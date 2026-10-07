Projekt Vanguard v industriálním objektu v pražských Modřanech z druhé poloviny 20. století se proměnil na moderní loftové bydlení s autentickými prvky původní architektury, které představují masivní železobetonové konstrukce i velkoformátová okna.
Nadstandardní jsou kromě výšky stropů či oken také služby v tomto objektu: rezidenti tady mají k dispozici wellness zónu s bazénem v bývalém krytu civilní obrany, saunou či fitness, privátní kino i služby concierge.
Italský design
„Poliform do tohoto výjimečného rámce přinesl sofistikované řešeni klíčových obytných zón jednoho z loftů: od kuchyně, přes vestavné šatní systémy až po dominantní prvky obývací části,“ říká Jiří Stopka, zástupce italské značky Poliform pro Česko.
Výsledek? Nadčasový interiér, který propojil industriální charakter původní stavby s precizním italským designem a důrazem na detail. Na rozdíl od většiny loftů v tomto projektu, které jsou dvoupodlažní a ložnici mají v patře, tento se „spokojil“ s jedinou úrovní. O to působí vzdušnějším dojmem. Tomu napomáhá i velká krytá terasa, kam může majitel vyjet i se svým autem.
„Celkové estetické vyznění interiéru jsme postavili na čistých liniích, ušlechtilých materiálech a technické dokonalosti tak, abychom podtrhli romantickou surovost loftu a zároveň do něj vnesli teplo a funkční komfort,“ doplňuje Jiří Stopka.
Architekti studia tak v tomto loftu pracovali s kontrastem mezi industriální „hrubostí“ a precizním nejen italským řemeslem. Minimalistické tvary a objemy nábytku nechávají vyniknout původní architekturu prostoru, zatímco promyšlené detaily nabízejí vysoký standard každodenního užívání.
„Naším cílem bylo vytvořit interiér, jenž respektuje autenticitu místa a současně nabídne maximální komfort,“ dodává Jiří Stopka.
|
Simona Krainová ukázala své bydlení v Praze. Vzniklo spojením dvou půdních bytů
Design i umění
Celým interiérem se prolíná rafinovaný barevny akcent v odstínech bordó, od kožených detailů na sedacím nábytku, přes přehoz v ložnici až po výraznou vanu z barvené pryskyřice. Tento motiv propojuje jednotlivé zóny a dodává prostoru osobitý, elegantní charakter.
Velký podíl na celkovém vyznění interiéru má také umění. Pro tento projekt byla pečlivě vybraná například díla malíře a sochaře Rudolfa Burdy. Dominantním prvkem je House of the Future, které pracuje s vizi budoucnosti a architektonickou imaginaci v kontextu současného designu. Dílo vzdává hold architektovi Ludwigu Miesovi van der Rohe. autorovi slavné vily Tugendhat.
Velký prostor zde dostaly i skleněné objekty a svítidla, počínaje lustry Tom od tuzemské značky Bomma až po světelný objekt Superb-All od Henge, tvořený sklo-laminatovými koulemi na leštěných mosazných tyčích, který se pohybuje na pomezí gravitace a geometrie.
Umělecká díla zde totiž nepředstavují pouhý doplněk, ale stávají se integrální součástí interiéru. Vstupují tu do dialogu s architekturou, materiály i barevností, a spoluvytvářejí tak harmonicky celek s jasným autorským rukopisem.