli udělat přístavbu zděnou.

„Narazili jsme na hrozně šikovného stavaře z Ústí, který tady byl a zrovna stavěl. Napadlo nás, že bychom mohli přistavět alespoň předsíň, abychom měli kam dávat boty, a najednou se začal projekt rozrůstat,“ prozradila nám Nikol, která si na dostavbu a rekonstrukci vzala hypotéku.

Některé stavební práce nebyly jednoduché, protože se musel narovnat i pozemek a zajet do kopce s bagrem bylo nemožné. Narovnání pozemku proto proběhlo manuálně. Přistavěn byl obývák, chodba a koupelna. Trámy z původní střechy dnes lze vidět na chodbě, stal se z nich zajímavý detail.

Stavba trvala více než rok, ale dnes je Nikol ráda, že chatu má. Autem se k ní dá dojet ani ne za hodinu, proto není pro Nikol problém mít práci v Praze a zároveň být přes léto na chatě. V zaměstnání jí naštěstí vycházejí vstříc, díky čemuž má některé dny home office a pracuje ze své chaty.

Venkovský a retro styl

Na chatu se úplná moderna nehodila, proto je vybavení spíše v rustikálním a retro stylu. Kuchyň je laděna do modré barvy. Z materiálů převládá dřevo, i když podlahy jsou kvůli pejskovi z lamina. V kuchyni nechybí velký stůl a lavice na sezení. „Modrá kuchyň byla první, co jsem věděla, že chci. Viděla jsem ji na internetu a evokovala mi přímořské oblasti,“ popsala Nikol postup zařizování nové domácnosti.

Nádobí je rovněž v retro stylu, proto tu můžeme vidět kupříkladu dva skleněné džbány od českých sklářských firem, kterým se pro jejich bublinkové sklo přezdívá ananas a jež jsou de facto reprodukcemi džbánů, jež se vyráběly na konci 19. století.

Letos přibyla v kuchyni i malá kamna, která dokážou prostor krásně vytopit. „Kamna jsme dělali letos na jaře, sehnat kominíky na podzim moc nešlo. Na jaře to navíc bylo levnější, ale my jsme kvůli prudkému ochlazení během letošního jara kamna hned krásně využili,“ prozradila nám Nikol. Z kuchyně se dá po schodech vyjít do prvního patra, kde je ložnice. Postel má kvůli omezenému prostoru jen 160 cm.

Už jsou začínající zahradníci

Zahrada prošla velkými úpravami a zůstal na ní jen vzrostlý ořech a třešeň. Nově vzniklo i venkovní posezení, na němž partneři tráví čas během hezkých dní a teplých večerů.

„Máme tady záhonek s ostružinami, malinami, rybízem a okurkami. Rajčata a bazalku nám bohužel snědli slimáci. Hodně pršelo, proto jsem jako holka z Prahy pocítila sílu přírody, když všude byli slimáci,“ směje se Nikol, která se považuje za začínající zahradnici. Manželé ještě plánují obložit zídky na zahradě a těší se, až zahrada více zaroste zelení.