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Výtahem do obýváku i s autem. Tento loft v Praze boří představy o luxusu

Alena Řezníčková
Výhled na Prahu ocení i milovník aut.

Výhled na Prahu ocení i milovník aut. | foto: Studio Stopka

V kuchyňské části dominuje sestava Phoenix s prosklenými horními skříňkami.
Pro Vanguard je typické, že některé lofty umožňují majitelům mít svá auta hned...
Kuchyňská sestava Phoenix je typickou ukázkou italské značky Poliform.
Kuchyňskou sestavu Phoenix doplnil jídelní stůl Concorde a židle Leopold.
16 fotografií
Byty, které vznikly konverzí bývalé tovární budovy v Modřanech, patří v posledních letech k nejzajímavějším interiérům v Praze. Každý je originál. Architekti si dávali záležet, aby přišli s něčím zajímavým či úplně ojedinělým. To platí i o loftovém bytě navrženém architekty studia Stopka.

Projekt Vanguard v industriálním objektu v pražských Modřanech z druhé poloviny 20. století se proměnil na moderní loftové bydlení s autentickými prvky původní architektury, které představují masivní železobetonové konstrukce i velkoformátová okna.

Nadstandardní jsou kromě výšky stropů či oken také služby v tomto objektu: rezidenti tady mají k dispozici wellness zónu s bazénem v bývalém krytu civilní obrany, saunou či fitness, privátní kino i služby concierge.

Italský design

„Poliform do tohoto výjimečného rámce přinesl sofistikované řešeni klíčových obytných zón jednoho z loftů: od kuchyně, přes vestavné šatní systémy až po dominantní prvky obývací části,“ říká Jiří Stopka, zástupce italské značky Poliform pro Česko.

Výhled na Prahu ocení i milovník aut.
V kuchyňské části dominuje sestava Phoenix s prosklenými horními skříňkami.
Pro Vanguard je typické, že některé lofty umožňují majitelům mít svá auta hned „u sebe“.
Kuchyňská sestava Phoenix je typickou ukázkou italské značky Poliform.
Kuchyňskou sestavu Phoenix doplnil jídelní stůl Concorde a židle Leopold.
16 fotografií

Výsledek? Nadčasový interiér, který propojil industriální charakter původní stavby s precizním italským designem a důrazem na detail. Na rozdíl od většiny loftů v tomto projektu, které jsou dvoupodlažní a ložnici mají v patře, tento se „spokojil“ s jedinou úrovní. O to působí vzdušnějším dojmem. Tomu napomáhá i velká krytá terasa, kam může majitel vyjet i se svým autem.

„Celkové estetické vyznění interiéru jsme postavili na čistých liniích, ušlechtilých materiálech a technické dokonalosti tak, abychom podtrhli romantickou surovost loftu a zároveň do něj vnesli teplo a funkční komfort,“ doplňuje Jiří Stopka.

Architekti studia tak v tomto loftu pracovali s kontrastem mezi industriální „hrubostí“ a precizním nejen italským řemeslem. Minimalistické tvary a objemy nábytku nechávají vyniknout původní architekturu prostoru, zatímco promyšlené detaily nabízejí vysoký standard každodenního užívání.

„Naším cílem bylo vytvořit interiér, jenž respektuje autenticitu místa a současně nabídne maximální komfort,“ dodává Jiří Stopka.

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Design i umění

Celým interiérem se prolíná rafinovaný barevny akcent v odstínech bordó, od kožených detailů na sedacím nábytku, přes přehoz v ložnici až po výraznou vanu z barvené pryskyřice. Tento motiv propojuje jednotlivé zóny a dodává prostoru osobitý, elegantní charakter.

Velký podíl na celkovém vyznění interiéru má také umění. Pro tento projekt byla pečlivě vybraná například díla malíře a sochaře Rudolfa Burdy. Dominantním prvkem je House of the Future, které pracuje s vizi budoucnosti a architektonickou imaginaci v kontextu současného designu. Dílo vzdává hold architektovi Ludwigu Miesovi van der Rohe. autorovi slavné vily Tugendhat.

Velký prostor zde dostaly i skleněné objekty a svítidla, počínaje lustry Tom od tuzemské značky Bomma až po světelný objekt Superb-All od Henge, tvořený sklo-laminatovými koulemi na leštěných mosazných tyčích, který se pohybuje na pomezí gravitace a geometrie.

Umělecká díla zde totiž nepředstavují pouhý doplněk, ale stávají se integrální součástí interiéru. Vstupují tu do dialogu s architekturou, materiály i barevností, a spoluvytvářejí tak harmonicky celek s jasným autorským rukopisem.

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